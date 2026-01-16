Pozvánka na konferenci: Rekonstrukce a provoz bytových domů 2026

Nejnavštěvovanější odborný web
16.1.2026
redakce

Na českém trhu se znovu objeví jedna z nejdůležitějších událostí pro všechny, kteří se věnují správě, modernizaci a dlouhodobému provozu bytových domů. Konference Rekonstrukce a provoz bytových domů se uskuteční 4. března 2026 v rámci veletrhu Aquatherm Praha na výstavišti Letňany v Praze.

Rekonstrukce a provoz bytových domů © Fotolia.com

Akce je určena nejen profesionálům — správcům, zástupcům SVJ a bytových družstev, projektantům, architektům, technikům či specialistům na energetiku — ale i všem, kteří chtějí získat aktuální informace, inspiraci a praktické zkušenosti.


Vybraná témata konference

Program konference nabídne řadu odborných přednášek a diskusí zaměřených na technické, právní i ekonomické aspekty správy bytových domů. Mezi nejzajímavější témata letošního ročníku patří například:

  • Architektonicky jedinečná revitalizace panelového domu s novými balkóny v Jablonci nad Nisou
    Inspirativní pohled na modernizaci panelového fondu s důrazem na estetiku a užitnou hodnotu.
  • Co vše má být předmětem preventivních požárních prohlídek
    Aktuální legislativa, odpovědnosti a klíčové postupy pro správce a SVJ.
  • Lokalizace netěsností plochých střech
    Moderní diagnostické metody, které šetří čas, peníze i nervy.
  • Může SVJ zakázat parkování elektromobilů v garážích domu?
    Nové technologie versus bezpečnost, legislativa a provozní pravidla.
  • Dotace pro bytové domy v roce 2026
    Přehled dotačních možností, novinky a strategické tipy pro úspěšné financování rekonstrukcí.
  • Koordinace výměny měřidel a jejich kompatibilita při spuštění portálových služeb pro vlastníky
    Jak optimalizovat náklady při povinné instalaci technologie sledování spotřeb.
  • Výměna oken v bytových domech s použitím trojskel – jaká skla zvolit
    Jak volit optimální parametry pro energetiku, akustiku i komfort obyvatel.
  • Inteligentní systémy řízení vytápění
    Technologie, které pomáhají šetřit a zároveň zvyšují uživatelský komfort.
  • Kotelny na plyn, tepelná čerpadla a hybridní kotelny pro bytové domy
    Moderní způsoby řešení tepla v kontextu rostoucích nároků na energetickou efektivitu.

Bytové domy stojí před zásadními rozhodnutími – od energetických úspor přes rekonstrukce a digitalizaci provozu až po bezpečnost a legislativu. Konference Rekonstrukce a provoz bytových domů proto přináší to, co je dnes nejvzácnější: přímou výměnu zkušeností mezi odborníky a praxí. Účastníci získají informace, které jim pomohou lépe plánovat investice, vyhnout se chybám a rozhodovat efektivněji v prospěch domu i jeho obyvatel.

Proč se zúčastnit

  • praktické know-how pro správu bytových domů
  • inspirace pro rekonstrukce a plánování investic
  • aktuální legislativa a dotace
  • přehled technologických trendů
  • možnost konzultace s odborníky
  • networking napříč profesemi

O pořadateli

Konferenci pořádá portál TZB-info, největší odborné internetové médium v oblasti technických zařízení budov, energetiky, stavebnictví a správy objektů. TZB-info dlouhodobě přináší odborné informace, novinky z oboru, legislativní přehledy, technická srovnání, vzdělávací akce i praktické nástroje pro odbornou veřejnost.

Kdy a kde

4. března 2026
Výstaviště PVA Letňany, Praha – v rámci veletrhu Aquatherm Praha

Registrace na konferenci již běží – zajistěte si místo včas

 
 
