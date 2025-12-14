Nový metodický návod na montáž a výměnu oken pro program Nová zelená úsporám v roce 2026
Dotační program Nová zelená úsporám (NZÚ) byl v letošním roce dočasně pozastaven, ale Ministerstvo životního prostředí ČR počítá s jeho prodloužením. V rozpočtu Státního fondu životního prostředí (SFŽP) jsou pro rok 2026 připraveny nové prostředky z Modernizačního fondu a z výnosů emisních povolenek. Ministerstvo potvrdilo, že program bude pokračovat, a ještě více se zefektivní. Všechny žádosti, které byly do systému podány včas, pokračují v administraci standardně a bez jakéhokoli omezení.
Dle zveřejněných aktuálních informací se to týká nejenom hlavního programu Nová zelená úsporám (NZÚ), ale také programů Oprav dům po babičce a Nová zelená úsporám Light, u nichž nadále probíhá administrace podaných žádostí ze stejných důvodů: „prostředky jsou zajištěny a příjem byl zastaven kvůli přechodnému přetížení systému, nikoli kvůli nedostatku financí.“ Ministerstvo životního prostředí ČR doporučuje sledovat kromě internetových stránek dotačních programů také metodické návody a doporučení profesionálních firem, které opravy/rekonstrukce/stavby zajištují. Oslovili jsme zástupce České komory lehkých obvodových plášťů (ČKLOP) a zeptali se jich na jejich metodické návody pro drobné stavebníky.
Postupy a požadavky na správnou montáž oken
Jedním z metodických návodů, které ČKLOP nabízí, se týká oken. Cílem je seznámit laika, jak by měla montážní firma nejvhodněji postupovat při montáži nebo výměně oken. Nevztahuje se na výměnu střešních oken, kde je postup odlišný.
Montáž oken do novostavby nebo montáž při výměně starých oken musí být provedena v souladu se zásadami ČSN 74 6077 „Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování“.
- Musí být zajištěny tři hlavní funkční požadavky na připojovací spáru: parotěsná, tepelněizolační, vodotěsná.
- Kotvení rámu musí být provedeno v souladu s požadavky normy a systému – „upevnění“ jen PU pěnou není přípustné.
- Způsob osazení podložek a kotevní prvky musí být zvoleny podle druhu zdiva nebo stavební konstrukce, umístění okna v otvoru, provedení rámu okna a způsobu otevírání a podle požadavků výrobce profilového systému.
- Použití PU pěny jako jediného izolantu a uzávěru připojovací spáry mezi rámem okna a zdí není přípustné, protože pěna není parotěsná a vodotěsná. Po vytvrdnutí pěna neumožní dilatační pohyby rámu okna a vzniknou v ní trhliny, kterými následně proniká vlhkost a vzduch.
- Aplikace všech izolačních a těsnících materiálů musí být prováděna v souladu s předpisy výrobce – při nejasnostech je vždy možné kontaktovat zástupce distributora a požadovat odborné poradenství.
Utěsnění okenního rámu do stavebního otvoru musí být po celém obvodu zevnitř parotěsné, aby nedocházelo k průniku teplého vlhkého vzduchu do tepelné izolace (nejčastěji PU pěna), která by následně ztratila své tepelněizolační schopnosti a v důsledku toho by se na vnitřním povrchu kolem rámu mohla objevit plíseň. Parotěsné uzavření zároveň zajistí vzduchotěsnost, a zvláště u vnitřního parapetu nebude foukat.
Tepelný izolant (PU pěna) musí být aplikována kontinuálně, bez mezer a dutin. Oříznutí vytvrzené PU pěny je možné až po dokonalém vytvrdnutí v celém objemu pěny, podle podmínek až po několika hodinách.
Z vnější strany musí být připojovací spára utěsněna vodotěsně proti pronikání deště to tepelné izolace. Podle šířky spáry a tvaru ostění je možné použít vodotěsné pásky, fólie, silikonový tmel nebo komprimované pásky s uzavřenou strukturou.
Pro rovné a hladké ostění je možné jako těsnící prvek připojovací spáry použít speciální komprimované pásky, které plní všechny tři těsnící funkce najednou. Aplikace těchto pásek musí provádět proškolený pracovník.
Novostavba, totální rekonstrukce
Pro montáž oken do novostavby nebo totální rekonstrukce, kdy dochází k novému provedení vnitřních omítek a vnějšímu zateplení a jsou tedy ve větší míře prováděny stavební práce a místnosti nejsou užívány, je nutné připravit hladké, rovné a soudržné ostění stavebního otvoru v požadované rozměrové přesnosti. Spáry mezi zdícími tvarovkami musí být vyplněny, drážky v zámkových cihlách zarovnány maltou nebo lepidlem, spodní řada pod oknem musí být otočena, aby dutiny v cihlách byly vodorovně nebo musí být zakryta betonovým krytem o výšce minimálně 5 cm, aby mohly být aplikovány vhodné upevňovací kotvy. Pouze tak lze bezpečně upevnit okno a provést aplikaci parotěsného a vodotěsného uzávěru připojovací spáry.
Při předsazené montáži je toto nutné provést alespoň ve vnější 1/3 hloubky ostění.
Provedení a rozměry stavebního otvoru je vždy nutné před finálním objednáním oken konzultovat s dodavatelem oken, nejlépe za účasti montážního technika.
Výměna oken za provozu místností
Při výměně oken za trvalého užívání místností je nutné zajistit, aby utěsnění připojovací spáry bylo stejně kvalitní, jako při osazování do novostavby, protože stavební fyzika funguje ve všech objektech stejně.
