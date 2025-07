Stavebnictví v oběhu: Cirkulární přístup mění pravidla hry

Když se řekne „cirkulární ekonomika“, mnozí si vybaví hlavně recyklaci. Ale ve stavebnictví je tento přístup mnohem širší a ambicióznější. Nejde jen o to, co se děje s odpadem, ale o to, jak vůbec přemýšlíme o materiálech, budovách a jejich budoucnosti.