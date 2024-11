Prodávám cihlový dům. Proč to tam píší?

Doživotní záruka Heluz je nad rámec jakýchkoliv zákonných záruk, je navázana na dům a je tedy přenosná. Co musí dům splňovat, aby platila? Dům má sloužit pro komfortní bydlení, ale je také investice. Jak být dobrým investorem?

Začínáme cihlou

První rozhovor z letošního veletrhu FOR ARCH byl zároveň o jednom z nejvíce tradičních materiálů pro stavbu, o cihlách. Zároveň je z řady pravidelných kvartálních rozhovorů s Ing. Petrem Porubským, obchodním ředitelem společnosti Heluz. Protože jsme na veletrhu, padla na začátku otázka na novinky.

„Chceme ukázat systémy, které jsou určené pro jednovrstvé zdění, pro rychlou výstavbu a pro výstavbu jako takovou. Chceme ukázat, že na každé budově je důležitá obálka jako celek. Novinkou jsou okna HELUZ IZOS, která vlastně dotvoří obálku budovy jako takovou,“ jen ve stručnosti shrnuje Ing. Porubský.

Prioritou zůstává komfortní a finančně zvládnutelné bydlení

Lidé chtějí bydlet komfortně a tak, aby zaplatili provoz a chtějí postavit nemovitost, která bude mít trvalou hodnotu.

„Já osobně dělím život stavby na 3 fáze. 1. fáze, kdy to stavím a snažím se stavět efektivně, tj. zároveň levně, ale ne nekvalitně. 2. fáze je ta, řeknu nejdelší, a to je ten provoz. Protože životnost těch budov je v řádu desítek až stovek let, pokud se bavíme o cihlách jako takových nebo o domech z cihel. A 3. ‚fáze‘ je investice. Protože dům je také investicí. A je třeba přemýšlet o tom, jak s ním budu do budoucna pracovat. Jestli mi vytvoří další parcelu tím, že mám těžký strop, nebo ho budu možná prodávat. Všimněte si inzerátů: prodávám cihlový dům. Proč to tam píší? Přeci to má svůj důvod,“ cituje Ing. Porubský z inzertních nabídek a dodává poznámku, že stavbu z cihel hodnotí dobře i pojišťovny.

Pomoc lidem v regionu postiženým povodněmi

Veletrh se konal v době, kdy zejména v Moravskoslezském kraji šířily zkázu povodně. I proto padla otázka směrem k cihlovým domům. A to nejen k aktuální likvidaci následků, ale i směrem k úvahám o materiálech pro oblasti s možností výskytu živelních katastrof.

„Pokud dům z cihel není staticky narušený, tak je zapotřebí vysušit. Je potřeba otlouct omítky, které byly zasaženy. Řekněme 30–50 cm nad hladinu vody. Otlučení omítek samo o sobě pomůže vysychání. Ale ten dům z cihel po vysušení bude fungovat zase dál, což se u jiných staveb rozhodně říct nedá,“ říká Porubský a pokračuje:

„Držím pěsti a opravdu přeji hodně síly lidem, kterých se to dotklo. Ale tak, jak jsme se postavili k našim zákazníkům, kteří se rozhodli stavět z Heluzu po tornádu, jsme úplně stejně připraveni pomoci i nyní. Obraťte se na kontaktní osoby, které máme pro tu danou lokalitu. My i naši obchodní zástupci a techničtí poradci budeme dělat maximum pro to, abychom přispěli k lepšímu zvládnutí situace,“ říká Porubský.

Stavební sezóna 2024

Je podzim 2024 a víme, že stavební sezóna neprobíhala asi podle představ. Řada staveb na podzim sice dále pokračuje, mírné zimy posledních let dokonce výrazně prodloužily stavební sezónu, ale jaké je ohlédnutí za dosavadním průběhem 2024?

„Je otázkou, jestli se máme vůbec za čím ohlížet. Rok 2024 byl v podstatě obdobný roku 2023 a nemůžeme říct, že rok 2023 patřil mezi ty pozitivní roky. Ano, máme tady ještě pár měsíců, kdy se samozřejmě v tom stavebnictví může ledacos odehrát. Ale vzhledem k vývoji hypoték a k vývoji financování bohužel v rámci rodinné výstavby neočekávám, že do konce roku 2024 nastane nějaká rapidní změna,“ odpovídá Porubský.

Kdokoliv se prochází městem, vidí cihelné domy, které tu stojí stovky let

V minulosti měl Heluz různé akce, např. kupte si cihly na podzim, my vám je uskladníme a na jaře začnete stavět, mívali jste šekovou knížku, nyní máte doživotní záruku.

„Pořád něco chystáme, cílem je vlastně nebavit se jenom o tom produktu, ale o veškerém servisu, který má produkt jako takový. A to od počátku, když se ta stavba projektuje, když se začíná se stavbou, v průběhu stavby atd. Proto jsme i tady na veletrhu. Jdeme podpořit investory v tom směru, kdy neví a potřebují nějaké informace,“ říká Porubský s pozvánkou na stánek společnosti Heluz s doplněním, že pomáhají ve fázi projektování, neustále zlepšují projekční podklady i poradenský servis. Pomohou i se zakládáním stavby, efektivní logistikou na stavbu atd.

Doživotní záruka nad rámec jakýchkoliv zákonných záruk

„Jako jediný výrobce na trhu nabízí stavebníkům unikátní možnost získat na hrubou stavbu svého rodinného domu doživotní záruku. Nabídka je výjimečná tím, že se týká hrubé stavby jako celku, nikoliv pouze jednotlivých výrobků, jak je běžné. Plně tedy rozvíjí filozofii značky, která vnímá dům od návrhu až po realizaci jako smysluplný celek. Kvalita materiálů s dlouhou životnostní je totiž neoddělitelně spjatá s kvalitami výrobní a montážní technologie,“ popisuje Porubský aktuální podporu pro investory, resp. záruku na cihelný systém Heluz až na 148 let. Důležité je také to, že záruka je přenosná, protože se vztahuje k tomu příslušnému domu. Pokud investor ten dům prodá, záruka k domu zůstává novému majiteli.

Co je doživotní a co je systém Heluz? Jaké jsou ty nutné části, které musí dům mít z Heluzu, aby to na doživotní záruku bylo?

„Bavíme se o systému Heluz pro hrubou stavbu a o prvcích, které tvoří statickou stránku toho domu. Když řeknu příklad, dům nemusí mít nadokenní překlady, jakkoliv jde o skvěle vymyšlený výrobek, kterého je škoda se zříci,“ upřesňuje Ing. Porubský.

Výhled 2025

Je něco, co už máte někde v hledáčku na rok 2025 a mohli byste nám prozradit?

„Jestli je něco, co máme v hledáčku a můžeme prozradit? Ne. Jestli je něco, co máme v hledáčku? Ano,“ říká s úsměvem Ing. Porubský.

Loučíme se s přáním, aby se podařilo uzavřít letošní rok co nejlépe, aby těch, kteří využijí doživotní záruku 148 let ještě přibylo a na začátku roku 2025 se těšíme na další novinky.