Selektor skel IZOS: Digitální nástroj, který posouvá podporu projektantů a výrobců oken na novou úroveň
HELUZ GROUP dlouhodobě buduje komplexní ekosystém digitálních nástrojů, které zásadně zjednodušují práci projektantům i výrobcům oken. Selektor skel IZOS, jeden z klíčových prvků této platformy, představuje moderní a neustále rozvíjený nástroj, jenž poskytuje přesná, aktuální a detailní technická data pro efektivní návrh i výrobu zasklení.
Komplexní databáze s téměř stovkou typů skel IZOS
Selektor skel představuje propracovanou databázi zahrnující téměř sto typů izolačních skel IZOS. Data jsou průběžně aktualizována, což zajišťuje, že uživatelé pracují vždy s nejnovějšími technickými parametry. Díky intuitivnímu filtrování lze rychle vyhledat vhodné zasklení podle celé řady kritérií – od tradičně sledovaného součinitele prostupu tepla Ug až po světelnou propustnost, akustické vlastnosti, bezpečnostní parametry či energetické charakteristiky.
Pro výrobce oken je Selektor skel cenným zdrojem informací o výrobních možnostech. Umožňuje okamžitě zjistit celkovou tloušťku zasklení, jeho rozměry či hmotnost, což výrazně usnadňuje plánování výroby i technickou přípravu zakázek.
Součást digitálního ekosystému HELUZ GROUP
Jednou z největších předností Selektoru je jeho integrace do širší sady nástrojů HELUZ GROUP. Společně se Selektorem konstrukcí HELUZ a galerií CAD detailů tvoří ucelený ekosystém, který podporuje projektovou dokumentaci od prvního návrhu až po finální realizaci. Propojení těchto nástrojů umožňuje projektantům pracovat efektivněji, s vyšší přesností a s jistotou, že všechny použité podklady jsou vzájemně kompatibilní a aktuální.
Díky tomuto propojení se Selektor skel stává nepostradatelným partnerem v každé fázi projektu – od koncepčního návrhu přes optimalizaci až po výrobní přípravu.
Přesná data podložená fyzickým měřením
Významnou přidanou hodnotou Selektoru je kvalita a přesnost poskytovaných dat. Martin Najman, produktový specialista HELUZ IZOS, upozorňuje zejména na možnost filtrování podle testovaných hodnot u akusticky izolačních skel. Tyto hodnoty vycházejí z fyzického měření v certifikované laboratoři, nikoli z generických dat technických norem. Výsledkem je mimořádně přesná databáze akustických parametrů pro různé skladby izolačních skel, která umožňuje projektantům navrhovat řešení s vysokou mírou jistoty.
Detailní technické listy a možnost porovnání až čtyř typů skel
Každý vyfiltrovaný výrobek obsahuje kompletní technický popis – skladbu skel, jmenovitou tloušťku, tepelné a energetické vlastnosti, akustické parametry, světelnou propustnost i bezpečnostní charakteristiky. Výstupem je přehledný technický list ve formátu PDF.
Selektor navíc umožňuje porovnat až čtyři typy izolačních skel současně, což výrazně usnadňuje rozhodování v projekční fázi. Novinkou jsou podrobné technické listy s kótovanými výkresy, které ocení zejména projektanti pracující s detailními konstrukčními podklady. Tyto výkresy obsahují přesné popisy dutin, pokovení a dalších klíčových prvků zasklení.
Rozšiřující se dostupnost a kontinuální vývoj
Nově je nástroj dostupný také v německé jazykové verzi, což podporuje jeho využití na zahraničních trzích a posiluje pozici značky IZOS v mezinárodním prostředí.
Selektor skel IZOS je důkazem, že HELUZ IZOS systematicky investuje do digitálních nástrojů, které přinášejí projektantům i výrobcům oken maximální komfort, přesnost a efektivitu. Díky neustálému vývoji a integraci do širšího ekosystému HELUZ GROUP se stává klíčovým prvkem moderní projektové a výrobní praxe.
Selektor skel IZOS je dostupný online na adrese selektorskel.izos.cz.
V HELUZ IZOS vyrábíme skla pro moderní stavby, aby v nich byla radost žít a pracovat. Důraz klademe především na snižování energetické náročnosti budov.