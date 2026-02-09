Liška, která přelstila tmu: unikátní zasklení dvora v centru Prahy od společnosti HELUZ IZOS
Staroměstské náměstí je místo, kde historie není kulisou, ale živou součástí městského rytmu. Dům U Červené lišky, jehož gotické kořeny sahají až do 12. století, je toho dokonalým příkladem.
Po staletí se vyvíjel, přizpůsoboval době a reagoval na potřeby města. Nyní se odvíjí nová kapitola jeho příběhu – v duchu špičkové gastronomie, umění, společenských událostí, a především neopakovatelného vizuálního zážitku z unikátní prosklené střechy. Vítejte na místě, kde se materiál v rukách řemeslných mistrů stal nadčasovou esencí současné identity budovy.
Prosklená střecha proměnila nevyužitelný dvůr historického domu v celoročně tepající společenské centrum, díky kterému se dům nadechl novým způsobem, aniž by ztratil cokoli ze své historické podstaty. V domě U Červené lišky dnes sídlí vyhlášená restaurace 420 špičkového šéfkuchaře Radka Kašpárka, v patrech nad ní vznikla vizuální expozice Praga Magica, ale rovněž reprezentační prostory určené pro pořádání eventů.
Odvážný krok a konstrukce jako šperk
V gotických domech Starého Města se dvory tradičně nezasklívají. Památková ochrana je zde přísná a jakýkoli zásah musí být nejen technicky dokonalý, ale také esteticky přesvědčivý. Projekt RED FOX tuto výzvu přijal – a posunul ji ještě dál. Cílem nebylo dvůr pouze zakrýt, ale vytvořit nový, plnohodnotný prostor, který bude přirozeně navazovat na historickou architekturu a zároveň nabídne světlo, komfort a bezpečí pro návštěvníky restaurace.
Základem celého řešení je nosná konstrukce vytvořena z ocelových plátů. Jedna její část je kotvena přímo do nosných částí domu, druhá stojí na speciální samonosné ocelové konstrukci, která nese celou zasklenou střechu.
Do oceli byly následně vloženy dřevěné truhlářské prvky. Teprve v této fázi mohli nastoupit odborníci ze společnosti HELUZ IZOS, aby každý jednotlivý kus skla zaměřili, vyrobili a osadili.
A právě zde začíná to, co dělá projekt RED FOX unikátním.
Většina skel je trojúhelníková, některá lichoběžníková – ale ani jeden kus není totožný s jiným. Každý byl vyroben podle přesných šablon a před realizací vznikla řada vzorků o velikosti přibližně metr na metr sloužících k testování styku tří skel. Na nich se ověřovalo, že bude konstrukce fungovat nejen esteticky, ale i technicky – zejména z hlediska odvodu vody.
„Měli jsme zkušenosti s obvodovými plášti u velmi netypických a architektonicky unikátních objektů, jako je například jedna z budov univerzity v Sheffieldu. Tato realizace byla ale určitě jedna z nejnáročnějších,“ říká projektový manažer HELUZ IZOS, Martin Najman a dodává: „Standardně se dávají skla na pás linky bez kontroly, protože linka si zvládne zasklení vyrobit sama, bez potřeby lidské asistence. Ale v tomto případě se ručně skla centrovala podle šablon. Každý milimetr hrál roli.“
To nejlepší, na hranici možného
Protože samotná nosná konstrukce představuje poměrně velké procento neprůhledné plochy, bylo nutné pro prosklené části použít co nejtransparentnější skla. „Bronzové nebo šedé varianty zasklení, které se v případě střešní aplikace běžně používají, by prostor příliš ztmavily,“ vysvětluje Martin Najman. Zvolená izolační dvojskla mají světelnou propustnost přibližně 80 %, solární faktor přes 60 % a součinitel prostupu tepla U = 1,1 W/m²K. Vnější skla jsou tepelně tvrzená a díky tomu velmi mechanicky odolná, například i proti krupobití. Vnitřní sklo je kvůli bezpečnosti návštěvníků lepené, s bezpečnostní fólií. Kdyby totiž přeci jen došlo k destrukci zasklení, ulpí střepy na bezpečnostní fólii a nepropadnou do dvora.
K řešení spár byl použitý speciál silikonový tmel, který je UV stabilní a odolný teplotám až 160 °C. Vnější přesahy skel navíc byly barevně upraveny tak, aby na nich nebyla vidět špína a prach.
Měsíce práce, které změnily atmosféru domu
Tvar střechy není náhodný. Architekti se inspirovali tvorbou Jana Blažeje Santiniho, mistra barokní gotiky, který dokázal pracovat se světlem a geometrií způsobem, jenž dodnes fascinuje odborníky i laiky.
Během rekonstrukce se podařilo vytvořit prostor, který dům nejen technicky zhodnotil, ale především mu dal nový charakter.
Projekt RED FOX ukazuje, že i v památkově chráněném prostředí lze realizovat odvážné a inovativní projekty – pokud se spojí respekt k historii, precizní řemeslo a špičková technologie.
Výroba a dodavatel zasklení: HELUZ IZOS s.r.o.
Specifikace zasklení: IZOS DOUBLE, 6 mm Float ESG – 20 mm CHU RAL9004 + 90% Ar + 6 mm Silikon – VSG 44.2 LE1,1
Architekt: 20-20 Architekti
Investor: Investiční skupina RSJ
Dřevěné prvky střešní konstrukce: Dřevona s.r.o
Generální dodavatel střešního pláště: Střešní izolace s.r.o
V HELUZ IZOS vyrábíme skla pro moderní stavby, aby v nich byla radost žít a pracovat. Důraz klademe především na snižování energetické náročnosti budov.