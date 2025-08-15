Unikátní proměna závodu v Libochovicích – zaměstnanci ji zvládli vlastními silami
Po několikaměsíční odstávce se 2. června opět rozběhla výroba v cihelně HELUZ v Libochovicích. Závod prošel během odstávky rozsáhlou modernizací. Ta navázala na postupné úpravy, které zde probíhaly již od roku 2021, ale právě v posledních měsících došlo k nejzásadnějším úpravám.
Výjimečnost celé modernizace spočívá v tom, že ji z velké části realizovali sami zaměstnanci závodu. „Díky tomu jsme při modernizaci výrazně snížili náklady, které bylo možné využít v nákladech personálních. V podstatě jsme se tak vyhnuli propuštění nebo tomu, aby zaměstnanci zůstávali doma za snížený plat,“ vysvětluje ředitel závodu David Abrhám.
Jako jeden příkladů efektivního využití interních kapacit uvádí Abrhám repasi skříňových podavačů, kterou zaměstnanci zvládli realizovat za výrazně nižší částku, než byl cenový návrh externí společnosti.
Rozsáhlé úpravy v celém provozu
Modernizace se dotkla prakticky všech klíčových částí závodu. Již v roce 2022 byla instalována a spuštěna robotická balící a paletovací linka, jejíž součástí byla i nová bruska.
Významné změny při modernizaci proběhly na takzvané mokré straně, kde se lisují cihly před sušením, i na suché straně, kde se procesují vysušené cihly před výpalem. „Suchou stranu jsme při renovaci kompletně rozebrali a postavili de facto znovu,“ doplňuje Abrhám.
Dále byly v lisovně renovovány elektrické rozvaděče. Kompletní repasí prošly všechny sušárenské komory včetně kolejí a samotné přesuvny. Zvláštní pozornost si zaslouží i technicky náročný úkol – vytvoření dodatečné šachty pro odpadový pás od lisu.
Synergie skupiny HELUZ
Modernizace se neomezila pouze na výrobní technologie. Výměna oken v areálu závodu byla příležitostí k využití synergií v rámci skupiny HELUZ. Nově byla instalována lepená bezpečnostní dvojskla HELUZ IZOS, která nahradila původní drátoskla. Smysl pro detail dokládá například i taková zdánlivá maličkost, jako je pečlivé odborné rozmístění nálepek zabraňujících nárazům ptactva.
Modernizován byl rovněž příjezd do areálu a také expediční budova, která byla v roce 2022 postavena zcela nově. „Kdyby mi někdo řekl před třemi lidmi, že tady s našimi lidmi dokážeme takové věci, asi bych se mu vysmál. Zaměstnancům proto patří obrovský dík, jsem na všechny nesmírně hrdý,“ doplňuje Abrhám.
Náběh závodu trval asi dva týdny a proběhl hladce, v současnosti jede pec na maximální výkon. Měsíčně tak závod zpracuje přibližně 9000 tun páleného zboží.
