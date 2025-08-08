Jak postupovat u plastových oken s recyklátem
V době, kdy čelíme rostoucím ekologických výzvám, je důležité podporovat inovativní, ekologická řešení, která přispějí k udržitelnému stavebnictví. V rámci spolupráce s ČKLOP nabízíme pohled na plastová okna s recyklátem, který vyvrací častá rčení o škodlivost recyklovaného PVC.
Recyklace PVC nepředstavuje žádné zdravotní riziko, naopak přináší významné ekologické a ekonomické výhody. Okna obsahující recyklovaný materiál dosahují stejné kvality a výkonu jako ty, jež jsou vyrobena z prvotních surovin, přičemž jejich uhlíková stopa je podstatně nižší. Okna s „recyklátem“ splňují všechny požadavky platných norem a poskytují zákazníkům stejnou úroveň spolehlivosti bez jakýchkoli omezení.
Pojem recyklát dávám do uvozovek záměrně. Vysvětlím totiž rozdíly mezi různými variantami PVC profilů a jejich recyklace, aby bylo jasné, že není recyklát jako recyklát.
Všichni významní výrobci PVC profilových systémů pro okna a dveře (tzv. systémové domy) se aktivně podílejí na zvyšování podílu recyklovaného PVC ve výrobě a jsou součástí sdružení, která tuto ekologickou politiku v oblasti okenní technologie podporují a aktivně prezentují.
- Rewindo je německé sdružení pro systémové domy, které nabízí recyklaci starých plastových oken, dveří a příslušenství
- EPPA je evropské obchodní sdružení dodavatelů okenních systémů z PVC.
PVC, PVC-U (neměkčené PVC)
Polyvinylchlorid neboli PVC je jedním z nejpoužívanějších plastů na světě. Rychle si získal oblibu pro svou flexibilitu, trvanlivost a cenovou výhodnost. PVC přináší významné výhody výrobkům a aplikacím v různých oblastech, jako je stavebnictví, automobilový průmysl, zdravotnické přístroje, elektronika a elektrická zařízení, obalová technika a móda. Ať už je PVC tuhé, nebo pružné, pomáhá odlehčit a prodloužit životnost oken. Výrobky z PVC navíc vyžadují minimální údržbu, a proto k zajištění své trvalé funkčnosti potřebují jen velmi málo dodatečné energie, surovin a chemikálií. Výhodou PVC je proto jeho dlouhá životnost, než se dostane do odpadového řetězce.
Po skončení životnosti lze PVC recyklovat. Ve skutečnosti má PVC mezi plasty nejdelší recyklační historii a nejpokročilejší úroveň mechanické recyklace.
Proč recyklovat PVC?
- PVC je vhodné pro recyklaci díky svým pokročilým mechanickým recyklačním vlastnostem.
- K dispozici jsou velké objemy recyklovatelného odpadu z PVC (odhadem je dnes v EU 500 000 tun až 750 000 tun PVC v podobě oken).
- Použití recyklovaného PVC pomáhá plnit cíle v oblasti efektivního využívání zdrojů a šetřit přírodní zdroje.
- Použití recyklovaného PVC snižuje emise a skládkování.
- Od roku 2000 bylo v rámci dobrovolných závazků evropského průmyslu PVC recyklováno 6,5 milionu tun odpadu z PVC, čímž se ušetřilo 13 milionů tun CO21.
Vliv recyklovaného PVC-U na kvalitu moderních oken
Kvalita a užitné vlastnosti okenních profilů z PVC-U (v současné době jediný materiál, ze kterého se plastové okenní profily vyrábějí) jsou klíčovou zárukou trvanlivosti a funkčnosti oken a dveří. Systémové domy již desítky let podrobují profily a výrobu certifikovaným kontrolám kvality, jako jsou RAL GZ-716 v Německu, QB 34 ve Francii, KOMO BRL0702 v Nizozemsku a ATG v Belgii. Tyto certifikáty kvality kontrolují především mechanické vlastnosti, ale také typové zkoušky finálních oken. Zkušební protokoly od roku 1980 umožňují důsledně ověřit, zda recykláty použité v jádru profilů kvalitativně odpovídají původnímu materiálu.
Kontroly kvality prokazují, že použití recyklátů nevede ke snížení kvality nebo výkonu ověřovaných vlastností.
