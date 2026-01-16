Pozvánka na konferenci: Rekonstrukce a provoz bytových domů 2026
Na českém trhu se znovu objeví jedna z nejdůležitějších událostí pro všechny, kteří se věnují správě, modernizaci a dlouhodobému provozu bytových domů. Konference Rekonstrukce a provoz bytových domů se uskuteční 4. března 2026 v rámci veletrhu Aquatherm Praha na výstavišti Letňany v Praze.
Akce je určena nejen profesionálům — správcům, zástupcům SVJ a bytových družstev, projektantům, architektům, technikům či specialistům na energetiku — ale i všem, kteří chtějí získat aktuální informace, inspiraci a praktické zkušenosti.
Vybraná témata konference
Program konference nabídne řadu odborných přednášek a diskusí zaměřených na technické, právní i ekonomické aspekty správy bytových domů. Mezi nejzajímavější témata letošního ročníku patří například:
- Architektonicky jedinečná revitalizace panelového domu s novými balkóny v Jablonci nad Nisou
Inspirativní pohled na modernizaci panelového fondu s důrazem na estetiku a užitnou hodnotu.
- Co vše má být předmětem preventivních požárních prohlídek
Aktuální legislativa, odpovědnosti a klíčové postupy pro správce a SVJ.
- Lokalizace netěsností plochých střech
Moderní diagnostické metody, které šetří čas, peníze i nervy.
- Může SVJ zakázat parkování elektromobilů v garážích domu?
Nové technologie versus bezpečnost, legislativa a provozní pravidla.
- Dotace pro bytové domy v roce 2026
Přehled dotačních možností, novinky a strategické tipy pro úspěšné financování rekonstrukcí.
- Koordinace výměny měřidel a jejich kompatibilita při spuštění portálových služeb pro vlastníky
Jak optimalizovat náklady při povinné instalaci technologie sledování spotřeb.
- Výměna oken v bytových domech s použitím trojskel – jaká skla zvolit
Jak volit optimální parametry pro energetiku, akustiku i komfort obyvatel.
- Inteligentní systémy řízení vytápění
Technologie, které pomáhají šetřit a zároveň zvyšují uživatelský komfort.
- Kotelny na plyn, tepelná čerpadla a hybridní kotelny pro bytové domy
Moderní způsoby řešení tepla v kontextu rostoucích nároků na energetickou efektivitu.
Bytové domy stojí před zásadními rozhodnutími – od energetických úspor přes rekonstrukce a digitalizaci provozu až po bezpečnost a legislativu. Konference Rekonstrukce a provoz bytových domů proto přináší to, co je dnes nejvzácnější: přímou výměnu zkušeností mezi odborníky a praxí. Účastníci získají informace, které jim pomohou lépe plánovat investice, vyhnout se chybám a rozhodovat efektivněji v prospěch domu i jeho obyvatel.
Proč se zúčastnit
- praktické know-how pro správu bytových domů
- inspirace pro rekonstrukce a plánování investic
- aktuální legislativa a dotace
- přehled technologických trendů
- možnost konzultace s odborníky
- networking napříč profesemi
O pořadateli
Konferenci pořádá portál TZB-info, největší odborné internetové médium v oblasti technických zařízení budov, energetiky, stavebnictví a správy objektů. TZB-info dlouhodobě přináší odborné informace, novinky z oboru, legislativní přehledy, technická srovnání, vzdělávací akce i praktické nástroje pro odbornou veřejnost.
Kdy a kde
4. března 2026
Výstaviště PVA Letňany, Praha – v rámci veletrhu Aquatherm Praha