Dům je jako ekosystém, je třeba ho stavět komplexně

Stavba domu je jako skládačka. Vše musí perfektně zapadnout, aby stavba co nejlépe fungovala, od stability konstrukce až po ekonomiku bydlení. Je důležité neuvažovat nad kroky zvlášť, ale celistvě. Investoři často staví svůj dům pouze jednou v životě, a tak snadno na některé kroky zapomenou či si neuvědomí jejich návaznost. Od toho jsou tu potom služby architektů a projektantů, kteří jim pomohou mít vše pohromadě a vyvarovat se chybám. Významnou roli hraje také výběr stavebního materiálu, který musí korespondovat s typem domu.

„Dům nejde stavět po částech, jedná se o komplexní záležitost, kdy se všechny části vzájemně ovlivňují a zapadají do sebe. Investor staví dům s jasným cílem, vizí a pokud jí chce dosáhnout, je třeba brát v potaz mnoho faktorů,” říká architekt Tomáš Dvořák. Na dům se tak dá nahlížet jako na ekosystém, kde musí být veškeré prvky provázané.

To ale není tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Investor zpravidla staví dům jen jednou v životě a neví, co vše je třeba pohlídat. Měl by si tak na stavbě dát záležet a místo šetření penězi, kde se dá, jít spíše cestou, která mu zajistí minimum chyb a problémů v budoucnu. Jako první by si však měl uvědomit co od svého domu očekává. „Již od začátku je na místě mít promyšlený standard domu a konstrukční systém. Tedy například zda je záměrem pasivní dům a má být řešen z cihelného stěnového systému. Tomuto zadání pak bude odpovídat ucelený návrh včetně orientace oken na světové strany, kompaktní hmota domu, ale také řešení skladeb a podrobností,” říká Jan Pala z architektonického studia +arch.

Pro správné propojení veškerých částí stavby slouží projektová dokumentace, kterou radí odborníci nepřehlížet. Investorům pomůže o domě uvažovat komplexně a vše vzájemně propojit. Je však žádoucí využít služeb odborníka, který se tímto zabývá. Investor totiž často nedokáže na stavbu domu nahlížet celistvě a vzít v potaz vše od výběru kvalitního materiálu, místa výstavby, zateplení, rozměrů jednotlivých místností až po dostatek úložného prostoru. Nadělá tak zbytečné chyby, které se těžko napravují, když už dům stojí. „Zpravidla platí, že dobře připravený projekt s promyšlenou koncepcí ve výsledku šetří čas a peníze při realizaci. V případě, že není dům důsledně a kvalitně navržen, hrozí vznik atypických detailů a skladeb, které bude nezbytné řešit na stavbě. Často pak musí být použit dražší materiál, který navíc není běžně skladem, nebo hůře, detail nebude dořešen a vznikne porucha stavby. Mohou také vzniknout tepelné mosty, případně se investor musí smířit s tím, že nebudou splněny jeho původní požadavky, protože to bohužel už není v ten daný moment možné,” říká Pala.

Důležitá je také volba materiálu

V rámci celku má důležitou roli také materiál, jehož volbu by měl investor přizpůsobit právě tomu, co od svého domu očekává. „Volba materiálu přirozeně navazuje na vizi investora, která je často ovlivněna emocemi a neúplnými informacemi. Stavební trh je velmi pestrý, ale ne všechny materiály mají potřebné vlastnosti pro kvalitní a zdravý domov. Pokud investor zvolí materiál, který mu například akusticky při užívání domu přestane vyhovovat, už velmi těžko to změní,” říká Jiří Dobiáš, ředitel produktového managementu a business developmentu společnosti Wienerberger.

Společnost jako jediná na trhu nabízí stavebníkům komplexní portfolio produktů pro hrubou stavbu. Investor u Wienerbergeru nalezne vše, co pro ni potřebuje. V případě zakoupení materiálů od jedné značky má navíc investor jistotu, že na sebe jednotlivé části navazují. Nemusí se tak trápit tím, že by spolu materiály vzájemně nekorespondovaly. Pokud totiž investor půjde cestou nejlevnějšího materiálu a zkombinuje různé materiály od různých značek, nemuselo by se mu to vyplatit. „Je těžké investorovi vysvětlit, že by měl investovat do projektu, architektonické studie a koupit kvalitní materiál. Je důležité si ale uvědomit, že díky této počáteční investici v budoucnu ušetří desítky tisíc a to, co na první pohled může vypadat jako překážka nebo zbytečná práce navíc, mu zjednoduší každodenní provoz domu. Naším úkolem je edukace investorů a případná pomoc, aby se investice tolik nebáli. Existuje spousta konzultantů, kteří poradí a také dotace, které pomohou s financováním projektu,” uzavírá Dobiáš.