Když přijde krize, Češi se drží cihel
Komentář Miloše Filipa, CFA, investičního ředitele RSBC investiční společnosti
Pokud nedojde k neočekávanému růstu inflace nebo náhlé změně měnové politiky, bude realitní trh i nadále představovat jednu z nejpředvídatelnějších cest pro dlouhodobé zhodnocování kapitálu. Sázka na stabilitu a trpělivost tak bude i v druhé polovině roku rozumnou investiční strategií.
Realitní trh v Česku vstoupil do roku 2025 ve znamení stabilizace. Po dvou letech poznamenaných vysokými úrokovými sazbami, utlumenou poptávkou a zdrženlivostí investorů přineslo první pololetí návrat důvěry. Ta se promítá i do vztahu k nemovitostem. Dle nejnovějšího průzkumu od Insightlab1 celých 92 % Čechů považuje nemovitosti za bezpečný přístav a pouze 8 % by v krizi prodalo nemovitost či podíl v nemovitostním fondu. Ekonomická situace, kterou podtrhla rozhodnutí České národní banky o snižování úrokových sazeb, se opět stala impulzem pro oživení trhu.
Ceny nemovitostí se během první poloviny roku vrátily k růstu. Největší nárůsty zaznamenaly menší byty a regiony s dosud nižší cenovou základnou, kde se projevil zájem drobných investorů i domácností, které začaly využívat výhodnějšího financování. Růst hodnoty však nebyl rovnoměrný. Ve velkých městech naráží nové projekty na cenový strop kupní síly, zatímco v regionech zůstávají výnosy z nájmů atraktivní, obvykle mezi 6–8 % ročně. V oblasti nájemního bydlení se navíc poptávka udržuje vysoko, čemuž odpovídá i růst průměrných nájmů na historická maxima.
Významným milníkem první poloviny roku je také zdokumentovaná změna v přemýšlení investorů. Celých 70 % Čechů považovalo za vysoké riziko pro jejich investice Trumpovu celní politiku, 60 % válku na Ukrajině a 48 % inflaci. Data vyplynula z aktuálního průzkumu agentury InsightLab pro fond Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti. Výsledky zároveň ukázaly, že nemovitosti zůstávají nejdůvěryhodnějším aktivem pro českou veřejnost.
Až 92 % lidí je považuje za bezpečný přístav, 89 % za nejvýznamnější majetek a 82 % za pojistku na stáří. V krizi by pouze 8 % investorů zvažovalo prodej nemovitosti nebo podílu v realitním fondu, což je nejméně ze všech investičních nástrojů. Lidé zkrátka vnímají nemovitosti jako stabilní jistotu v turbulentním světě. Přitom nehraje zásadní roli, zda vlastní nemovitost přímo, či podíl v nemovitostním fondu investující například do komerčního či logistického segmentu.
Komerční segment pak přináší smíšený obrázek. Zatímco retailové parky vykazují vysokou obsazenost, rychlé reakce nájemců a stabilní nájmy, část kancelářského trhu stále hledá rovnováhu mezi nabídkou a poptávkou. Logistika si drží pozici stabilního pilíře. Na investičním trhu je patrný návrat velkých transakcí i zájmu zahraničních investorů, což potvrzuje, že prostředí zůstává likvidní a pro řadu investorů bezpečné.
Konec roku 2025 jako pokračující růst bez euforie
Druhá polovina roku pravděpodobně nepřinese žádné zásadní obraty v trendech. Očekávaný je další pozvolný pokles úrokových sazeb a s tím spojené oživení poptávky po nemovitostech, ale i větší konkurenci na straně nabídky, zejména pak v rezidenčním developmentu. Ne všechny lokality nebo segmenty však porostou stejně. U nemovitostí, jejichž ceny již narazily na limity kupní síly, může růst zpomalit. Naopak v dobře vedených segmentech typu retail, logistika, nebo kanceláře, lze očekávat další stabilní výkonnost.
Z globálního hlediska pak mohou geopolitická rizika, včetně vývoje americké celní politiky nebo situace na Ukrajině, přinést větší volatilitu na finančních trzích, ale pravděpodobně jen posílí vnímání nemovitostí jako bezpečného přístavu. Realizovaný průzkum také dokládá, že právě tyto hrozby vnímají Češi nejintenzivněji, proto pro ně může být řešení investovat do nemovitostí, které nepodléhají tak velkým výkyvům jako například akcie.
1 Průzkum realizovala agentura InsightLab ve spolupráci s fondem Schönfeld & Co Prémiové nemovitosti ze skupiny RSBC v dubnu 2025 na reprezentativním vzorku 1 000 respondentů z celé České republiky. Výzkum se zaměřil na vnímání rizik, chování investorů a důvěru ve vybrané investiční nástroje s výhledem na rok 2025.