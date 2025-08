Modulární dům k trvalému bydlení. Řešení komfortního bydlení za zajímavé peníze

Představujeme modulární dům Davathors, který má ocelovou nosnou konstrukci, variabilní uspořádání a na pozemek přijede zcela vybaven. Může stát na pronajatém pozemku a můžete jej vždy odvést jinam. Svoboda za rozumnou cenu v krásném provedení.

Vítáme vás ve vzorovém modulárním domě k trvalému bydlení, který je řešením pro ty, kteří hledají bydlení, chtějí bydlet v domě, ale nemají pozemek, nejsou si jisti místem, kde chtějí zakotvit, potřebují bydlet brzy. Nebo nemají na pozemek a ještě dům. Jak nám řekla jedna ze zákaznic: „Chci mít hezké bydlení, ale nechci se vázat. Nevím, co přinese život, práci jinde, rodinu, nebo objevím místo, kde by mne to bavilo víc. Líbí se mi, že mohu dotvořit dům podle představ a potřeb a že mohu přestěhovat své bydlení na jiné místo. Vzorový dům mne nadchl. Navíc je to za peníze, které se dají.“

Stavba bez starostí, předávaný dům je kompletně vybavený

Velikost jednoho modulu je 4 m × 6 m až 5 m × 16 m. Modulární dům si ale můžete poskládat přesně dle svých představ a požadavků.

Velikost jednotlivých modulů, ze kterých se modulární dům skládá, je plně ve Vašich rukou.

Dům kompletně vybavený podle vašich představ. Při standardní výbavě je cena 58 000 Kč (bez DPH)/m 2 .

. 6 měsíců od podpisu smlouvy k nastěhování.

„Nemáme prefabrikát, vše svařujeme a montujeme pro konkrétní zakázku. Zařídíme i vše kolem povolení a doplňkových staveb jako plot, zastřešení pro auto, garáže atd.,“ popisuje David Tomášek, majitel společnosti Davathors a pokračuje: „Důležitá je možnost přistavět, velikostně nás limituje doprava, ale napojení modulů si ani nevšimnete. Dům je vybaven vnitřními žaluziemi a venkovními roletami s ohledem na zatemnění, domy jsou v energetické tříbě B, vybaveny krbem, elektrickým podlahovým vytápěním, klimatizací. Důležitým prvkem filozofie domu jsou velká okna s trojskly, možnost propojit interiér a exteriér. Spojením modulů může vzniknout patro, posunutím terasa apod.“

Zaujala vás prohlídka s kamerou estav.tv? Přijeďte si užít vzorový dům i vy sami naživo do Davle nebo do Břežan.