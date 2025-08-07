V programu Dostupné nájemní bydlení je už 326 žádostí za více než 20 miliard
Státní fond podpory investic dočasně pozastavil příjem žádostí v programu Dostupné nájemní bydlení. Žádosti téměř čtyřikrát převyšují dosavadních 7 miliard korun, které jsou v programu vyčleněné. Důvodem pozastavení je také nutnost vyhodnotit vysoký počet žádostí v omezené lhůtě.
Obce chtějí aktivně řešit bytovou krizi
„Pozastavení příjmu žádostí rozhodně neznamená, že by samosprávy měly přestat s přípravou bytových projektů. Výstavba dostupného nájemního bydlení je a bude klíčová. Chceme dosáhnout toho, aby každý desátý byt v Česku byl za dostupný nájem. Je to dlouhodobá snaha a strategický cíl, který přesahuje období hned několika budoucích vlád,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek a doplnil:
„Jsem rád, že je program tak atraktivní, přestože se Ministerstvo pro místní rozvoj jako jedno z prvních rozhodlo ustoupit od čistě dotačního financování směrem ke zvýhodněným úvěrům, návratným finančním nástrojům. Díky tomu se prostředky budou postupně vracet do veřejných rozpočtů a podpoří dlouhodobé pokračování výstavby dostupných bytů.“
Nejvíce žádostí (46) bylo z Moravskoslezského kraje v objemu 2,148 miliardy korun, z toho dotace dosahuje 903 milionů korun a úvěry 1,245 miliardy korun. Tyto prostředky by měly v kraji podpořit vznik asi 850 bytů.
Cílem je dlouhodobé zvýšení dostupnosti bydlení
Dostupné nájemní bydlení cílí na zvýšení nabídky nájemních bytů především ve vlastnictví obcí, ale i soukromých subjektů. Je určen na výstavbu, rekonstrukce nebo pořízení bytů, které budou pronajímány za nižší než tržní nájem v daném místě.
Celková alokace programu je 7 miliard korun, přičemž 4,5 miliardy půjde na výhodné úvěry a 2,5 miliardy korun budou žadatelé čerpat v podobě dotací.
- Mladí lidé do 35 let
- Střední třída – domácnosti, které nepatří mezi 20 % s nejvyššími příjmy
- Veřejně prospěšné profese jako například učitelé, zdravotníci nebo policisté