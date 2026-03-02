Kroky k udržitelnému stavebnictví 2026: Skutečné stavby, skutečné materiály. Udržitelnost, která funguje
Jak dát nový život brownfieldům? Jak navrhovat města odolná vůči klimatické změně? A jaké místo mají ve stavebnictví recyklované či přírodní materiály? Odpovědi nabídne již další ročník odborné konference Kroky k udržitelnému stavebnictví, která se uskuteční 27. března 2026 v areálu PVA EXPO Praha v Letňanech.
Konferenci pořádají portály TZB-info, ESTAV.cz a estav.tv v rámci veletrhů FOR INTERIOR & DESIGN a FOR GARDEN. Program propojuje architekturu, urbanismus, dřevostavby, recyklaci i inovativní materiály a přináší konkrétní zkušenosti z realizovaných projektů. Součástí bude také prostor pro komentovanou výstavu materiálů a neformální setkání odborníků.
Program konference (27. 3. 2026)
|9:30–9:55
|Registrace
|9:55–10:00
|Úvodní slovo – Dagmar Kopačková
I. BLOK: Moderní udržitelné město, brownfieldy
|10:00–10:20
|Jak Fabrika 1861 v Semilech získává život po životě – Sebastian Kuršel
Využít to, co už bylo vytvořeno, je základní princip udržitelnosti. Po více než 160 letech se rodina Kuršelových rozhodla vdechnout semilské textilce nový život. S hlubokým respektem k architektuře a historii se pustili do revitalizace areálu FABRIKA 1861, aby vytvořili unikátní místo plné zážitků. Postupně odhalují prostory pro umění a ateliéry, kulturní a společenské akce.
|10:20–10:40
|Cihly v datech a proč dávají smysl pro udržitelné stavebnictví – Petr Porubský
Cihelné objekty tu s námi vydržely staletí. Základním principem udržitelnosti je dlouhověkost používání.
|10:40–11:00
|Továrna Eliáška: Když se průmyslová památka proměňuje v kulturní centrum – Tereza Šváchová
Bývalá továrna na výrobu lustrů Elias Palme má po letech chátrání nového majitele – je jím Nadační fond Eliáška. Stavba se secesním průčelním postavená v roce 1905 sloužila ve své době jedné z nejvýznamnějších firem v Rakousko-uherské monarchii, vyráběly se zde lustry do slavných operních domů v Miláně, Římě nebo v Sydney i do slavného hotelu Waldorf – Astoria v New Yorku. Jenže po ukončení výroby v těchto prostorách v sedmdesátých letech začal objekt nezadržitelně chátrat. Ačkoliv se stal celý areál v roce 2007 kulturní památkou, časté střídání a laxní přístup několika předchozích majitelů ho dovedl až do havarijního stavu. Nadační fond Eliáška si nyní klade za cíl objekt zachránit a proměnit ho v kulturně-společenské a edukační centrum sloužící nejen sklářům, ale i široké veřejnosti.
|11:00–11:20
|Vliv urbanismu a konceptu superbloků na udržitelné město – Václav Novotný (IPR Praha)
Podoba našich měst, zejména urbanistická struktura, zásadně ovlivňuje dopravní chování jeho obyvatel. Přednáška se zaměří na různé typy urbanistické struktury ve městech a ukáže jak hustota zástavby, propojenost, polyfunkčnost, dostupnost služeb, kvalita veřejného prostranství a počet parkovacích stání přímo ovlivňují tzv. modal split, délku cest i závislost na individuální automobilové dopravě. Budou představeny mimo jiné principy tzv. patnáctiminutového města, rozvoje kolem stanic veřejné dopravy a superbloků.
|11:20–11:40
|Využití vegetace a vody ve městě a architektuře v kontextu klimatické změny – Tereza Hnátková
Přednáška představí aktuální přístupy k integraci modrozelené infrastruktury do městských vodohospodářských systémů v kontextu klimatické změny. Zaměří se na praktické zkušenosti z experimentálních a demonstračních lokalit, zejména na propojení přírodě blízkých opatření s digitálním monitoringem a chytrým řízením. Součástí bude i cirkulární pojetí hospodaření s vodou a zdroji, včetně retence a opětovného využití srážkových a šedých vod, snižování materiálových nároků infrastruktury a podpory uzavírání vodních a zdrojových toků v městském prostředí. Přednáška ukáže na praktickém příkladu Pavilonu Environmentálních Studií v kampusu ČZU v Praze, jak lze zvyšovat odolnost měst vůči suchu, přívalovým srážkám i znečištění vod při současném posilování kvality veřejného prostoru a ekosystémových služeb.
|11:40–11:50
|Jak stát řešil udržitelnost a co se povedlo – Petr Hladík
Vstup bývalého ministra životního prostředí představí na konkrétním projektu, jak vypadá starost o udržitelnost ve stavebnictví z pohledu státu.
