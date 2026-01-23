Digitální mapa Karlovarského kraje sjednocuje data a zrychluje stavební řízení
Projekt, realizovaný s podporou evropských fondů, dnes prakticky každodenně využívají kraje, obce v regionech, regionální stavební úřady, projektanti a rovněž vlastníci inženýrských sítí.
Nově vzniklá Digitální technická mapa (DTM) Karlovarského kraje je jedním z nejzásadnějších kroků k modernizaci stavebního řízení, správy infrastruktury a koordinaci investic.
Mnohé obce i soukromí stavebníci zažili situaci, kdy při přípravě výstavby, stavebním řízení, ale především i samotné realizaci svých záměrů narazili na roztříštěnost a neaktuálnost technických dat. Dělníci pak při práci objevili nikde nezakreslené potrubí a všechny práce se musejí zastavit. Projektantům pak nezbylo, než předělat plány, což představuje zdržení a také značné prodražení stavby.
Důvod byl jediný – chyběl jednotný datový sklad, který by spolehlivě zobrazoval průběhy inženýrských sítí, komunikací a dalších objektů. Právě tuto mezeru začal vyplňovat projekt DTM krajů, jehož součástí se stal i Karlovarský kraj. Díky těmto datům mají stavební úřady, projektanti i investoři k dispozici jednotný a přesný podklad, který výrazně zrychluje stavební řízení, snižuje riziko kolizí a omezuje zbytečné výkopové práce.
- DTM pomáhá nejen stavebníkům, ale také vlastníkům sítí. Ti získali přesný podklad pro správu infrastruktury i řešení případných havárií.
- Obce a kraje využívají DTM jako sdílený nástroj pro územní plánování a koordinaci stavebních prací.
Cílem bylo nejen vytvoření samotné digitální platformy, ale také rozvoj návazného informačního systému a propojení s digitální mapou veřejné správy. Tak, aby do ní získaly přístup nejen úřady, ale i občané. Správcem digitální technické mapy kraje je krajský úřad v přenesené působnosti. Projekty DTM krajů jsou realizovány z operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (MPO).
Stavební rozvoj potřebuje přesná data
Digitální technická mapa poskytuje úplné a spolehlivé informace o umístění a vlastnostech stavebních objektů, průběhu sítí dopravní a technické infrastruktury.
„Obsahuje průběhy vodovodů, kanalizací, plynovodů, elektrických vedení, veřejného osvětlení, silnic i železnic. Důležitou součástí jsou také údaje o vlastnících a správcích jednotlivých sítí,“ řekl Tomáš Nováček, vedoucí oddělení technické mapy z Krajského úřadu Karlovarského kraje.
Mapovaly se tisíce hektarů, rozsah tohoto evropského projektu byl mimořádný.
- Byla konsolidována základní prostorová situace na ploše 5 847 hektarů a nově zmapováno zastavěné území v rozsahu 22 091 hektarů,
- u silnic nižších II. a III. třídy bylo zmapováno přes 1 350 kilometrů polohopisu a 1 840 kilometrů dopravní infrastruktury.
- u vybraných obcí vzniklo více než 2 500 kilometrů nových a konsolidovaných dat technických sítí.
- Součástí projektu bylo také pořízení hardwaru, záložních médií a vytvoření informačního systému digitální technické mapy kraje. Detailně to představovalo technickou infrastrukturu v rozsahu 1 665 kilometrů a nově zmapováno dalších 931 kilometrů.
Skutečné náklady na tyto práce dosáhly 190,1 milionu korun. Podpora z fondů EU pokryla 85 procent výdajů. Největší část prostředků směřovala do pořízení a konsolidace dat, další finance byly využity na software, hardware a publicitu.
Celý systém DTM se stále aktualizuje a rozšiřuje. Od roku 2026 tak vznikne například evidence připravovaných staveb, která umožní centrální koordinaci investičních záměrů a snížení nákladů na opakované výkopy. Veřejný přístup do DTM Karlovarského kraje je zcela zdarma prostřednictvím webového portálu.