Stavba / Kdo bude psát normy pro evropské stavebnictví a stavební výrobky budoucnosti?

Kdo bude psát normy pro evropské stavebnictví a stavební výrobky budoucnosti?

30.12.2025
Ing. Jaroslav Říčka, ACO
Generační problém, o kterém se moc nemluví. Standardizace není akademická debata. Je to praktické rozhodování s dlouhodobými dopady. Zapojíte se? Má to smysl, protože budoucnost stavebnictví se netvoří jen na stavbách – ale i u stolů, kde vznikají normy.

Evropské stavebnictví stojí na normách. Ty určují nejen to, jak navrhujeme a stavíme budovy, ale i jaké stavební výrobky se dostanou na trh a do projektů. Normy ovlivňují bezpečnost, kvalitu, udržitelnost i férovost soutěže.

Přesto se jen zřídka ptáme:
kdo tyto normy skutečně vytváří – a kdo je bude tvořit zítra?

Standardy nejsou byrokracie. Jsou to pravidla hry.

Evropské normy v oblasti stavebnictví a stavebních výrobků:

  • nastavují technické požadavky,
  • určují metody zkoušení a posuzování,
  • rozhodují o přístupu na evropský trh.

Ten, kdo se podílí na jejich tvorbě, přímo ovlivňuje technická i tržní pravidla. Ten, kdo se neúčastní, se jim musí přizpůsobit.

Generační problém, o kterém se moc nemluví

Mnohé technické výbory CEN dnes čelí tichému, ale zásadnímu problému:
aktivních odborníků ubývá a expertní základna stárne.

To má konkrétní důsledky:

  • normy se aktualizují pomaleji než technologie,
  • přetrvávají historické přístupy,
  • nové výrobky a řešení se obtížně prosazují.

Bez nové generace expertů hrozí, že normy ztratí kontakt s realitou stavební praxe.

Výrobkové normy: místo, kde se láme chleba

Právě výrobkové normy mají obrovský vliv:

  • otevírají nebo zavírají trh,
  • zvýhodňují nebo brzdí inovace,
  • rozhodují o férovosti konkurence.

Pokud chybí nezávislá odborná oponentura, snadno vznikají normy:

  • příliš úzce zaměřené,
  • technologicky nevyvážené,
  • přizpůsobené konkrétním řešením.

Standardy by měly popisovat funkční a výkonnostní požadavky, ne diktovat konkrétní produkty.

Stavebnictví se mění. Normy musí držet krok.

Dnešní stavebnictví řeší:

  • udržitelnost a celý životní cyklus staveb i výrobků,
  • nové materiály a systémy,
  • digitalizaci projektování, výroby i certifikace.

To nelze zvládnout bez moderních, otevřených a odborně vyvážených norem.

A právě zde je role mladších odborníků nenahraditelná.

Proč se zapojit?

Účast v technických výborech CEN znamená:

  • reálný vliv na podobu stavebnictví v Evropě,
  • profesní růst a respekt,
  • odpovědnost za kvalitu a bezpečnost stavebního prostředí.

Standardizace není akademická debata.

Je to praktické rozhodování s dlouhodobými dopady.

Osobní poznámka autora

V evropské normalizaci působím od roku 2009. Za tu dobu jsem měl možnost sledovat, jak zásadní vliv mají normy na každodenní stavební praxi i na trh se stavebními výrobky.

Zároveň z vlastní zkušenosti vnímám, že v řadě pracovních skupin chybí generační obměna, nové pohledy a nezávislá oponentura. Ne proto, že by mladí odborníci neměli co nabídnout – ale proto, že se o této možnosti často vůbec nemluví.

Pokud chceme, aby evropské normy odpovídaly realitě dnešního stavebnictví a nebyly brzdou inovací, musí se na jejich tvorbě podílet širší spektrum odborníků. A bez mladší generace to jednoduše nepůjde.

Výzva na závěr

Pokud působíte:

  • ve stavebnictví,
  • ve vývoji nebo výrobě stavebních výrobků,
  • v projektování, zkoušení nebo certifikaci,

zvažte aktivní zapojení do pracovních skupin technických výborů CEN.

Budoucnost stavebnictví se netvoří jen na stavbách – ale i u stolů, kde vznikají normy.

Veškeré potřebné informace naleznete na stránkách České agentury pro standardizaci.

 
 
