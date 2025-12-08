Průvodce pro výrobce kontaktních zateplovacích systémů ETICS
Přehrát audio verzi
Průvodce pro výrobce kontaktních zateplovacích systémů ETICS
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Článek se zaměřuje na posuzování a uvádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS) na trh v České republice a EU. Porovnává národní (STO) a evropské (ETA/EAD) postupy a zdůrazňuje povinnosti výrobců v oblasti řízení kvality a posuzování shody. Popsány jsou také klíčové změny spojené s novým EAD 040083-01-0404, ukončením platnosti ETAG 004 a přípravou harmonizované normy EN 17237. Představeny jsou vybrané zkoušky, například hygrotermální odolnost, nasákavost, mechanická odolnost, přídržnost a protažení hmoždinek izolantem. Článek popisuje také úlohu certifikačních orgánů.
1. Základní přehled
Oblíbenou metodou snížení energetické spotřeby při renovaci budov ale i u novostaveb jsou vnější tepelněizolační kompozitní systémy označované také jako ETICS (external thermal insulation composite systems), ve Velké Británii známé spíše jako EWI (external wall insulation). Jedná se o technologii, která zásadním způsobem ovlivňuje evropské stavebnictví již řadu let. V současnosti je v EU zateplovací systém instalován na více než 300 milionech čtverečních metrů a podle údajů Evropské Asociace výrobců ETICS se zdá, že potenciál při rekonstrukcích budov tím zdaleka není vyčerpán, o použití v novostavbách ani nemluvě.
ETICS je specifický tím, že se jedná o systém komponent, který Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 a 2024/3110 označuje jako sestavu. Je to tedy výrobek složený z přesně definovaných komponent, které se na stavbě zabudují podle technologického předpisu výrobce. V našem případě se jedná o lepidlo, izolant, mechanické upevňovací prvky (zpravidla talířové hmoždinky), základní vrstvu s vloženou výztužnou síťovinou a povrchové úpravy, případně penetrační a dekorativní nátěry. Za ETICS jako výrobek nelze považovat kombinaci jiných než určených součástí. Na trh je ETICS vždy uveden jedním výrobcem, který za něj přejímá zodpovědnost. Nikdy ne více výrobci. Z hlediska dodání na stavbu by se mělo jednat o nákup všech komponent od jediného subjektu – výrobce ETICS. O ETICS se tedy jedná jen v případě, že všechny komponenty ETICS jsou zakoupeny u výrobce ETICS, který je držitelem platných osvědčení a vydal na ETICS prohlášení o vlastnostech či shodě. A to i v případě, kdy všechny pochází od rozdílných fyzických výrobců a na stavbu jsou dodány zvlášť na pokyn výrobce. Není tedy nutné, aby výrobce systému skutečně fyzicky vyráběl, byť jediný komponent svého ETICS.
Také tedy platí, že pokud stavební firma objedná jednotlivé komponenty ETICS zvlášť, od jejich jednotlivých původních výrobců a z nich zateplení provede, nejedná se v pravém smyslu o ETICS. Výrobce ETICS za takovýto systém nemusí převzít zodpovědnost, protože jednotlivé komponenty sám nedodal, neověřil tedy jejich kvalitu podle kontrolního plánu a nemůže tak ani ručit za jeho vlastnosti.
2. Postupy posuzování
V ČR platí, že ETICS jsou stanovenými výrobky podle nařízení vlády (č.) 163/2002 Sb., pro jejich uvedení na trh v ČR musí tedy výrobce získat certifikát výrobku u jedné z autorizovaných osob dle národních předpisů, čemuž předchází vydání STO (stavebně technické osvědčení), přičemž se autorizovaná osoba řídí patřičným technickým návodem. Na základě těchto podkladů pak výrobce nebo dovozce připojí k výrobku českou značku shody a vydá prohlášení o shodě. Dále je povinností výrobce udržovat řádný systém řízení výroby u výrobce, respektive kontroly výrobků u dovozce. To je kontrolováno autorizovanou osobou jedenkrát za 12 měsíců. V případě nákupu ETICS uvedeného na trh touto cestou, by výrobce měl být schopen prokázat se jak prohlášením o shodě, tak certifikátem výrobku a aktuální správou o dohledu pro konkrétní ETICS. Platnost předložených dokumentů lze ověřit u autorizované osoby.
