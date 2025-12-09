Fabrika 1861: Moderní materiály vracejí historickému areálu budoucnost
Fabrika 1861: Moderní materiály vracejí historickému areálu budoucnost
Tento průmyslový komplex si prošel obdobím rozmachu pod taktovkou zakladatele Franze Schmitta, několika požáry, hospodářskou krizí, válečnou výrobou pro Třetí říši, znárodněním, i několikaletým chátráním. Nyní se semilská továrna probouzí pod názvem Fabrika 1861 jako kulturní centrum. Jak zachovat krásu starého průmyslového objektu, vytvořit komfortní prostředí pro novou funkci a zároveň snížit náklady na provoz?
Objekty v život uvádí podnikatelská rodina Kuršelových, v čele s kulturním ředitelem Sebastianem Kuršelem. Jejich ambicí je vytvořit v Semilech jedno z největších kulturních center střední Evropy. O projektu jsme publikovali fotoreportáž z redakční návštěvy na ESTAV.cz.
„Již nyní, než bude rekonstrukce staré přádelny dokončena, pořádáme v tomto rozlehlém a krásném areálu kulturní akce, koncerty, výstavy. Své ateliéry tu mají například sochař či malíř,“ zmiňuje mimo dalších zajímavostí ve videu Sebastian Kuršel.
Připravují zde výstavní prostory i koncertní sály. Technický stav budov vyžaduje modernizaci. Nutné je samozřejmě vyřešit i energetickou náročnost starých objektů, aby byl areál i ekonomicky udržitelný.
Zachování genia loci staveb a zároveň zvýšení energetického standardu je vždy technickou výzvou. Není totiž možné standardním způsobem zateplit stěny. Mimo úsporné systémy vytápění tepelnými čerpadly se potenciál ukrývá také ve střeše – v jejím zateplení. Pro zateplení koncertního sálu byly zvoleny deskové materiály Puren.
Technickou výzvou bylo navrhnout spádování okolo světlíků i vhodnou kombinaci materiálů izolantu a střešní krytiny. Detaily řešení, opodstatnění i více o materiálu ve videu zmiňuje obchodní ředitel puren s.r.o. Miroslav Vala.
Stará Fabrika z roku 1861 nachází nový život díky nadšení současných majitelů. Vykročit do nové životní éry jim pomáhají i moderní stavební materiály.