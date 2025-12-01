Horácká aréna Jihlava: Příběh projektového řízení, které dovedlo loď úspěšně do přístavu
Jihlava 8. listopadu slavnostně otevřela Horáckou multifunkční arénu – největší sportovně-kulturní stavbu v moderní historii Kraje Vysočina. Projekt za téměř 2 miliardy korun se stal realitou po sedmi letech příprav a 26 měsících intenzivní výstavby, která začala demolicí původního zimního stadionu.
Nová aréna nabízí kapacitu 7 500 míst, moderní zázemí pro hokej, koncerty, veletrhy i společenské akce. Komplex zahrnuje čtyři objekty – dvě rekonstrukce a dvě novostavby. Technologicky je stavba vybavena nejmodernějšími systémy pro komfort návštěvníků i energetickou efektivitu. Na střeše atletického oválu vznikla zelená střecha s běžeckou dráhou, která se s prvním teplým počasím stane atraktivním místem pro sportovce i veřejnost. Předpokládaná životnost arény je 80 let, což znamená, že bude sloužit více generacím obyvatel Kraje Vysočina.
Josef Prokeš, manažer projektu DELTA Group CZ I správce stavby. Zdroj: CHYBIK+KRIŠTOF, DELTA Group CZ, Město Jihlava
Projektové řízení jako klíč k úspěchu: Horácká aréna dodržela rozpočet i harmonogram výstavby
„Horáckou arénu se podařilo zrealizovat ve stanovených nákladech a termínu, což je u takto rozsáhlého projektu v centru města mimořádný úspěch. Za mě velké díky patří všem hlavním partnerům tohoto projektu: architektonickému studiu CHYBIK+KRIŠTOF, generálnímu dodavateli GEMO a našemu týmu projektového managementu DELTA Group CZ spolu s FETTERS management,“ uvedl Josef Prokeš, zástupce za proces koordinace a správce stavby.
Příběh veřejné stavby, která se zkrátka povedla
Role projektového managementu byla klíčová. DELTA Group jako správce stavby koordinovala vztahy mezi investorem, architekty a generálním dodavatelem, hlídala kvalitu, rozpočet i harmonogram a řešila logistické výzvy stavby v historickém centru Jihlavy. „Architekt přináší vizi, projektant ji rozpracuje do technického řešení, zhotovitel ji staví – a projektový manažer je kormidelník, který řídí tuhle loď bezpečně do přístavu. Bez této třetí opěrné nohy by projekt nikdy nedosáhl takového úspěchu," vysvětluje Marcela Kolářová, mluvčí DELTA Group.
„Projektový management není jen technická disciplína, ale služba veřejnosti. Díky systematické koordinaci se podařilo vytvořit multifunkční prostor pro sport, kulturu i společenský život."
Optimismus a odvaha měnit tvář měst byly patrné napříč spoluprací s městem Jihlava i dalšími municipalitami. „Věříme, že podobné projekty jako Horácká aréna v Jihlavě jsou schopny přinést do městského urbanismu nové vrstvy – propojují účel, funkci a zážitek. Naší vizí je podílet se aktivně na rozvoji měst tak, aby byla inspirativní pro život, práci i volný čas,“ komentoval projekt Erik Štefanovič za tým DELTA Group.
Slavnostní otevření 8. listopadu ukázalo, jakou atmosféru dokáže aréna vytvořit. „Přehlídka kultury, hudby a emocí během zahajovacího večera byla důkazem, že Horácká aréna není jen stadion, ale místo zážitků, které bude přinášet radost lidem po mnoho desítek let,“ dodal závěrem Štefanovič, který se slavnostního otevření osobně účastnil.
Multifunkční Horácká aréna Jihlava v číslech
- Projekce: 2022
- Schvalovací a výběrové řízení: 2022–2023
- Zahájení bouracích prací: 08/2023
- Demolice: 08–11/2023
- Výstavba: 09/2023–09/2025
- Stavební projekt zahrnuje 4 části: 4 objekty
2 nové objekty – arénu + nárožní multifunkční objekt
2 stávající, které projdou částečnou revitalizací a napojením na nové objekty
- Barevná koncepce interiérů: šedá, černá, červená
- Míst pro hokejová utkání: 5 750 osob
- Míst pro koncerty a kulturní akce: 7 450 osob
- Míst pro výstavu: 1 200 osob
- 13 gastro provozů
- Rozpočet: cca 1,9 miliardy Kč
Doplňující DETAILY o projektu ZDE.
Více informací o Horácké multifunkční aréně naleznete zde, v oficiálních zprávách MĚSTA Jihlava.
