Cihla HELUZ FAMILY 2in1 broušená nově s vylepšenou požární odolností

Cihla HELUZ FAMILY 2in1 broušená platí dlouhodobě za špičkový produkt portfolia společnosti HELUZ, který v mnoha parametrech překonává konkurenční výrobky. Nově přidává i lepší požární odolnost.

Díky dlouhodobému technickému rozvoji došlo ke zlepšení požární odolnosti stěn z cihel HELUZ FAMILY 2in1 broušená v souladu s českou požadavkovou normou ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení. Zkouška požární odolnosti stěn proběhla ve zkušebně PAVUS a.s., zjišťována byla teplota vzplanutí polystyrenu v cihlách HELUZ FAMILY 2in1. Všechny výsledky zkoušek byly shrnuty v odborné expertíze, na jejímž základě bylo uznávanou laboratoří PAVUS a.s. vydáno požárně klasifikační osvědčení. To je nyní dostupné ke stažení na selektoru konstrukcí HELUZ pod záložkou Požárně klasifikační osvědčení.

Zároveň došlo i k aktualizaci dat na Selektoru konstrukcí a také technických listů u jednotlivých výrobků. Níže uvedené výsledky se týkají zdiva z broušených cihel HELUZ FAMILY 2in1 vyzděných na maltu HELUZ SBC.

Základní hodnota požární odolnosti jednovrstvého zdiva se zvýšila na REI 45 DP1. Díky tomu jsou cihly HELUZ FAMILY 2in1 použitelné pro dělicí stěny řadových domů nebo pro bytové domy či další typy staveb zejména z oblasti veřejných zakázek.

Případný požadavek na ještě vyšší požární odolnost lze řešit větší tloušťkou omítky – dosáhnout lze požární odolnosti až REI 90 DP1.

V rámci testování byly provedeny zkoušky jednostranně omítnutých nosných stěn z cihel HELUZ FAMILY 25 2in1 broušená vyzděných na maltu SBC a HELUZ pěnu. Výsledky jsou uvedeny v požárně klasifikačním osvědčení, které je dostupné na webu selektorkonstrukci.heluz.cz.

Výsledky pro jednotlivé konstrukce zděných stěny jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Požární odolnost stěn vyzděných na maltu HELUZ SBC

Zdivo z broušených cihel na maltu HELUZ SBC Tloušťka konstrukce bez povrchových úprav (cm) Tloušťka VPC omítky směrem k požáru (typicky na vnitřní straně obvodového zdiva) Požární odolnost a druh konstrukce podle ČSN 73 0810 Dřívější hodnoty HELUZ FAMILY 50 2in1 50 15 mm

25 mm

35 mm REI 45 DP1

REI 60 DP1

REI 90 DP1 REI 30 DP1

-

- HELUZ FAMILY 44 2in1 44 15 mm

25 mm

35 mm REI 45 DP1

REI 60 DP1

REI 90 DP1 REI 30 DP1

-

- HELUZ FAMILY 38 2in1 38 15 mm

25 mm

35 mm REI 45 DP1

REI 60 DP1

REI 90 DP1 REI 30 DP1

-

- HELUZ FAMILY 30 2in1 30 15 mm REI 45 DP1 REI 15 DP1 HELUZ FAMILY 25 2in1 25 15 mm REI 45 DP1 REI 15 DP1