Alternativně k národní cestě lze zvolit evropskou cestu s ETA, jenž výrobci umožní uvést výrobek na společný evropský, nejen na český, trh. V praxi je to výrobci nejpoužívanější způsob. V takovém případě výrobce nejprve osloví Subjekt pro technické posuzování, TAB (Technical Assessment Body), který pro výrobce zajistí vydání Evropského technického posouzení ETA (European Technical Assessment). K tomu TAB použije Evropský dokument pro posuzování EAD (European assessment document). Dále výrobce osloví Oznámený subjekt, který pro něj zajistí Osvědčení o shodě řízení výroby, případně i Osvědčení o stálosti vlastností. Dále výrobce vydá Prohlášení o vlastnostech a připojí CE značku. Výrobce pak dále spolupracuje na pravidelných dozorech s Oznámeným subjektem, který jednou za kalendářní rok dozoruje výrobnu nebo výrobny komponent ETICS, aby ověřil stálost vlastností výrobku a systém řízení výroby. Kromě CE značky, prohlášení o vlastnostech a osvědčení by tedy výrobce měl být schopen i předložit zprávu o dozoru. Příslušný oznámený subjekt může platnost dokumentů na dotaz potvrdit.
Z praktického hlediska se oba způsoby velmi podobají. ETA i STO jsou hlavně výčtem posouzených vlastností ETICS a vyhodnocením naměřených údajů. Pro vydání ETA nejsou u většiny posouzených vlastností stanoveny žádné limitní hodnoty a výrobci je dovoleno zvolit, jaké vlastnosti jeho ETICS budou posouzeny. Předpokládá se, že hodnoty v ETA, potažmo prohlášení o vlastnostech budou dále posouzeny projektantem z hlediska vhodnosti použití pro konkrétní budovu. ETA nemají časově omezenou platnost. Při postupu s STO může výrobce na některé limity vlastností narazit, a navíc se posouzení musí v pravidelných intervalech prodlužovat, případně opakovat.
V současnosti je schválena podoba nového EAD 040083-01-0404, který má být publikován v Úředním věstníku Evropské unie koncem roku 2025, čímž se tato verze stane závaznou pro vydání ETA. Tento dokument přináší některé změny ve způsobu posuzování vlastností ETICS a jejich zápisu do ETA, jeho předpokládaná platnost je do roku 2030. ETA podle něj, či jeho předešlé verze 040083-00-0404 budou platná do roku 2035. Od data publikace EAD 040083-01-0404 v Úředním věstníku EU, pozbývají platnosti všechna prohlášení o vlastnostech vydaná na ETICS na základě ETA vydaných podle ETAG 004. Kompletní EAD a vybrané informace o ETA lze volně dohledat na stránkách eota.eu. Při popisu konkrétních zkoušek se zaměřím na změny, které nové vydání EAD 040083-01-0404 přinese do podoby ETA a prohlášení o vlastnostech. První je možnost zahrnout do ETA také povrchovou úpravu lepením tenkých pásků před-vytvrzené omítkoviny, vzhledem zpravidla imitující cihelné pásky.
Významný posun v oblasti posuzování ETICS představuje připravovaná výrobková norma EN 17237, která by se měla stát harmonizovanou a tím i závaznou technickou normou. Datum jejího vydání nebo harmonizace není momentálně možné odhadnout. S ohledem k obsahu dostupných konceptů lze ale výrobcům ETICS doporučit provádění zkoušek v souladu s evropskými zkušebními normami i v případě, kdy je nyní dovoleno použít alternativní metody, tj. zkoušky protažení hmoždinky izolantem a mechanické odolnosti.
Podívejte se také na seriál na estav.tv v pořadu „Zateplení obvodových stěn zateplovacím systémem ETICS“
3. Další postupy posuzování a kontrola kvality
Vlastnosti ETICS se zkouší ve speciálně vybavených akreditovaných laboratořích. Mezi základní zkoušky patří zkouška hygrotermálního chování. Zkouška se provádí na panelu s aplikovaným vzorkem ETICS o minimálních rozměrech 2,5 × 2,0 m, který je připraven v souladu s technologickým předpisem výrobce. Počet zkoušených komponent je maximálně čtyři povrchové úpravy, jedna základní vrstva a maximálně dva typy izolantů. Po vyzrání se panel vloží do hygrotermálního boxu, který simuluje tepelnou a vlhkostní zátěž v reálném prostředí. Prvních dvacet dní se střídají teploty +70 °C s postřikem vodou a po dvoudenní pauze je vzorek podroben střídání teplot −20 °C a +50 °C. Omítky aplikované na zkušebním vzorku jsou v případě, že zkoušku přečkají bez výrazných poškození a tvorby trhlin širších než 0,2 mm v ETA označeny jako odolné cyklům HWC (heating, wetting, cooling). Jako odolávající HWCFT (heating, wetting, cooling, freezing, thawing) budou označeny takové povrchové úpravy a základní vrstvy, které kromě základních HWC cyklů odolají i dalším deseti dnům, kdy je před cyklem mrazení vzorek navíc skrápěn vodou.
