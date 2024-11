Stavba / Okna a dveře / Zasklení / On-line selektor zasklení pro správný výběr skla od HELUZ IZOS

On-line selektor zasklení pro správný výběr skla od HELUZ IZOS

Na veletrhu For Arch měli návštěvníci poprvé možnost vyzkoušet unikátní selektor zasklení, který podle požadovaných parametrů tepelněizolačních vlastností, akustiky, solárních zisků, mechanické a požární bezpečnosti a dalších navrhne nejvhodnější typ skla pro Vaši stavbu. Konfigurátor a novinky v sortimentu zasklení nám v rozhovoru představil Petr Stejskal ze společnosti HELUZ IZOS.

Výběr toho správného skla i do běžného rodinného domu je relativně komplikovanou záležitostí, kdy by si měl i mírně poučený laik nechat poradit. „Není to tak, že na jeden dům patří jeden typ skla. Záleží na jeho orientaci vůči světovým stranám, expozici vůči hluku, expozici vůči veřejným prostorám, na poloze skla vůči osobám z hlediska jejich bezpečnosti apod.,“ říká Petr Stejskal. „I na jednom rodinném domu můžete mít několik typů optimálního zasklení.“

Takový výběr nemusí být jednoduchý ani pro projektanty, kteří se vysloveně nespecializují na problematiku zasklení. „Pro tyto odborníky je k dispozici tzv. selektor skel. Od ostatních konfuigurátorů se liší v tom, že uživatel zadává konkrétní parametry pro určité konkrétní sklo. Po definici těchto vlastností selektor skel nabídne možnosti z katalogu HELUZ IZOS,“ vysvětluje Petr Stejskal.

Kromě selektoru skel Petr Stejskal představil úplnou novinku: „Heluz IZOS je inovativní ve všech segmentech, co se týká IZOS designu. V letošním roce ve spolupráci se společností SIKA byl vyvinutý systém lepení skla jak do interiérů, tak na fasády. Lepení zajišťuje dokonalou přilnavost a voděodolnost spojení, ale hlavně dokonalou estetiku spočívající v naprosté transparentnosti plnoplošně aplikovaného lepicího tmelu,“ říká na závěr Petr Stejskal.