Optimální je vybourat stávající výplně otvorů, ostění očistit od uvolněných částí zdiva, doplnit rychle tuhnoucí maltou, vyrovnat a zahladit a po vyschnutí druhý den provést montáž nových oken s aplikací výše popsaných uzávěrů připojovací spáry.
Při plánování časového rozvrhu je nutné vzít do úvahy také čas potřebný na vytvrdnutí PU pěny, je-li použita jako tepelná izolace připojovací spáry. Vytvrdnutí může trvat podle klimatických podmínek i několik hodin. Při montáži více oken během dne tedy nebude možné odpoledne aplikovanou pěnu oříznout a provést finální utěsnění.
Jako alternativu lze použít v některých specifických případech místo PU pěny minerální vatu.
Vždy je nutné znát, do jakého tvaru a stavebního detailu se osazuje nové okno. Jinak to je v případě panelových staveb (je dobré znát panelovou soustavu) a jinak ve starší budově s původními špaletovými okny (mohou vzniknout masivní tepelné mosty). Vlastní osazení okna, jeho zakotvení musí být do únosné konstrukce obvodové stěny.
V případě nutnosti okamžitého uzavření objektu (místností) je možné ukotvit nová okna do otvoru, jestliže je stavební otvor bez významných poškození, vypadlých kusů zdiva a zdivo je soudržné. Následně se provede stavební začištění interiérového a exteriérového ostění vhodnou sanační maltou a nechá se vyschnout podle návodu. Následný den až dva po aplikaci malty může dojít k utěsnění PU pěnou a po jejím vytvrdnutí a uříznutí k uzavření parotěsnou páskou z interiéru a vodotěsným uzávěrem z exteriéru.
Projednejte svoje představy podrobně s montážním technikem vybraného dodavatele, nechte si zpracovat detail osazení okna do otvoru a rámcový časový plán výměny, zvláště jedná-li se o více oken na celém domě. Celková doba výměny může být zohledněna v ceně dodávky, a proto je vhodné vše předem vyjasnit. Úspora peněz za „zrychlenou“ montáž se nemusí dlouhodobě vyplatit.
Výměna oken při současném zateplování fasády
Jestliže je plánováno následné zateplení fasády a vnějšího ostění, je třeba uvažovat s širším rámovým profilem nebo upravit rozměry okna tak, aby na ostění bylo možné použít minimálně 5 cm tepelného izolantu. I při aplikaci vnějšího zateplení je nutné použít vodotěsnou okenní pásku, protože levná připojovací „APU“ omítková lišta nezajistí trvale vodotěsné napojení zateplovacího systému na okenní rám.
Výměna starých dřevěných rámů za nové
Dříve používané dřevěné profily pro zasklení jednoduchým sklem byly velmi subtilní a měly přibližně poloviční šířku proti současným PVC nebo dřevěným okenním profilům, určeným pro trojskla.
Proto při stejném celkovém rozměru a dělení okna křídly budou mít nová okna menší poměr prosklené průhledné plochy. Je vhodné uvážit úpravu členění nebo počtu křídel při zadávání nových výrobků a posoudit vliv na horší prosvětlení interiéru.
Výměna špaletových (dvojitých) oken za jednoduchá
Špaletová (dvojitá) okna měla obvykle vícekrát zalomené ostění, a proto je vhodné nejprve provést stavební průzkum, jak jsou původní okna konstrukčně řešena, jak nejlépe osadit nová jednoduchá okna a jak bude nutné ostění stavebně upravit před montáží nových oken.
Vždy je vhodné poradit se s vybraným dodavatelem nebo si pozvat specialistu, který poradí, do jaké polohy osadit nová okna, aby správně fungovala z hlediska stavební fyziky – průběhu teplot ve stavební konstrukci. Původní okna měla osobité členění, způsoby otevírání a zejména subtilní profilaci – takové nové okno je vhodné naprojektovat zejména do tvaru a průřezů nových profilů (systémy mají v portfoliu „tenké“ profily křídel a klapaček). Nechte si od vybraného dodavatele zpracovat výkresy, z kterých budou zřejmé rozměry profilů a rozměry celých oken.
Seřízení a údržba oken
Součástí cenové nabídky by mělo být i konečné seřízení všech otevíravých prvků oken, protože po montáži může dojít vlivem tolerancí k drobným nepřesnostem a je nutné okenní kování seřídit, aby fungovalo bez odporu a bezpečně. Seřízení se provádí po kompletním zabudování oken, ale před konečnou přejímkou zákazníkem.
Okno jako stavební prvek by mělo mít garantovanou životnost alespoň 30 let a tomu musí odpovídat i vhodný návod na údržbu a servis. Údržba oken závisí na materiálu rámů a povrchové úpravě. Seřízení, vyčištění a promazání okenního kování by mělo proběhnou jednou ročně.
Předání hotového dílaPo dokončení díla je vždy vhodné sepsat protokol o předání díla s uvedením případných závad a nedodělků.
Zákazník musí obdržet od dodavatele tyto dokumenty:
- Prohlášení o vlastnostech výrobku s CE označením
- Prohlášení dodavatele, že montáž proběhla v souladu s ČSN 74 6077
- Návod pro údržbu a servis v českém jazyce včetně kontaktů na záruční a pozáruční servis
- Záruční podmínky
Text byl zpracován ve spolupráci s Českou komorou lehkých obvodových plášťů (ČKLOP), kde najdete i další metodické pokyny a návody pro drobné stavebníky zde