Obrázek č. 1 Vzorek pro zkoušku hygrotermálního chování před zkouškou
Obrázek č. 2 Trhlina vzniklá po cyklech hygrotermálního chování, vpravo detail nepřípustné trhliny, jeden dílek mřížky odpovídá 0,2 mm
Jednou z mála limitních hodnot v EAD představuje nasákavost vnějšího souvrství, tj. všech vrstev nad izolantem. Předkondicionovaný a po stranách zaizolovaný vzorek se uloží lícovou stranou směrem dolů do vodní lázně po dobu 24 hodin. Následně se určí přírůstek hmotnosti, který nesmí překročit 1 kg/m2. Dříve bylo nutné omítky s nasákavostí větší než 0,5 kg/m2 dále podrobit náročnější zkoušce odolnosti mrazu a tání, tato povinnost ale již zanikla a zůstává tak na rozhodnutí výrobce.
Zkouška mechanické odolnosti se provádí buď přímo na ETICS po zkoušce hygrotermálního působení (HWC respektive HWCFT) nebo sedmidenním ponořením do vody a následném vyschnutí (w). Výběr energie rázu je na výrobci ETICS a lze ji volit v definovaných krocích mezi 3 až 200 Jouly. Výsledná klasifikace vychází ze zjištěných poruch: A označuje povrch bez trhlin, B s trhlinami do 0,1 mm, C s trhlinami do 0,2 mm a D s trhlinami přesahujícími tuto hodnotu. Kombinací těchto tří informací pak vznikne kód vztahující se pro určitou kombinaci komponent ETICS, z kterého lze vyčíst způsob provedení a zjištěné defekty. Například B100, HWCFT. Tento zápis znamená, že vzorek podrobený cyklům HWCFT (tedy zkoušený na velkoformátovém vzorku), vykázal při rázové energii dopadu 200 J trhliny o maximální šířce 0,1 mm.
Přídržnost ETICS mezi jednotlivými vrstvami a k podkladu se zkouší buď na vzorku celého ETICS (tj. vzorek pro zkoušku hygrotermálního chování) nebo samostatných menších vzorcích s patřičným souvrstvím. Zkouška probíhá odtrhovým přístrojem, který přes nalepené tuhé terče vyvolává tahové napětí v konkrétním spoji až do porušení. Výsledky se v ETA zaznamenávají jako hodnota F s odpovídajícími indexy. Indexy vycházejí z anglických zkratek vrstev ETICS, k jejichž spojení se hodnota přídržnosti váže. B-I je tedy přídržnost základní vrstvy k izolantu (base coat – insulation), A-S je přídržnost lepidla k betonovému podkladu (adhesive – substrate) a A-I značí přídržnost lepidla k izolantu (adhesive – insulation). Pokud index chybí nebo je zapsáno „render“, jedná se o přídržnost vnějšího souvrství k izolantu. Dále je ve spodním indexu uveden způsob kondicionování. U vzorků podrobených hygrotermálnímu namáhání se dle zvolené metody, uvede buď HWC nebo HWCFT. Pokud je přídržnost zkoušena na jednotlivých deskách izolantu, objeví se v indexu buď dry (za sucha), F-T je-li hodnota změřena po zkoušce mrazem a táním, nebo 2d,2h respektive 2d,7d, označující délku ponoření a následného schnutí vzorku před zkouškou. V indexu je dále doplněno „min“ nebo „mean“ pro minimální a průměrnou změřenou hodnotu z pěti zkoušených bodů. Například FB-I,mean,HWCFT bude označovat průměrnou hodnotu přídržnosti změřenou mezi základní vrstvou a izolantem po kondicionování HWCFT cykly v hygrotermální komoře.
U ETICS s talířovými hmoždinkami, které se osazují před nanesením základní vrstvy, se stanovuje odolnost talířových hmoždinek proti protažení skrz izolant. Nová verze EAD umožňuje použití dat z historicky provedených zkoušek, tj. metodou dle ETAG 004 ale také podle evropské metody EN 16382. V obou metodách dochází posuvem zkušebního lisu k protažení hmoždinky skrz izolant a záznamu zatížení ve vztahu k deformaci v grafu. Pozice hmoždinky v izolantu se zkouší zvlášť pro umístění v ploše (centre) a ve spáře (joint), u vláknitých izolantů se kromě zkoušek bez kondicionování (dry) provádí ještě zkouška po vystavení vlhkostně teplotnímu namáhání (wet). Je-li izolant poddajný a k odečtu maximální hodnoty síly dojde až při deformaci větší než 10 mm, budou v ETA uvedeny hodnoty F průměrné (mean) a charakteristické (5%) odečtené z grafu při deformaci 5 a 10 mm. Pokud je izolant tužší a maximální síla je tak změřena při deformaci mezi 5 a 10 mm, bude uvedena pouze průměrná hodnota síly při deformaci 5 mm. Dosažená síla se pak vyjadřuje v kN jako písmeno F doplněné o indexy definující pozici talířové hmoždinky, deformaci v milimetrech, při níž byla síla odečtena a také způsob předkondicionování vzorků. Kód F5%,joint,10mm,wet bude charakteristická hodnota sil při zatažení hmoždinky umístěné ve spáře izolantu do hloubky 10 mm, přičemž izolant předtím prošel oslabením z důvodu uložení ve vlhkých podmínkách.
