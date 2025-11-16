Vodojemy Žlutý kopec v Brně – nominace na Českou cenu za architekturu
Rekonstrukce historického vodárenského areálu bývalých městských vodojemů
O brněnských vodojemech jsme psali již v roce 2022. Jsou prostorem, který bere dech. Nyní byly nominovány na Českou cenu za architekturu. Zůstalo u nominace, ale to nic neubírá na jejich monumentalitě.
V historickém areálu bývalých městských vodojemů na Žlutém kopci jsou umístěny tři vodojemy z let 1874, 1894 a 1917, dva cihelné a jeden betonový. Jedná se o kvalitní technické stavby v unikátní kumulaci na jednom pozemku.
Areál je charakteristický volnými plochami trávníků nad vodojemy a hmotami mezí dávajícími tušit objemy těles vodojemů. Konceptem jejich zpřístupnění veřejnosti je minimalizace zásahů jak do samotných vodojemů, tak i do prostorové situace na pozemku.
- autor: Ing. arch. David Prudík
- spolupracovníci: Ing. arch. Terezie Havlíková, Romana Štrynclová, Ing. et Ing. Tomáš Jiránek
- kancelář: David Prudík architekti
- dokončení realizace 2023
Vodojemy byly osvětleny a vybaveny elektroinstalací a únikovými schodišti. Původní domek hlídače (ve špatném technickém stavu) byl rozebrán a podsklepen. Do podzemí bylo umístěno schodiště lemující prosklenou výtahovou šachtu a chodby umožňující bezbariérové vstupy do dvou vodojemů (01 a 03). Horní stavba domku hlídače slouží jako vstup a pokladna. Dle dochovaných konstrukcí a historické fotografie byly provedeny repliky historických fasád. K domku je přistavěna nová přístavba sociálního a technického zázemí v jednoduchém kubickém tvaru opláštěná vlnitým cortenovým perforovaným plechem. Vodojem 02 je zpřístupněn samostatným schodištěm ukrytým v terénu.
Charakter parkových úprav je podřízen hlavní náplni areálu, expozice technické památky, a blízkostí Masarykova onkologického institutu. Park je navržen jako klidový, bez dětských hřišť. Navržená cestní síť reflektuje potřebnou propustnost území bez zbytných cest. Volné prostory trávníků nad vodojemy jsou vyváženy výsadbou bosketu moravských jaderniček půdorysem parafrázující podzemní prostory vodojemů (spon stromů vychází z opěrného systému vodojemu 02). Areál po provedených úpravách nedoznal zásadních prostorových změn.
Nové konstrukce materiálově a barevně navazují na materiály vodojemů (cihla, beton, rezavý a černý kov), tvarosloví je současné.