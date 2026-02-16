Stavebnictví v roce 2025 zrychlilo. Produkce vzrostla o 9,3 %, povolování však oslabilo
I když to tak nemusí na první pohled vypadat, české stavebnictví má za sebou výrazně růstový rok. Podle údajů Českého statistického úřadu stavební produkce v roce 2025 meziročně vzrostla o 9,3 %. K růstu přispěly oba hlavní segmenty, tedy pozemní i inženýrské stavitelství.
Pozemní stavitelství se zvýšilo o 8,6 %, zatímco inženýrské stavitelství rostlo o 10,5 %. Produkce se zvyšovala ve všech čtvrtletích roku, i když v závěru roku tempo růstu mírně zpomalilo. Z pohledu trhu je důležité, že růst nebyl omezen pouze na jeden typ staveb. Aktivita se opírala jak o výstavbu budov, tak o infrastrukturní projekty, což naznačuje širší oživení sektoru.
Nových zakázek bylo méně, jejich hodnota ale vzrostla
Výrazný posun přinesla statistika nových stavebních zakázek. Stavební podniky s padesáti a více zaměstnanci uzavřely v roce 2025 celkem 64 939 zakázek, což představovalo meziroční pokles počtu o 21,4 %. Celková hodnota těchto zakázek však dosáhla 422 miliard korun a meziročně vzrostla o 8,8 %.
Tento vývoj ukazuje, že trh se v roce 2025 posouval směrem k menšímu počtu finančně objemnějších projektů. Průměrná hodnota jedné nově uzavřené zakázky činila 6,5 milionu korun, což znamenalo meziroční nárůst o 38,4 %.
Z hlediska segmentů byl růst zakázek výraznější u inženýrských staveb, kde dosáhly hodnoty 240 miliard korun a meziročně vzrostly o 14,2 %. Pozemní stavitelství vykázalo hodnotu 181 miliard korun a růst o 2,3 %. Vývoj v průběhu roku byl přitom rozdílný. Zakázky na pozemní stavby byly nižší zejména na začátku roku a růst přišel až ve druhém pololetí. Naopak inženýrské stavby zaznamenaly vysoké nárůsty v první polovině roku, ale závěr roku přinesl výraznější pokles.
Hodnota povolených staveb klesla o více než 13 %
Vedle růstu produkce a zakázek se však v datech objevuje i opačný trend v oblasti stavebních povolení. Orientační hodnota staveb povolených v roce 2025 dosáhla 503,3 miliardy korun, což znamenalo meziroční pokles o 13,3 %. Pokles byl způsoben především nižší plánovanou výstavbou inženýrských staveb a nebytových budov. Meziroční růst hodnoty povolených staveb byl zaznamenán pouze ve třetím čtvrtletí. Regionálně se vyšší investiční aktivita očekává zejména ve Středočeském kraji, v Praze a v Jihomoravském kraji. Z pohledu dalšího vývoje je oblast povolování významná, protože představuje předstihový ukazatel budoucí stavební aktivity.
Bytová výstavba. Méně zahájených bytů, více dokončených
Statistika bytové výstavby přinesla v roce 2025 smíšený obraz. Zahájena byla výstavba 35 819 bytů, což znamenalo meziroční pokles o 2,2 %. K poklesu přispěly téměř všechny kategorie s výjimkou konverzí bytových domů. Výraznější poklesy byly zaznamenány ve druhém a třetím čtvrtletí, zatímco ve čtvrtém čtvrtletí se situace stabilizovala a počet zahájených bytů meziročně vzrostl. Nejvíce bytů bylo zahájeno v Praze, ve Středočeském a v Jihomoravském kraji.
Dokončeno bylo v roce 2025 celkem 33 742 bytů, což představovalo meziroční růst o 11,5 %. Tento nárůst však nebyl výsledkem vyšší nové bytové výstavby, protože u hlavních kategorií, tedy nových rodinných i bytových domů, počet dokončených bytů naopak klesl. Celkový růst tak zajistily především konverze rodinných a bytových domů a také byty dokončené přestavbou v původně nebytových budovách, které v roce 2025 výrazně posílily.