Z hlediska kontroly systému řízení kvality se v případě ETA uplatňují postupy odpovídající systémům prokazování a ověřování stálosti vlastností (také AVCP) 1 a 2+. Systém 1 pouze pro reakci na oheň a 2+ pro ostatní vlastnosti. Při postupu s STO se postupuje podle § 5a NV č. 163/2002 Sb. Požadavky se v základních bodech shodují. Kromě písemné dokumentace hlavních výrobních procesů a řádného způsobu výroby musí výrobce ETICS zajistit zejména dodržování kontrolního plánu, který stanovuje pro jednotlivé komponenty pravidelně se opakující zkoušky, jejich frekvenci a limitní hodnoty. U hmot práškových základních vrstev a lepidel se jedná například o kontrolu objemových hmotností, sítový rozbor, obsah sušiny a popela, pevnosti v tlaku a tahu za ohybu a přídržností v suchých podmínkách. U tenkovrstvých pastových omítek se kromě objemových hmotností, obsahu sušiny a popela pravidelně zkouší také viskozita. Kontrolní zkoušky spalného tepla komponent se provádí pouze pro ETICS s reakcí na oheň A1 nebo A2 a to pouze pro kritické komponenty. Je povinností výrobce ETICS zajistit, aby i komponenty nakupované od jiných dodavatelů prošly zkoušením ve stejném rozsahu, jako by byly vyráběny přímo jím.
Zájemci o posouzení ETICS formou STO nebo EAD mohou kontaktovat příslušný Subjekt pro technické posuzování (TAB) a měli by vzít na vědomí, že proces zkoušek a posouzení trvá běžně zhruba šest měsíců. Je potřeba mít připravenou skladbu systému a počítat s náklady v řádu statisíců Kč, dle rozsahu systému a posouzených vlastností. ETA i STO je samozřejmě možné upravit novým vydáním, například pro přidání dalších komponent nebo přidání výsledků nových zkoušek. Alternativně lze také získat posouzení procesem reprodukce, kdy je existující ETA se svolením původního majitele použito pro tvorbu nového ETA pro dalšího výrobce, často s použitím jeho vlastních názvů komponent.
4. Na koho se obrátit
Zájemci o posouzení ETICS formou STO nebo EAD mohou kontaktovat příslušný Subjekt pro technické posuzování (TAB), který je možné vyhledat na stránkách https://www.eota.eu/find-your-tab, či autorizovanou osobu (AO), kterou je možné najít na https://unmz.gov.cz/autorizovane-osoby-oznamene-subjekty/. Zájemce by měl by vzít na vědomí, že proces zkoušek a posouzení trvá běžně zhruba šest měsíců. Je potřeba mít připravenou skladbu systému a počítat s náklady v řádu statisíců Kč, dle rozsahu systému a posouzených vlastností. Existující ETA i STO je samozřejmě možné upravit novým vydáním, například pro přidání dalších komponent nebo přidání výsledků nových zkoušek. Alternativně lze také získat posouzení procesem reprodukce, kdy je existující ETA se svolením původního majitele použito pro tvorbu nového ETA pro dalšího výrobce, často s použitím jeho vlastních názvů komponent.
Literatura a zdroje:
- EOTA. What is an EAD? [online]. EOTA, [cit. dne 29.09.2025]. Dostupné z: https://www.eota.eu/what-ead
- EOTA. EAD 040083-00-0404: External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) with renderings [online]. EOTA, January 2019 [cit. dne 29.09.2025]. Dostupné z:
https://www.eota.eu/download?file=/2014/14-04-0083/for%20ojeu/ead%20040083-00-0404_ojeu2020.pdf
- CEN/TC 88. prEN 17237:2023 Thermal insulation products for buildings — External thermal insulation composite kits with a rendering system (ETICS kits) — Characteristics. Draft, July 2023. Brussels: CEN, 2025.
This article outlines the assessment and market placement of External Thermal Insulation Composite Systems (ETICS) in the Czech Republic and the EU. It compares national (STO) and European (ETA/EAD) procedures, focusing on manufacturers’ duties in quality management and conformity assessment. Key changes include the new EAD 040083-01-0404, the phase-out of ETAG 004, and the forthcoming harmonized standard EN 17237. Selected test methods—hygrothermal performance, water absorption, mechanical resistance, adhesion, and pull-through resistance of anchors are presented. The paper describes the role of certification bodies.