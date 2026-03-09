Nová zelená úsporám formou krytí úroků z úvěru na renovace. Přímé dotace pro nízkopříjmové domácnosti
Nová zelená úsporám pro podporu energetických úspor v rodinných a bytových domech pro rok 2026 byla představena 9. března ministrem životního prostředí Igorem Červeným. Nově bude žadatelům poskytován bezúročný úvěr, resp. budou kompenzovány úroky z komerčních úvěrů od bank, a to s dobou splatnosti až 25 let. Přímou podporu v součtu až 400 tisíc korun na zateplení a zdroj tepla budou moci získat domácnosti pobírající superdávku. Podmínkou poskytnutí podpory ve všech oblastech je zpracování renovačního pasu budovy certifikovaným poradcem a respektování doporučení.
O bezúročný úvěr budou moci žádat majitelé domů využívaných k trvalému bydlení, a to podle slov ministra Červeného i v případě, že již nyní mají úvěr přidělený. Žádat bude možné na komplexní i dílčí renovace podle doporučení z renovačního pasu.
Rozsah podporovaných opatření u rodinných i bytových domů zůstane stejný jako v minulých obdobích, bezúročný úvěr bude možné získat na zateplení, výměnu zdrojů tepla, fotovoltaiku a dobíjení elektromobilu, úsporný ohřev vody, rekuperaci, dále na systémy hospodaření s vodou i na zelené střechy.
Technické požadavky přímo navážou na podmínky předchozích výzev, proto i v novém programovém období budou moci majitelé budov požádat o podporu připravených projektů, na které již nestihli v ukončeném období podat žádost.
Po schválení předloženého projektu renovace požádá žadatel o úvěr zapojenou banku nebo stavební spořitelnu, které bude úroky kompenzovat Státní fond životního prostředí ČR.
V případě bytových domů mohou žádat společenství vlastníků a bytová družstva. Podporována budou stejná opatření jako u rodinných domů. Při komplexní renovací bytového domu mohou domácnosti s nízkými příjmy získat bonus ve výši až 150 tis. korun na byt. Bonus bude navyšovat příspěvek domácnosti na dlouhodobé zálohy na opravy (fond oprav).
Nová zelená úsporám light pro nízkopříjmové domácnosti
Nová zelená úsporám light bude program pro podporu nízkopříjmových domácností, tedy domácností pobírajících superdávku nebo domácnosti s nízkými příjmy v nezateplených nebo energeticky neúsporných domech. V Nové zelené úsporám light bude možné získat až 250 tis. korun na zateplení a až 150 tis. korun na výměnu neúsporného zdroje vytápění nebo instalaci vhodného obnovitelného zdroje energie.
Žádosti v Nové zelené úsporám light na zateplení, výměnu oken a dveří, nové tepelné čerpadlo, zdroj na biomasu, solární systém na ohřev vody bude možné podávat od června 2026. Domácnosti v NZÚ light budou mít navíc poradenství a pomoc s renovací zdarma a další pomoc s výběrem opatření, podáním žádosti apod.
Renovační pas bude obsahovat plán renovace domu
Zpracování renovačního pasu certifikovaným poradcem a splnění jeho doporučení bude podmínkou poskytnutí podpory ve všech podoblastech. Renovační pas bude obsahovat informace, jaký je současný stav domu, jaká optaření se opravdu vyplatí, v jakém pořadí renovaci provést.
Kompenzace připravených projektů
Zájemci, kteří svůj projekt připravovali už v loňském roce, ale nestihli podat žádost o dotace, mohou dostat kompenzaci až 50 tis. korun na rodinný dům a 100 tis. korun na bytovku. Žádosti bude možné podávat od 25. března 2026.
Jednotlivé body programu včetně energetického poradenství, renovačních pasů, systému podpory pro nízkopříjmové domácnosti, základních parametrů podpory a kompenzací za projektovou přípravu renovace v roce 2025 budou představeny ještě v březnu 2026.
V dubnu budou spuštěny poradenské sítě a renovační pasy, bezplatné energetické poradenství na kontaktních místech a bude vyhlášena výzva a spuštění příjmu žádostí na dotace na zpracování renovačních pasů.
V květnu budou vyhlášeny jednotlivé výzvy programů pro poskytnutí podpory a budou vydány závazné pokyny. V červnu budou programy Nová zelená úsporám Bezúročný úvěr a Nová zelená úsporám Light spuštěny a otevře se příjem žádostí. V září 2026 bude pak spuštěn příjem žádostí o bezúročný úvěr na pobočkách zapojených bank a stavebních spořitelen.
Doba trvání programu v této podobě se předpokládá do roku 2029/2030.