|11:50–12:30
|Přestávka a komentovaná prohlídka materiálů
II. BLOK: Dřevostavby a recyklace materiálů
|12:30–12:50
|Dřevěný bytový dům na brownfieldu: Radlický Dřevák v datech – Ondřej Flanderka
Přednáška představí klíčové poznatky z projektu Radlický Dřevák, jehož stavba právě probíhá. Pro tuto rezidenční dřevostavbu byla zpracována LCA analýza porovnávající environmentální dopady dřevěné a železobetonové konstrukce v celém životním cyklu budovy. Ukážeme, jak dřevo jako konstrukční materiál přispívá ke snížení uhlíkové stopy, jaká data a podklady jsou pro kvalitní LCA nutné a jak mohou výsledky ovlivnit rozhodování už v raných fázích projektu. Současně přiblížíme proces precertifikace WELL for Residential, kterou projekt prošel a s tím spojené nároky na kvalitu prostředí v bytových domech.
|12:50–13:10
|Budova vklíněná mezi stromy a vodu: CEPS v Karviné – Tomáš Velehradský
Návrh Centra podnikání, profesních a mezinárodních studií (CEPIS) Slezské univerzity citlivě vstupuje do zeleného prstence Karviné, v těsné vazbě na historické jádro a Univerzitní park. Architektonická forma budovy s křížovým půdorysem reaguje na stávající vzrostlou zeleň. Objekt se mezi stromy vkládá tak, aby minimalizoval nutné kácení a využil stínění korun jako přirozený prvek energetické bilance. Ústředním motivem je modro-zelená infrastruktura v podobě retenčního jezírka, které budovu obklopuje. Voda zde slouží nejen k hospodaření se srážkami a ochlazování mikroklimatu, ale díky systému dřevěných pobytových mol vytváří unikátní rekreační prostředí pro studenty i veřejnost.
|13:10–13:30
|Recyklace materiálů ve stavebnictví dle nových norem – Magdalena Uhlířová
Prezentace shrnuje výsledky rešerše norem a standardizovaných postupů pro recyklaci a opětovné využití vybraných stavebních materiálů z demolic. Zaměřuje se například na ocel, EPS/XPS izolace, minerální vatu, podlahové krytiny, beton, dřevo, okna, dveře a LOP nebo také potrubí a kabely z hlediska jejich technických, legislativních a environmentálních omezení i možností reuse a recyklace. Součástí je přehled aktuálních standardů, praktických příkladů z praxe a hlavních bariér cirkulárního využívání materiálů ve stavebnictví.
|13:30–13:50
|Stavební desky ze starého oblečení: řešení celosvětového problému s odpadním textilem – Jaroslav Dvořák
Dá se využít textil určený pro skládku pro další použití? Ano, Diakonie Broumov, sociální družstvo a navazující firma TXB Group s.r.o. našli řešení pro celý svět. Použitý textil není odpad, ale surovina z které se dají vyrábět produkty pro stavebnictví v milionových sériích a tím pomoci lidem řešit jejich problém s odpadovým textilem, kterého každým rokem přibývá.
|13:50–14:00
|Přestávka
III. Blok: Přírodní materiály v moderní stavební praxi
|14:00–14:20
|Náhrada stavebních materiálů přírodní variantou – Jan Márton
Přírodní materiály či průmyslově zpracované materiály s nízkou uhlíkovou stopou mohou být vhodnými alternativami k běžným stavebním materiálům v rámci konvenčních stavebních řešení. Přednáška bude zaměřena na jejich praktické použití v konkrétních stavbách. Jan Márton, autor knihy Stavby ze slaměných balíků, představí různé provedení běžných konstrukcí, jako jsou nosné i nenosné stěny, stropy a podlahy zaměřené na použití lokálních a přírodních materiálů.
|14:20–14:40
|Prefabrikovaná moderní výstavba ze dřeva a slámy – Miroslav Ščudla
Mezinárodní společnost EcoCocon s.r.o. vyvinula systém dřevoslaměných stěnových panelů pro obálky konstrukcí budov. Jsou vhodné zejména pro ekologicky odpovědnou výstavbu v pasivním energetickém standardu. Difuzně otevřený systém s možností aplikace vnitřních hliněných omítek přináší zdravé a stabilní vnitřní prostředí pro obytné i občanské stavby. O kvalitě systému svědčí stovky dokončených rodinných domů v rozdílných klimatických podmínkách i rozsáhlé obytné a občanské stavby realizované v některých zemích Evropské unie.
|14:40–15:00
|Hliněné omítky a desky v moderních interiérech – Tereza Kaňková
Často si hliněné omítky spojujeme jen se skanzeny nebo hobitími domky. To už ale dávno neplatí. Hlína je plnohodnotným materiálem současné architektury. Přednáška přiblíží praktické využití hliněných omítek, představí moderní postupy práce s hlínou a shrne klíčové informace, které by o tomto materiálu měli znát projektanti.
|15:00–15:05
|Závěr oficiální části konference
|15:05–15:40
|Setkání u vína – prezentace projektu školy v Zambii, promítání videa estav.tv, neformální diskuse
Hlavní partneři
Konference nabídne nejen přehled aktuálních trendů, ale především konkrétní příklady z praxe, data z realizovaných projektů a otevřenou diskusi o tom, jak skutečně posouvat stavebnictví směrem k udržitelnosti.
Na přípravě a propagaci konference dále spolupracují: Vienna Offices, Ekodům, z.s., Ateliér Velehradský, Kashitu school