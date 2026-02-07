Vyjádření Svazu podnikatelů ve stavebnictví k celoročním oborovým statistikám ČSÚ
Přehrát audio verzi
Vyjádření Svazu podnikatelů ve stavebnictví k celoročním oborovým statistikám ČSÚ
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Stavební produkce v roce 2025 meziročně vzrostla o 9,3 %, což je jeden z nejlepších výsledků za posledních dvacet pět let. Růst byl zaznamenán jak u pozemních staveb, tak v inženýrském stavitelství.
Český statistický úřad v pátek 6.2.2026 uveřejnil následující čísla k vývoji průmyslové výroby a stavebnictví za uplynulý rok.
Průmyslová i stavební produkce v roce 2025 vzrostly
Průmyslová produkce v roce 2025 meziročně vzrostla o 1,5 % a hodnota nových zakázek se zvýšila o 3,4 %. Stavební produkce meziročně stoupla o 9,3 %, objem nových stavebních zakázek narostl o 8,8 %.
České stavebnictví bylo v průběhu roku 2025 (na rozdíl od průmyslové výroby) nad úrovní EU27, podobně jako tomu bylo na Slovensku. „Stavební produkce v roce 2025 meziročně vzrostla o 9,3 %, což je jeden z nejlepších výsledků za posledních dvacet pět let. Růst byl zaznamenán jak u pozemních staveb, tak v inženýrském stavitelství,“ uvedla Petra Cuřínová, vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby ČSÚ. Orientační hodnota vydaných stavebních povolení loni klesla zejména v nové výstavbě a v útlumu ve všech kategoriích bylo i zahajování výstavby bytů. Počet dokončených bytů vzrostl o desetinu. Objem nových stavebních zakázek dosáhl 426 mld. Kč a meziročně vzrostl o 8,8 %, což do budoucna ukazuje na potenciál mírného růst.
Komentář Jiřího Nouzy, prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví:
Pozitivní celoroční statistiky navazují na dlouhodobý trend uplynulých měsíců, kdy se stavebnictví stabilně dařilo a meziroční údaje za jednotlivé měsíce se držely v plusových hodnotách.
Do celoročních výsledků se nepochybně propsaly pokračující, dříve povolené objemné projekty, které byly připravované dlouhé roky předtím. To zároveň ukazuje na aktuální úzké hrdlo našeho oboru, kterým nadále zůstává pomalý povolovací proces.
Nyní sklízíme ovoce předchozích let, v budoucnu se ovšem může projevit (a velmi pravděpodobně projeví) zpomalení způsobené nepovedenou digitalizací stavebního řízení. Na jeho reálný efekt si ještě budeme muset počkat. Za velmi důležité považuji to, že sektor stavebnictví po nedávných turbulentních letech obnovil svou stabilitu. Stavební firmy mají na letošní rok prakticky plnou kapacitu a z trhu nemám signály, že by se některé ocitaly v problémech. To je nepochybně velmi dobrý signál pro další období.
Přesto stojíme před zásadními výzvami. Jako klíčovou prioritu vnímám urychlení povolovacího procesu. Vedle toho dlouhodobě upozorňujeme i na narůstající nedostatek pracovníků napříč všemi stavebními profesemi. Pokud tento problém nebudeme systémově řešit – včetně toho, že se začnou masivněji podporovat technické obory v rámci všech úrovní středního a vysokého školství – můžeme v budoucnu narážet na to, že plánované projekty nebude mít kdo realizovat.