S mechanickými nástroji na stavbě je práce rychlejší a kvalitnější

Jako technický poradce se na hrubých stavbách rodinných, bytových či užitkových domů setkávám s různými příběhy svépomocníků i stavebních firem. Nezáleží na tom, zda se jedná o malou nebo velkou stavbu. Společným jmenovatelem jsou materiály a vyzkoušené technologické postupy, které se opakují. Každá stavba je ale jedinečná a originální, stejně jako dovednosti, zkušenosti i odbornost stavebníků.

Není to dlouho, co jsem byl přizván na stavbu rodinného domu z jednovrstvé cihly Porotherm T Profi plněné hydrofobizovanou minerální vatou. Investor mě požádal, jestli bych zkontroloval, zda je postup s touto cihlou správně technologicky prováděn. Již při příjezdu na stavbu si vždy všímám celkového uspořádání staveniště, pořádku a přístupových cest. Tyto aspekty často napoví, kdo má realizaci objektu pod kontrolou. Na stavbě jsem se setkal s partou stavařů, které ani můj příchod v práci nezastavil. Po chvilce se mi začal věnovat nejmladší člen týmu, který mi vysvětlil, že pracují jako rodinná firma, ale i tak mají spoustu poptávek, především díky dobrým referencím. Všímám si poctivého přístupu k tomu, co dělají. Je vidět, že jejich cíl není jen práci co nejrychleji dokončit, ale i spokojený zákazník a hrubá stavba, kterou se mohou pochlubit.

Co mě ale na stavbě zaujalo nejvíce, byla využívaná mechanizace. Nejednalo se o zcela obyčejné nástroje, jako je míchačka či lešení. Jedním z nich byl motorový dopravník cihel, který jsem na stavbě menší firmy viděl poprvé. Můj průvodce mi vysvětlil, že nástroje pro realizaci hrubé stavby si buď půjčují, nebo si některé i pořídí. Jejich hlavním cílem je efektivita. Například elektrická odporová řezačka na izolaci usnadňuje práci a zajišťuje přesnost, díky tomu nemají tolik odpadového materiálu a práce jde svižněji. Starší člen týmu mi zase ukázal ruční elektrickou pilu, kterou používají na zkrácení cihelných bloků, a vysvětlil mi, že pokud je stavba složitější, půjčují si pilu stolovou. Má zpětná vazba investorovi byla velmi pozitivní a já jsem byl zase o něco chytřejší.

Podobných příběhů přibývá čím dál častěji. Svépomocníci ani firmy se nechtějí zbytečně unavit při namáhavých činnostech, když si mohou pomoci nástroji, a tím práci urychlit a věnovat se dalším postupům. Ukázkový příklad efektivity jsem zaznamenal u jednoho svépomocníka, který taktéž stavěl z jednovrstvého zdiva plněného minerální vatou o šířce 44 centimetrů. Zdění v této tloušťce je specifické. Je totiž potřeba si řezem upravit rohovou cihlu pro správnou převazbu zdiva. Pro svépomocníky je to tedy nelehký úkol, se kterým si ale tento člověk poradil jako zkušený profík. Půjčil si totiž profesionální stolovou pilu. V rámci šetření ale pouze na jeden den, za který si stihl všechno potřebné nařezat. Náležitě se totiž připravil. Předem si spočítal, kolik cihel je potřeba upravit na všechny rohy domu a co dalšího se může hodit dopředu nařezat. Hovořil i o dvou oknech a parapetech. Dovezl si pilu z půjčovny a vše si za den nařezal a vrátil za minimální částku zpět!

Zkušenosti s mechanizací jsem využil i u sebe doma při přístavbě zimní zahrady. Místo vysekávání drážek pro elektroinstalaci jsem si půjčil drážkovačku, což mi práci velmi usnadnilo a zrychlilo. Mile překvapen byl i elektrikář, jak dobře byly drážky připravené. Mnoho let praxe mě naučilo, že přemýšlení bolí méně než neefektivní manuální práce. Mechanizace a technické pomůcky výrazně usnadňují práci na stavbě. Pokud je nevyužíváte pravidelně, půjčte si je. Ušetříte čas, energii a často i dalšího člověka na stavbě.