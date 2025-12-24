Kaple Panny Marie Na Pískách – nominace na Českou cenu za architekturu 2025
Kaple Panny Marie Na Pískách – nominace na Českou cenu za architekturu 2025
Záměrem návrhu nové kapličky je obnovit paměť krajiny v tomto místě, a to skrze vytvoření kaple, která je tvarována tak, že její hrany odpovídají původnímu rozvětvení a směru cest. Stavba obdržela Cenu partnera – Agentury ochrany přírody a krajiny za uchování paměti krajiny.
Cena Agentury ochrany přírody a krajiny za uchování paměti krajiny
Hodnocení poroty – AOPK ČR oceňuje zejména záměr uchování paměti krajiny v podobě obnovení kaple v jednoduchém, ale současném pojetí u křížení tří cest na okraji vsi v zemědělské krajině. Netradiční konstrukční řešení s důrazem na detail kombinuje moderní prvky architektury s tradičními motivy sakrální architektury, hmotové řešení reaguje na uspořádání cestní sítě. Kaple svým vzhledem a umístěním v krajině láká návštěvníky k zastavení a přispívá k uchování paměti konkrétního místa. Umístěním sošky Panny Marie uvnitř kaple jsou kolemjdoucí nuceni přistoupit blíže a nahlédnout do nitra kaple, aby mohli sošku spatřit. AOPK ČR oceňuje také obnovení drobné památky jako náhrady za původní kapli zbořenou za totalitního režimu v 60. letech 20. století.
Kaple Panny Marie Na Pískách, Chrama
- spoluautoři: Ing. Martin Junek, Bc. Adam Cigler
- spolupracovníci: Ing. arch. Lucia Chotěborová
- kancelář Chrama, Praha
- dokončení realizace: 2024
- adresa: Čečelice, Středočeský kraj
Obec Čečelice se nachází v malebné krajině mezi Mělníkem, Brandýsem nad Labem-Starou Boleslaví a Kostelcem nad Labem. Její historický původ dokládá řada dochovaných památek, mezi nimiž vyniká kostel sv. Havla s románským jádrem ze 12. století. Okolní krajina je hluboce formována historickým osídlením a lidskou činností, jejíž stopy a znaky můžeme nazvat pamětí krajiny.
Jedním z významných bodů této paměti byla kaplička Panny Marie Na Pískách, která stávala na křižovatce cest vedoucích do Čečelic. Kaplička tak vítala příchozí, byla místem rozcestí, duchovního zastavení i symbolem propojení obce s okolní krajinou. V šedesátých letech 20. století byla původní stavba kvůli havarijnímu stavu zbořena.
Záměrem návrhu nové kapličky je obnovit paměť krajiny v tomto místě, a to skrze vytvoření kaple, která je tvarována tak, že její hrany odpovídají původnímu rozvětvení a směru cest. Tvar a zejména provedení nově navržené kaple pak odkazuje na tradiční provedení kaplí v okolí. Díky svému tvaru pak nově navržená kaple rovněž mírně připomíná starý rozcestník, který je ještě dnes občas u některých cest k vidění.
Stejně jako původní kaple je i ta nová zasvěcena Panně Marii. Její soška je umístěna v samotném nitru kaple, kde je chráněna před nepříznivými vlivy okolí. Soška je v kapli jakoby schovaná, schoulená – stejně jako se matka choulí ke svému miminku, aby jej ochránila a zahřála. Kolemjdoucí si k ní musí najít cestu, nespatří ji hned při prvním pohledu. Stejně tak si člověk musí najít cestu k víře, k duchu, k sobě samému. Na Pannu Marii rovněž nabízíme tři různé pohledy – z různých stran: jako na pannu, jako na matku a jako na světici. Tyto pohledy se pak setkávají v jednom – v jedné Panně Marii Na Pískách.