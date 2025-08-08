Hašek by měl radost: Hostinec U Muchů znovu žije
Velký entuziasmus obyvatel a místního starosty byl nepochybně jedním z hlavních motorů přeměny bývalého hostince na Obecní dům U Muchů v Dolním Městě na Vysočině. Místo, kam k pivu chodíval posedět i Jaroslav Hašek, prošlo působivou proměnou, která citlivě zohledňuje genia loci, ale zároveň zajišťuje uživatelům komfort bez kompromisů.
Historie objektu sahá až do 18. století. Tehdy se v Dolním Městě nacházelo celkem 23 gruntů. Přibližně v místech pozdějšího hostince U Muchů stával grunt Čáberowskej, který tehdy obdržel číslo popisné 33. Po roce 1780 bylo povoleno rozdělování gruntů na pololány a čtvrtlány, k čemuž došlo v případě hostince v roce 1792, kdy byl tento grunt rozdělen na pololány a objekty obdržely číslo popisné 33 a 74.
Na počátku 19. století bydlela v domě číslo popisné 74 rodina Dvořákova, jejíž dcera Marie si později vzala za manžela pana Jana Muchu z Lipničky. Ten v 80. letech 19. století podal žádost o licenci na zřízení hostince, kterou získal a začal budovat a provozovat hostinec U Muchů.
Hostinec byl významným centrem obce, v roce 1913 se tu například zapíjeli přívod elektřiny do obce. V historii budovy jsou ale i temnější chvíle, například rok 1936, kdy hostinec do základů vyhořel. Naštěstí byl ale velmi rychle obnoven.
Po generace centrem dění
„Původní majitel ukončil v roce 2016 provoz hospody, obec pak koupila objekt v roce 2018. Na rekonstrukci jsme prostředky neměli, ale postupně se určitá část peněz uvolnila díky tomu, že jsme získali dotace na jiné projekty. Posledním impulzem ke spuštěním projektu pak byla dotace přímo na objekt obecního domu,“ přibližuje starosta Dolního Města, pan Pavel Chlád. Celkové náklady byly sice výrazně vyšší než dotace samotná, zastupitelstvo nicméně investici schválilo a dalo tak možnost znovuzrození významné obecní budovy. Ta byla vždy centrem dění, jak přibližuje pan starosta: „Chodili sem lidé po generace, hrávalo se tu divadlo, chodíval sem i Jaroslav Hašek…“
Cihla jako jasná volba
Objekt po rekonstrukci zahrnuje velký sál s výčepem, sociální zázemí, terasu a velké parkoviště. „Počítáme s tím, že se v budoucnu bude areál dotvářet, je tu například stará nevyužívaná stodola, která by se mohla stát další objektem občanské vybavenosti,“ nastiňuje opatrně budoucnost Pavel Chlád.
Do ulice je budova pojata archetypálně, s maximálním respektem k původní kompozici stavby, druhé průčelí je naopak navrženo moderně s minimalistickou přístavbou – ta byla i u původního objektu, ale nový návrh ji zvětšil asi na dvojnásobek a kompozičně lépe začlenil do celkového vizuálu.
O volbě materiálu byla jasná představa od začátku: „Už s ohledem na historii stavby a její význam nepřicházela v úvahu například dřevostavba, chtěli jsme solidní, masivní stavbu sloužící po generace. Logickou volbou tedy bylo jednovrstvé cihelné zdivo bez zateplení, které vykazuje dobrou mechanickou odolnost a životnost, a přitom v dnešní době i perfektně tepelně izoluje,“ vysvětluje pan starosta a dodává, že u veřejných zakázek samozřejmě není možné nadiktovat si libovolně typ zdiva, HELUZ ale požadované parametry splňoval nejlépe.
Za rok hotovo
Technické detaily doplňuje spoluautor návrhu, Ing. arch. Ladislav Vejsada, který vstoupil do procesu stavby na přání investora v průběhu realizace a projekt upravoval. „Jedním z výrazných architektonických prvků stavby je kamenný sokl, který není tvořen obkladem, ale jedná se o masivní kamennou předstěnou tloušťky 12 centimetrů. Aby bylo možné tento detail realizovat, byla stavby založena na zdivo tloušťky 38 cm a následně se zdivo rozšiřovalo přes cihlu 44 cm až na zdivo HELUZ FAMILY 50.“
Samotná realizace probíhala bezproblémově, asi jediným adrenalinovým aspektem tak byl čas. „Velká část původní budovy se bourala na podzim, v únoru jsme začínali zdít nové zdivo, v říjnu se kolaudovalo a v listopadu otevíralo,“ přibližuje starosta obce.
„Pro nás je nesmírně důležité to, že se na stavbě podílelo mnoho místních a byly použity i místní nebo dokonce původní materiály a vybavení – použili jsme původní kámen, ale třeba také dveře nebo kachlová kamna, která se přezdila do nového tvaru.“
Snaha místních přinesla i příjemná ocenění – stavba získala v roce 2024 NOMINACI NA TITUL STAVBA ROKU. Obec Dolní Město pak v roce 2025 v Kraji Vysočina vyhrála krajské kolo soutěže Vesnice roku 2025. Toto ocenění získala mimo jiné za příkladnou péči o veřejný prostor, komunitní život a rekonstrukce obecních budov.
Architektonický návrh Ing. arch. Ladislav Vejsada
Projekt pro stavební řízení DECOEN v.o.s., Ing. Petr Jaroš PhD., Ing. Josef Machek, Bc. Jan Bednář
Prováděcí projekt DECOEN v.o.s., Ing. Petr Jaroš PhD., Ing. Josef Machek, Bc. Jan Bednář
Výrobní dokumentace veškerých prvků stavby Ing. arch. Ladislav Vejsada
Hlavní dodavatel Dolnokralovická stavební s.r.o., hlavní stavbyvedoucí Václav Hejkal
Zdravotechnika, topení Topivo Bernard s.r.o., Michal Bernard
Elektroinstalace, EZS, datová síť elmont-invest montáže s.r.o., Lukáš Kristl Boháček
Forma financování:
Vlastní prostředky obce 25 527 682,29 Kč
Dotace – MMR ČR, program Podpora rozvoje regionů 2019 – výše podpory 10 000 000 Kč
Celkové náklady 35 527 682,29 Kč vč. DPH
Nebylo využito úvěrového financování. Při výstavbě bylo využito instrumentu bankovní záruky.
Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. patří mezi tři největší výrobce zdících systémů na našem trhu, jako jediná je ryze česká. Zákazníkům nabízí kompletní cihelný systém pro hrubou stavbu.