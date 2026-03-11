Společné prohlášení ČKA a ČKAIT k projednávané novele stavebního zákona
Společné prohlášení ČKA a ČKAIT k projednávané novele stavebního zákona
ČKAIT a ČKA nesouhlasí se zvoleným procesním postupem formou poslaneckého návrhu, tedy mimo standardní legislativní proces. Řádné připomínkové řízení je nezastupitelným nástrojem k identifikaci aplikačních, výkladových a systémových problémů návrhu.
Představenstva České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA) se 25. února 2026 sešla ke společnému jednání nad aktuálně projednávanou novelou stavebního zákona. Tyto dvě profesní komory, které ze zákona nesou odpovědnost za úroveň výkonu profese a stavební kulturu v České republice, vydávají v návaznosti na setkání společné prohlášení shrnující zásadní výhrady k navrhovaným změnám a nabízejí odbornou součinnost při jejich úpravách.
Obě profesní komory, sdružují dohromady 36 tisíc autorizovaných osob působících ve stavebnictví, se k předložené novele již v minulosti vyjádřily. ČKA zveřejnila své připomínky 23. ledna 2026 a ČKAIT 30. ledna 2026.
ČKAIT a ČKA nesouhlasí se zvoleným procesním postupem formou poslaneckého návrhu, tedy mimo standardní legislativní proces. Řádné připomínkové řízení je nezastupitelným nástrojem k identifikaci aplikačních, výkladových a systémových problémů návrhu. ČKAIT a ČKA, jejichž působnost ve stavebnictví určuje zákon č. 360/1992 Sb., prohlašují, že ani jedné z obou profesních komor nebylo umožněno, aby se odborně podílela na vzniku této rozsáhlé 13. novely stavebního zákona v rozsahu nového zákona a mohla ho připomínkovat před projednáním v Poslanecké sněmovně.
„Nebylo nám umožněno, abychom se na této novele v rozsahu úplně nového zákona jakkoliv podíleli a mohli ho připomínkovat před projednáním v Poslanecké sněmovně. Návrh byl předložen poslaneckým návrhem, mimo standardní legislativní proces,“ zdůraznil předseda ČKAIT Robert Špalek.
Postup projednání tisku 67/0 je v rozporu s dosavadními zvyklostmi. ČKAIT i ČKA jsou orgánem veřejné moci, kterým autorizační zákon č. 360/1992 Sb. mimo jiné ukládá:
- pečovat o stavební kulturu a o kulturu utváření prostředí,
- spolupůsobit při ochraně veřejných zájmů v oblasti výstavby, architektury a územního plánování,
- udělovat, odnímat a pozastavovat autorizaci (…)
- pečovat o vysokou úroveň výkonu činnosti autorizovaných osob,
- organizovat zkoušky odborné způsobilosti (…)
- spolupracovat s orgány státní správy a místní samosprávy,
- posuzovat návrhy obecně závazných předpisů dotýkajících se výkonu odborných činností…
Obě komory jsou nejsilnějšími profesními organizacemi ve stavebnictví, které společně sdružují více než 36 tisíc autorizovaných osob, které denně se stavebním zákonem pracují. Na autorizované osoby je zvláštním zákonem přenesena vysoká osobní odpovědnost za řádné navrhování i provádění staveb, musejí mít odpovídající vzdělání i odbornou praxi, zkoušku odborné způsobilosti a pojištění profesní odpovědnosti. Všichni řádní členové ČKAIT a ČKA museli složit autorizační slib, který zní: „Slibuji na svou občanskou čest a své svědomí, že jako autorizovaný architekt/inženýr/technik budu při své práci usilovat o vytváření kvalitních stavebních děl, budu ctít zájmy klientů, jakož i zájmy veřejné, budu respektovat přírodní a kulturní hodnoty a budu se vždy řídit profesní etikou autorizované osoby.“
Smyslem stavebního zákona jakožto veřejnoprávního předpisu má být přiměřená ochrana veřejných zájmů (mj. i života a zdraví), která vytváří právní rámec pro to, aby autorizované osoby mohly dostát svému slibu. Novela sice zásadně zvyšuje odpovědnost autorizovaných osob za bezpečnost stavby a za dostatečné zajištění ochrany veřejných zájmů, avšak nevytváří podmínky pro řádné naplnění této odpovědnosti.
Velkým problémem, který umocní všechny odborné nedostatky této velmi rozsáhlé novely, je absence správně nastavených přechodných ustanovení. Přechodné období buď není vůbec, nebo je stanoveno příliš krátké. Podle 13. novely se má začít postupovat jen několik měsíců po schválení, a to i v zahájených řízeních.
Obě profesní komory se obávají, že aktuálně projednávaná 13. novela NSZ může bez dobře zvládnuté digitalizace vyvolat další významné komplikace v procesu výstavby.
Mezi hlavní společnou výhradu ČKA a ČKAIT patří nepřijatelné rozvolnění požadavků na odbornost u staveb pro bydlení a rodinnou rekreaci tak, aby jednoduché stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci mohly být projektovány neautorizovanými osobami a neměly tak zákonem garantovanou minimální kvalitu. Obě komory mají ze zákona odpovědnost za úroveň výkonu profese a kvalitu vystavěného prostředí; oslabení požadavků na odbornost u staveb, které bezprostředně ovlivňují bezpečnost a kvalitu života, považují za krok nesprávným směrem.
„Novela stavebního práva má zjednodušovat a zpřehledňovat procesy, ale nesmí to být na úkor odbornosti a kvality výstavby. Proto považujeme za nezbytné problematická ustanovení věcně upravit a nabídnout k tomu naši odbornou součinnost,“ prohlásil předseda ČKA Jan Kasl.
Text prohlášení včetně všech společných výhrad je dostupný na webu ČKA i ČKAIT.
