Kostel sv. Jakuba Většího v Brně získal ocenění v soutěži Stavba roku 2025
Přehrát audio verzi
Kostel sv. Jakuba Většího v Brně získal ocenění v soutěži Stavba roku 2025
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
O podkroví nad stropními klenbami sv. Jakuba, největšího kostela v Brně, jsme psali v roce 2024. Protože nás uchválilo. A nyní jeho rozsáhlá rekonstrukce získala cenu Ministerstva kultury v kategorii Rekonstrukce.
Záchrana architektonicky cenné stavby, ale i její otevření široké veřejnosti včetně nové vyhlídky a multimediální expozice v podkroví
Rozsáhlá rekonstrukce kostela sv. Jakuba Většího (Staršího) v Brně, probíhající v letech 2021–2024, zahrnovala výměnu střešní krytiny, sanaci krovů, opravy oken, fasád a kamenné výzdoby, stejně jako modernizaci interiéru. Projekt obnovy pozdně gotického trojlodního kostela s historií sahající do 13. století, který byl v roce 1995 prohlášen národní kulturní památkou, se potýkal s komplikacemi způsobenými špatným technickým stavem objektu, což vedlo ke zvýšení nákladů. Výsledkem je však nejen záchrana architektonicky cenné stavby, ale i její otevření široké veřejnosti včetně nové vyhlídky a multimediální expozice v podkroví.
Kostel svatého Jakuba Staršího je pozdně gotický trojlodní halový kostel nacházející se na Jakubském náměstí v historickém centru města Brna, jehož historie sahá do počátku 13. století. Jedná se o významně dochovanou památku městské církevní architektury na českém území. V roce 1995 byl prohlášen národní kulturní památkou.
Náročná obnova kostela sv. Jakuba Staršího v Brně byla zahájena v roce 2021
Hlavní těžiště tříletých oprav této pozdně gotické budovy ve spodní části náměstí Svobody spočívalo ve výměně střešní krytiny, nosných trámů krovů, opravě kamenných ozdob na fasádě a kostelní věži a obnově oken této gotické památky. Špatným stavem trpěla střecha, v havarijním stavu byly krovy, kamenné prvky i okna. Především restaurátorské práce a jejich rozsah, ale také množství změn vůči původnímu projektu nebo stísněné podmínky stavby, představovaly skutečnou výzvu. Důslednost a komplexnost oprav si vyžádaly vyšší než původně předpokládaný objem financí, protože řadu prvků nebylo možné vzhledem k havarijnímu stavu rekonstruovat, ale bylo je nutné vyrobit znovu. Jednalo se především o shnilé trámy nebo kamennou výzdobu, to vše se ukázalo v horším stavu, než předpokládal průzkum.
V rámci rekonstrukce byly opraveny, krom věží, všechny střechy tohoto objektu. Střešní plášť tvoří falcovaná měděná krytina, které bylo vyměněno 2 500 m2. Sanovány byly tesařské prvky krovu. Kompletní rekonstrukcí prošlo 24 oken širokých 3,2 metrů a vysokých 13 metrů. Ta na svou obnovu čekala 75 let, a to od doby, kdy byla za II. světové války poničená výbuchem. Nyní se oknům o ploše 766 m2 vrátil původní gotický charakter. Na přesklení vitráží oken bylo zapotřebí na 9 000 skleněných tabulek. Obnova fasády o ploše cca 2 777 m2 spočívala na počátku v jejím očištění, zbavení mechů, v sanování statických poruch, jejich zapravení a opatření fasády nátěrem. Největší výzvu celé akce však představovala obnova ozdobné kamenné výzdoby fasády o ploše 3 000 m2. Součástí probíhající rekonstrukce byly i další práce v rámci interiéru budovy (elektroinstalace, designové osvětlení interiéru kostela, podkroví a věže, elektro-nický hlásný protipožární systém a následný hasicí systém).
Brno z nového úhlu
Rekonstrukce této významné památky probíhala za stálého zájmu médií a záběry z ní se mnohokrát objevovaly v televizním zpravodajství i v tisku. Po opravách slouží kostel nejen věřícím, ale je otevřen i návštěvníkům z řad laické veřejnosti. Pro tu jsou připraveny jak samostatné internetové stránky, které seznamují s historií této památky, tak zcela nová vyhlídka, která byla zpřístupněna ve věži v takřka 43 metrech. Vede kolem hodinového stroje i zvonicí a uvidíte z ní Brno z nového úhlu. V opraveném a zpřístupněném krovu kostela vznikla nová unikátní multimediální expozice, která umocňuje zážitek z prohlídky kostela. Takto rozsáhlá a náročná rekonstrukce by nebyla možná bez společného úsilí investora, architektů, zástupců památkové péče, dodavatelů, řemeslníků, restaurátorů a celého realizačního týmu. Díky ní bude kostel sloužit dalším generacím.