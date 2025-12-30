Kdo bude psát normy pro evropské stavebnictví a stavební výrobky budoucnosti?
Přehrát audio verzi
Kdo bude psát normy pro evropské stavebnictví a stavební výrobky budoucnosti?
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Generační problém, o kterém se moc nemluví. Standardizace není akademická debata. Je to praktické rozhodování s dlouhodobými dopady. Zapojíte se? Má to smysl, protože budoucnost stavebnictví se netvoří jen na stavbách – ale i u stolů, kde vznikají normy.
Evropské stavebnictví stojí na normách. Ty určují nejen to, jak navrhujeme a stavíme budovy, ale i jaké stavební výrobky se dostanou na trh a do projektů. Normy ovlivňují bezpečnost, kvalitu, udržitelnost i férovost soutěže.
Přesto se jen zřídka ptáme:
kdo tyto normy skutečně vytváří – a kdo je bude tvořit zítra?
Standardy nejsou byrokracie. Jsou to pravidla hry.
Evropské normy v oblasti stavebnictví a stavebních výrobků:
- nastavují technické požadavky,
- určují metody zkoušení a posuzování,
- rozhodují o přístupu na evropský trh.
Ten, kdo se podílí na jejich tvorbě, přímo ovlivňuje technická i tržní pravidla. Ten, kdo se neúčastní, se jim musí přizpůsobit.
Generační problém, o kterém se moc nemluví
Mnohé technické výbory CEN dnes čelí tichému, ale zásadnímu problému:
aktivních odborníků ubývá a expertní základna stárne.
To má konkrétní důsledky:
- normy se aktualizují pomaleji než technologie,
- přetrvávají historické přístupy,
- nové výrobky a řešení se obtížně prosazují.
Bez nové generace expertů hrozí, že normy ztratí kontakt s realitou stavební praxe.
Výrobkové normy: místo, kde se láme chleba
Právě výrobkové normy mají obrovský vliv:
- otevírají nebo zavírají trh,
- zvýhodňují nebo brzdí inovace,
- rozhodují o férovosti konkurence.
Pokud chybí nezávislá odborná oponentura, snadno vznikají normy:
- příliš úzce zaměřené,
- technologicky nevyvážené,
- přizpůsobené konkrétním řešením.
Standardy by měly popisovat funkční a výkonnostní požadavky, ne diktovat konkrétní produkty.
Stavebnictví se mění. Normy musí držet krok.
Dnešní stavebnictví řeší:
- udržitelnost a celý životní cyklus staveb i výrobků,
- nové materiály a systémy,
- digitalizaci projektování, výroby i certifikace.
To nelze zvládnout bez moderních, otevřených a odborně vyvážených norem.
A právě zde je role mladších odborníků nenahraditelná.
Proč se zapojit?
Účast v technických výborech CEN znamená:
- reálný vliv na podobu stavebnictví v Evropě,
- profesní růst a respekt,
- odpovědnost za kvalitu a bezpečnost stavebního prostředí.
Standardizace není akademická debata.
Je to praktické rozhodování s dlouhodobými dopady.
Osobní poznámka autora
V evropské normalizaci působím od roku 2009. Za tu dobu jsem měl možnost sledovat, jak zásadní vliv mají normy na každodenní stavební praxi i na trh se stavebními výrobky.
Zároveň z vlastní zkušenosti vnímám, že v řadě pracovních skupin chybí generační obměna, nové pohledy a nezávislá oponentura. Ne proto, že by mladí odborníci neměli co nabídnout – ale proto, že se o této možnosti často vůbec nemluví.
Pokud chceme, aby evropské normy odpovídaly realitě dnešního stavebnictví a nebyly brzdou inovací, musí se na jejich tvorbě podílet širší spektrum odborníků. A bez mladší generace to jednoduše nepůjde.
Výzva na závěr
Pokud působíte:
- ve stavebnictví,
- ve vývoji nebo výrobě stavebních výrobků,
- v projektování, zkoušení nebo certifikaci,
zvažte aktivní zapojení do pracovních skupin technických výborů CEN.
Budoucnost stavebnictví se netvoří jen na stavbách – ale i u stolů, kde vznikají normy.
Veškeré potřebné informace naleznete na stránkách České agentury pro standardizaci.