Císařské lázně v Karlových Varech propojily moderní architekturu s kulturním dědictvím
Česká lázeňská města využívají podporu z IROP
Císařské lázně v Karlových Varech propojily moderní architekturu s kulturním dědictvím
Karlovy Vary patří na Seznam světového dědictví UNESCO. Vedle opravené ikonické Mlýnské kolonády a elegantní Sadové kolonády jsou zajímavé i Císařské lázně.
Díky podpoře z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) prošla v posledních letech řada lázní zásadní obnovou — od Mlýnské kolonády v Karlových Varech přes Dvoranu Glauberových pramenů ve Františkových Lázních až po areál Vodoléčebného ústavu v Luhačovicích. A podpora lázeňských měst pokračuje i v novém programovém období IROP 2021–2027.
Karlovy Vary
Karlovy Vary patří mezi nejvýznamnější lázeňská města Evropy. Zároveň patří na Seznam světového dědictví UNESCO.
Oprava kolonád
I proto se IROP rozhodl podpořit revitalizaci dvou výrazných staveb, které symbolizují tradici karlovarského lázeňství. A to ikonické Mlýnské kolonády a elegantní Sadové kolonády.
Zachování důstojného charakteru Mlýnské kolonády podpořil IROP z evropských fondů částkou 72,6 milionu korun. Karlovy Vary realizovaly projekt prostřednictvím integrovaného nástroje IPRÚ (integrovaný plán rozvoje území). „Oprava Mlýnské kolonády byla první takto rozsáhlou opravou stavby od 80. let 20. století, a díky podpoře umožnila nejen opravit to stávající, ale také napravit některé přehmaty minulých rekonstrukcí,“ sdělil Jan Kopál.
Revitalizací prošla i subtilní Sadová kolonáda, na jejíž opravu IROP přispěl 4,1 milionu korun, a to opět prostřednictvím integrovaného nástroje IPRÚ Karlovy Vary. „Oprava Sadové kolonády umožnila repase a výměny dlouhodobě poškozených litinových konstrukčních prvků, které už dnes není zdaleka tak samozřejmé vyrobit, jako na konci 19. století, kdy byla postavena, tehdy jako součást Blanenského pavilonu,“ uvedl Jan Kopál. Opravené kolonády si užívají lázenští hosté, obyvatelé i hosté Karlovarského mezinárodního filmového festivalu.
Oprava historického objektu Císařské lázně
Tento projekt je podpořený z aktuálního programového období IROP 2021–2027 prostřednictvím Integrovaných územních investic Karlovarské aglomerace. Výjimečný je díky tomu, že dokázal propojit moderní architekturu s kulturním dědictví, za což získal i prestižní Českou cenu za architekturu 2024.
Areál Vodoléčebného ústavu s plovárnou v Luhačovicích
Od jara do podzimu ožívají Sluneční lázně pestrým programem. Nechybí přednášky o historii a lázeňství, komorní koncerty, výstavy ani oblíbená muzejní noc. Díky podpoře z IROP se tento areál stal opět významným kulturním místem v Luhačovicích. Zájemci si tady mohou během léta vedle pravidelných prohlídek zacvičit jógu, nebo se uvolnit pomocí muzikorelaxace a arteterapie – léčebným přístupem využívající sílu umění.
Na obnovu kulturní památky Vodoléčebného ústavu putovalo 71 milionů korun. „Revitalizace Slunečních lázní představuje nejen citlivě obnovený historický objekt s vysokou architektonickou hodnotou, ale především návrat důležité kulturní a společenské funkce do lázeňského areálu,“ sdělila ředitelka Slunečních lázní Hana Felcmanová.
Přírodní rarita ve Františkových Lázních
Františkovy Lázně jsou dalším lázeňským městem zapsaným na Seznamu světového dědictví UNESCO. Například díky kulturní památce Dvorana Glauberových pramenů, jejíž revitalizaci podpořil IROP prostřednictvím integrovaného nástroje CLLD (Komunitně vedený místní rozvoj) a Místní akční skupině (MAS 21) dotací z evropských fondů ve výši 2,1 milionu korun. „Revitalizace Dvorany Glauberových pramenů přinesla nejen obnovu samotné historické budovy z roku 1930, ale především zachování esteticky působivého prostoru pro návštěvníky, kteří zde absolvují pitnou kúru,“ uvedl manažer pro světové kulturní dědictví města Františkovy Lázně Ondřej Míka a zve návšrtěvníky např. na festival vína, Historický jarmark na hradě Seeberg nebo na Svatomartinské slavnosti.