Poslechněte si podcast Mýty a fakta při používání recyklátu v profilech plastových oken
Mechanická recyklace, nebezpečné látky a udržitelnost
PVC-U je plast s dlouhou životností, který lze díky jeho chemickému složení a recyklovatelnosti opakovaně používat. Mnoho stavebních výrobků z PVC-U se nyní recykluje, což nám umožňuje udržet materiály v uživatelském řetězci po delší dobu. Mechanická recyklace, jež se používá, je v souladu s kritérii udržitelnosti, a zároveň udržuje pod kontrolou látky, které průmysl označil za škodlivé a před lety je vyřadil (např. olovo). Naproti tomu spalování by způsobilo okamžité uvolnění většiny škodlivých látek do ovzduší. Skládkování by rovněž vedlo z dlouhodobého hlediska ke spalování. Skládkování a spalování navíc ničí cenný zdroj tohoto žádaného materiálu, který lze použít jako náhradu za nový, primární materiál. Recyklace je tedy pro životní prostředí přínosná dvěma způsoby: řízenou kontrolou nežádoucích látek a úsporou cenných materiálových zdrojů.
Mechanická recyklace výrobků z PVC je proto užitečným a udržitelným příspěvkem k ochraně klimatu. Jedna tuna recyklátu z PVC ušetří 2,027 tuny CO2 ve srovnání s použitím primárního materiálu. Jde o důležitý příspěvek k efektivnímu využívání zdrojů a udržitelnému rozvoji.2
Olovo a kadmium – dědičné látky
Dědičné látky jsou takové, které v minulosti plně spadaly do legislativního rámce, ale při výrobě nových výrobků z PVC se již nepoužívají. V minulosti zpracovatelé PVC používali malá množství přísad na bázi těžkých kovů (olovo a kadmium): stabilizátory, jež chránily jejich výrobky před tepelnou degradací, a také pigmenty. Průmysl PVC nahradil původní stabilizátory na bázi kadmia a olova novými sloučeninami zejména na bázi vápníku. Směsi PVC obsahující tyto již řadu let používané stabilizátory nyní tvoří většinu evropského trhu.
Vyplavují se z pvc starší přísady (dědičné látky)?
Nezávislé studie prokázaly, že výrobky, jako jsou trubky a profily, které obsahují recyklát v rámci snahy průmyslu o udržitelnost, nevyplavují starší látky. Tyto látky jsou pevně zabudovány v polymerní matrici PVC.3
Používání dědičných látek neustále kontroluje a dohlíží na ně Komise EU, jež vydala nařízení REACH a uděluje výjimku ze zákazu prodeje výrobků z PVC obsahujících olovo na evropském trhu. Omezení se vztahuje na všechny výrobky z PVC, které nelze recyklovat v uzavřeném cyklu. Výjimka je výslovně stanovena pro plastové okenní profily obsahující olovo jako „starší přísadu“ pouze v recyklátu.
Nařízení Komise EU č. 2023/923 přesně definuje povolený obsah olova v recyklovaném PVC-U a také dobu platnosti výjimky.
To znamená, že celý recyklační řetězec je přísně kontrolován zejména s ohledem na zdravotní a environmentální dopady.
Vzhledem k tomu, že se olovo jako přísada nepoužívá od roku 2015, budou jeho zbytky v nových výrobcích neustále klesat v důsledku ředění, takže za určitou dobu nebudou okna z PVC olovo vůbec obsahovat.
Profily s recyklátem obsahujícím zděděné olovo proto nepředstavují pro uživatele oken žádné zdravotní riziko.
Recykláty, regeneráty, prvotní (panenské) plasty
Jednotlivé názvy a označení se často objevují v různých článcích, brožurách, reklamách a jsou používány jako definice kvality nebo se dokonce někde objevují jako povinné či zakázané. Jsou zdrojem hoaxů a dezinformací.
Zásadní je skutečnost, že všechny varianty PVC-U jsou použitelné pro výrobu profilů pro plastová okna a nemají žádný negativní vliv na vlastnosti oken a dveří a splňují požadavky, které na ně klade platná norma ČSN EN 14351-1+A2 Okna a dveře – Norma výrobku, funkční vlastnosti – Část 1: Okna a vnější dveře.
