Památky ožívají Vánocemi: Adventní akce v projektech podpořených z IROP
Památky ožívají Vánocemi: Adventní akce v projektech podpořených z IROP
Automatické mlýny v Pardubicích, Západočeské muzeum v Plzni, Hrad Strakonice i Zámek Slavkov u Brna připravily pro veřejnost vánoční akce, které propojují kulturní dědictví s tradicemi nejkrásnějšího období roku.
„Projekty podpořené z IROP dokazují, že kulturní dědictví může i dnes oslovovat návštěvníky novými formami. Adventní programy na českých památkách nejsou jen příjemným zážitkem, ale také ukazují, jak se díky investicím daří odhalovat historii veřejnosti, posilovat komunitní život a rozvíjet potenciál našich regionů,“ říká vrchní ředitel Sekce evropských a národních programů Leo Steiner.
Advent v oblacích v Pardubicích
Areál Automatických mlýnů patří k nejvýznamnějším kulturním místům v historickém srdci Pardubic. Na jeho rozsáhlou revitalizaci směřovala podpora z IROP v hodnotě více než 358 milionů korun. „Díky spolupráci s architektem Zdenkem Balíkem a dalšími architekty vznikl jedinečný urbanisticko-architektonický koncept, který městu přináší zcela novou kulturně-společenskou čtvrť. Areál přináší Pardubicím jasnou přidanou hodnotu – posiluje propagaci města, zvyšuje jeho návštěvnost a navazuje na prvorepublikovou architektonickou tradici, kterou byly Pardubice vždy známé,“ uvedl architekt a majitel veřejných prostor Automatických mlýnů Lukáš Smetana.
Automatické mlýny stojí za návštěvu i v období adventu, kdy celý areál ožívá díky nabídce regionálních výrobců a řemeslníků. Každý víkend se představují jiní prodejci a během adventu se jich vystřídá téměř sedmdesát. Návštěvníci oceňují nejen pestrý výběr tvůrců, ale také originální podobu stánků a celkovou atmosféru místa.
„Speciální je i náš Advent v oblacích – možnost vyjet výtahem na střechu sila a vychutnat si výhled na vánoční Pardubice patří mezi jedinečné zážitky v rámci celého regionu. Snažíme se, aby se celý náš koncept opíral o kvalitu, regionálnost a kultivované prostředí, které nabízí prostor pro klid i setkávání uprostřed adventní atmosféry,“ doplnil Lukáš Smetana.
Adventní dílny v Národopisném muzeu Plzeňska
Západočeské muzeum v Plzni spravuje přes dva miliony sbírkových předmětů ze všech oblastí přírody i společnosti. Součástí jeho areálu je také Národopisné muzeum Plzeňska na náměstí Republiky, jehož rozsáhlou rekonstrukci podpořily evropské fondy částkou přes 97 milionů korun.
Právě sem mohou také lidé přijít načerpat kousek vánoční atmosféry. „Ve dnech 16.–17. prosince proběhne tradiční doprovodná akce pro žáky plzeňských či přespolních základních škol a širokou veřejnost. Adventní dílny v Národopisném muzeu Plzeňska seznámí všechny účastníky s tvorbou adventních a vánočních dekorací, vybranými zvyky a dalšími adventními tradicemi plzeňského regionu,“ sdělil vedoucí muzea Michal Chmelenský. Návštěvníci by si navíc rozhodně neměli nechat ujít výstavu Noc betlémů, která se koná 27. prosince.
Biskupství plzeňské spolu s farností u kostela sv. Bartoloměje dlouhodobě obnovují tradici rorátů, tedy ranních adventních mší se zpěvy na počest Panny Marie. Tyto zpěvy mají kořeny už ve 14. a 15. století a po staletí tvořily neodmyslitelnou součást adventu v českých zemích. „Díky působení Plzeňského literátského bratrstva je adventní období v Plzni neseno především v duchu rorátních mší svatých, pořádaných jak o adventních nedělích, tak ve všední dny v kostele sv. Bartoloměje v Plzni, ale také v někdejším františkánském kostele Nanebevzetí Panny Marie,“ doplnil Michal Chmelenský.
Výstava Jako z pohádky na Hradě Strakonice
V předvánočním období mohou návštěvníci Hradu Strakonice a místního muzea vstoupit do světa pohádek natočených ve vodním mlýně v nedalekých Hoslovicích, který po své rekonstrukci zaujal i filmaře. „Výstavní sály ožily kostýmy, rekvizitami, fotografiemi, písničkami a ukázkami z pohádek Kouzla králů, Vodník a Karolínka a Tři bratři,“ prozradila ředitelka muzea Ivana Říhová.
K vidění je také pohyblivý betlém strakonického rodáka Františka Malého a děti ze základních a mateřských škol z regionu ozdobí vánoční stromky vlastnoručně vyrobenými dekoracemi. Lidé by si neměli nechat ujít ani řemeslné trhy na hradních nádvořích, které doplňují slavnostní atmosféru spolu s nedělními adventními koncerty.
Strakonický hrad i muzeum prošly rozsáhlou rekonstrukcí, na níž evropské fondy přispěly částkou 102 milionů korun. „Zcela nová je interaktivní expozice, která představuje pět hlavních oblastí, které jsou typické pro naše město: textilní výrobu, výrobu motocyklů, zbraní a další průmyslové produkce České zbrojovky, dále dudáckou a loutkařskou tradici. Jedinečná atmosféra a majestátnost hradního areálu povyšuje a umocňuje každou návštěvu na mimořádnou událost. A navíc v adventním čase se stává místem, kdy pojem času získává jiné dimenze,“ dodala Ivana Říhová.
Vánoce na zámku ve Slavkově u Brna
Zámek Slavkov u Brna patří k největším barokním zámkům na Moravě. Díky podpoře z IROP ve výši 100 milionů korun prošla tato národní kulturní památka zásadní obnovou. Projekt se zaměřil zejména na úpravu zámeckých valů obklopující hlavní budovu zámku a na zvýšení celkového zabezpečení areálu.
Také ve Slavkově mohou návštěvníci prožít řadu vánočních zážitků. Například 27. prosince proběhnou v Historických saloncích kostýmové prohlídky v podání skupiny Per Vobis. Během akce Vánoce na zámku se dozvíte, jak slavili svátky naši předkové a jaké zvyky tehdy dodržovali.
Pro ty, kteří si chtějí zpříjemnit čekání na Štědrý den, připravuje zámek po celý prosinec sérii hudebních koncertů. „Adventní čas na zámku je spojen především s vánoční výzdobou zámku místních škol, školek a spolků, které se každoročně účastní akcí jako jsou zdobení vánočních stromečků, či dílniček pro veřejnost – zdobení perníčků nebo výroba betlému,“ sdělila ředitelka zámku Eva Kellner Fialová.
Adventní programy v podporovaných projektech dokazují, že tradiční kulturní instituce mohou být živými centry komunitního setkávání i v moderní době. Návštěvníci si tak mohou užít nejen atmosféru Vánoc, ale také objevovat příběhy českého kulturního dědictví.