Stavebnictví kráčí smělými kroky k udržitelnosti. Konference s výstavou materiálů v březnu 2026
Stavebnictví kráčí smělými kroky k udržitelnosti. Konference s výstavou materiálů v březnu 2026
Konference Kroky k udržitelnému stavebnictví 2026 je zaměřena na konkrétní projekty a technologie, které proměňují českou stavební praxi – od revitalizace brownfieldů, chytrého plánování měst, šetrného zacházení s vodou, přes veřejné stavby ze dřeva, až po materiály, které můžete využít i při své rekonstrukci bytu.
3. ročník konference s výstavou – Kroky k udržitelnému stavebnictví 2026
Usilovat o udržitelné stavebnictví je nutností vzhledem k ubývajícím zdrojům. S experty poznáte způsoby, jak předělat města pro život s klimatickou změnou. Na příkladu textilní továrny v Semilech si ukážeme, jak se mění obrovská více jak 160 let stará továrna na největší kulturní centrum střední Evropy. Zjistíte, jaké nápady na práci s brownfieldy mají čeští studenti architektury a kde se jejich diplomové práce přetavují do praxe.
Zásadní obnovitelný materiál pro stavebnictví je dřevo. Podíváme se okem architekta i realizátora, jaké jsou zkušenosti s výstavbou bytových domů ze dřeva v České republice. Důraz je kladen na praktické příklady a osobní zkušenost, proto na výstavě materiálů i v přednáškách budete moci načerpat inspiraci i pro stavbu svého domu nebo rekonstrukci bytu.
Co dalšího pro vás připravujeme?
- Recyklace stavebního odpadu – že stavba není hromada odpadu ale hromada surovin
- Vegetační fasády a stěny – že ne vždy to roste samo, a že starost o vegetační fasádu nemusí být vůbec jednoduchá
- Slaměné stavby jako panelová výstavba – že přírodní obnovitelné materiály a prefabrikovaná stavební výroba si mohou rozumět
- Hliněné omítky – že hlína může být moderní a krásná, přitom dokáže kouzla, o kterých se konvenčním stavebním materiálům ani nesní
Přestávka bude opět s komentovanou prohlídkou vystavených vzorků. Na výstavě materiálů si můžete osahat vzorky konkrétních výrobků ze dřeva, textilu, hlíny, konopí, sádry nebo z recyklovaného plastu. Uvidíte i recyklovaný fotovoltaický panel.
Hlavní partner
Kdy a kde se potkáme
- Termín konání: 27. března 2026, 9:30–15:00 hod.
- Místo konání: Kongresový sál na výstavišti PVA EXPO PRAHA v Letňanech
Konferenci pořádají stavební portály TZB-info, ESTAV.cz a estav.tv ve spolupráci s přednášejícími z významných institucí například IPR, UCEEB nebo ČZÚ. Účastníci konference obdrží vstupenku na probíhající veletrhy FOR INTERIOR & DESIGN a FOR GARDEN 2026.
Možnosti prezentace na konferenci
- být Partnerem konference Kroky k udržitelnému stavebnictví 2026
- vystavovat a prezentovat vaše materiály, prvky a řešení z recyklátu nebo z regenerátu pro stavebnictví, architekturu a interiéry
- rádi vás budeme informovat o možnostech účasti na konferenci
V případě dotazů ke konferenci, kontaktujte: Ing. Hanu Markovou, tel.: 733 785 891, e-mail: hana.markova@topinfo.cz