Recyklát, recyklované PVC-U (rPVC-U)
Materiál, z něhož už byla plastová okna a dveře vyrobena, tj. opětovně získaný materiál, který je recyklován zpět do výrobního procesu v souladu s normou ČSN EN 17410 prostřednictvím uzavřeného recyklačního cyklu.
Regenerát IRM (Internaly reused material)
Interně znovu použitý materiál z vlastní výroby, který nikdy neopustil výrobní závod, nebyl zpracován a pochází ze zbytků, nepoužitých profilů nebo z takzvaných náběhových profilů, jež jsou součástí nastavení technologie extruze. Tento materiál je podle normy ČSN EN 17410 považován za čistý materiál (virgin material), a proto se používá i na viditelné plochy, které vyžadují odolnost proti UV záření. Tento materiál je v současné době obsažen ve většině hlavních profilů (rám, křídlo).
Prvotní (panenský) materiál
Materiál, který se používá poprvé a je přítomen také v profilech, jejichž jádro (střed) obsahuje recyklovaný, regenerovaný materiál. Podle normy ČSN EN 12608-1+A1 musí být viditelné plochy profilů pokryty panenským materiálem, aby byla zajištěna vysoká odolnost proti povětrnostním vlivům a UV záření.
PMMA – akrylové sklo
Polymetylmetakrylát (PMMA) neboli akrylové sklo je průhledný termoplast a patří mezi nejtvrdší exrudovatelné materiály. PVC a PMMA jsou vysoce kompatibilní a díky koextruzi jsou oba materiály neoddělitelně spojeny. Tvrdý povrch PMMA velmi dobře odolává poškrábání. Díky tomu je povrch profilu odolnější. S tloušťkou přibližně 0,5 mm je vrstva PMMA silnější než jakákoli vrstva laku. Pokud dojde k poškrábání povrchu, je zde dostatečná rezerva materiálu na jeho vyleštění. PMMA je 100% recyklovatelný materiál.
PVC budoucnosti
Bio-attributed PVC je typ PVC, který se vyrábí s využitím surovin pocházejících z biologických nebo obnovitelných zdrojů, místo tradičních fosilních paliv. Tento výrobní proces vychází z principů udržitelnosti, kdy je část nebo celá uhlíková stopa produktu kompenzována surovinami na biologické bázi. Bio-attributed PVC může mít stejné chemické a fyzikální vlastnosti jako tradiční PVC, ale jeho výroba přispívá ke snižování emisí skleníkových plynů a využívá udržitelnější zdroje. Jedním z hlavních zdrojů je například použitý kuchyňský olej, takže recyklujeme již použitý materiál.
Přechod k udržitelným materiálům
Příklad kombinace zpracování klasického PVC a bio PVC, princip hmotnostní rovnováhy v celém dodavatelském řetězci.
Závěrem
Z výše uvedených informací vyplývá, že PVC jako materiál a z něho vyrobené výrobky, jsou ideální pro opakované použití beze změny kvalitativních vlastností, s velmi příznivým dopadem na životní prostředí a samozřejmě, že tyto výrobky jsou zdravotně nezávadné.
Navíc mají nízkou uhlíkovou stopu. Například 1 kg recyklátu PVC ušetří 2 kg CO2. Jen v roce 2019 se podařilo snížit emise CO2 o více než 726 000 tun, což odpovídá spotřebě města s přibližně 84 000 obyvateli.4 Standardizované okno s dvojitým zasklením (okenní jednotka o rozměrech 1,23 m × 1,48 m) obsahuje 16,79 kg PVC a v průměru se na jeho výrobu používá 40 % recyklovaného PVC.5 Standardizované plastové okno tak obsahuje 6,72 kg recyklovaného PVC, což šetří 13,44 kg CO2. Tato úspora odpovídá například 124,70 € v systému EU pro obchodování s emisemi nebo více než dvěma zpátečním letům do Mnichova.6 A to je jen jedno okno, které splňuje všechny požadované vlastnosti podle norem, má moderní design a ochrání před hlukem, teplotou i zloději.
Článek byl schválen Technickou komisí ČKLOP. Nejprve byl publikován v Ročence ČKLOP 2024 a poté se svolením ČKLOP upraven k otištění v TZB-info.
