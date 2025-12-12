Cirkulární centrum, komunitní škola i haldy jako součást města. Vítězné DIPLOM.KY 2025
Cirkulární centrum, komunitní škola i haldy jako součást města. Vítězné DIPLOM.KY 2025
Mladí architekti a architektky chápou architekturu jako nástroj změny – např. komunitní škola v bývalém industriálním areálu Praga, nové využití ostravských uhelných hald, proměna kotelny v kostel a komunitní centrum, konverze průmyslového areálu v centru Trutnova na bydlení.
Vítězné projekty 26. ročníku soutěžní přehlídky DIPLOM.KY ukazují architekturu jako nástroj změny – od cirkulárního centra u křižovatky U Jána v Plzni přes komunitní školu v bývalém industriálním areálu Praga, citlivé zásahy do struktury venkovských obcí a nové využití ostravských uhelných hald až po proměnu kotelny v kostel a komunitní centrum, vznik zemědělského výukového střediska na rozhraní města a krajiny či konverzi průmyslového areálu v centru Trutnova na bydlení.
První místo letos získal David Budil se svou prací Cirkulární Centrum Plzeň, kterou obhájil na Akademii výtvarného umění v Praze pod vedením profesora Miroslava Šika.
Soutěžní přehlídku každoročně pořádá Česká komora architektů s cílem ocenit výjimečné diplomové projekty a jejich autory, stejně jako dostat do širšího povědomí zprávu o tom, jaká témata připadají nastupující generaci architektek a architektů důležitá.
Diplomové práce hodnotila odborná porota, v jejímž čele stála architektka Jana Janďourková Medlíková (atakarchitekti). Dalšími členy byla krajinářská architektka Štěpánka Endrle (L&SCAPE), architekti Tomáš Hanus (BYRÓ) a Nikoleta Slováková (Petr Hájek Architekti) a publicista Matěj Šišolák.
„Do letošního ročníku soutěžní přehlídky DIPLOM.KY přihlásilo své úspěšně obhájené závěrečné projekty 114 absolventů z českých architektonických škol. Při hodnocení jsme kladli důraz na komplexnost řešení, kvalitu architektonického a urbanistického návrhu, technické zpracování, grafickou prezentaci i společenskou a environmentální relevanci zvoleného tématu. Mezi diplomovými pracemi jednoznačně dominovala témata udržitelnosti, recyklace, dostupného bydlení, komunitní integrace či vztahu města a krajiny. Ocenění diplomanti prokázali schopnost přistupovat k úlohám s velkou odbornou jistotou a jejich projekty potvrzují, že české architektonické školy vychovávají autory připravené reagovat na současné výzvy společnosti i prostředí, v němž žijeme,“ zhodnotila letošní ročník předsedkyně poroty.
PRVNÍ MÍSTO získal absolvent Akademie výtvarného umění v Praze David Budil za projekt Cirkulární Centrum Plzeň. Pod vedením profesora Miroslava Šika zpracoval konkrétní model pro udržitelnou a cirkulární architekturu v českém kontextu – navrhl objekt multifunkčního využití (výrobní zóna, dílny, ateliéry, co-working, kulturní prostory, sdílené formy bydlení, kantýna, maloobchod ad.), jenž je tvořen z opakovaně použitých železobetonových prvků, železničních kolejnic a dalších recyklovaných elementů získaných z okolí Plzně. Porotu zaujala komplexnost, přesvědčivost i hloubka propracování projektu. „Téma cirkulárního centra je pojato jako manifest v prostoru města, nikoli jako okrajová budova na periferii. Výrazná forma domu dává místu novou tvář, urbanisticky chytře doplňuje rozpadlý blok, přičemž zároveň nabízí současnou interpretaci nároží. V několika ‚tvářích‘ reaguje na různé účely a situace při zachování jednotného architektonického jazyka. Objekt umí být měkký, vrstevnatý a zároveň až technicistně tvrdý a strohý. Koncept působí velmi uvěřitelně a výrazová mnohost dává budově potenciál do budoucna vstřebávat změny bez ztráty charakteru,“ shodli se porotci na tom, že „za komplexnost řešených úkolů a nadhled při celkovém zpracování a uvažování nad zvoleným tématem náleží této práci právem 1. místo“. → Autor obdrží finanční odměnu ve výši 50 000 Kč a roční předplatné časopisů Architect+, ASB, ERA21, INTRO a vstupenku na INTRO TALKS.
DRUHÉ MÍSTO patří Haně Sauko za práci Škola – komunita – město zpracovanou pod vedením Andrew Kiela na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Autorka v práci reaguje na aktuální výzvy v oblasti vzdělávání a udržitelnosti a zabývá se možností transformace stávající budovy na komunitní školu v industriálním areálu bývalé Pragy v Praze 9. Architektura je zde přitom chápána jako aktivní nástroj pro rozvoj společenských vazeb. „Silnou stránkou práce je promyšlená koncepce a schopnost přenést teoretické principy do konkrétního urbanistického i architektonického řešení. Návrh přesvědčivě rozvíjí myšlenku prostupné, otevřené školy propojené s městem, nabízí kvalitní systém klastrových prostorů pro vzdělávání i komunitní aktivity a architektonicky působí vyzrále a přesvědčivě,“ uvedla porota, která ocenila hloubku, společenský přesah, profesionální zpracování a především vizi školy jako otevřeného, adaptabilního a živého městského organismu.
→ Autorka obdrží finanční odměnu ve výši 30 000 Kč a roční předplatné časopisů Architect+, ASB, ERA21, INTRO a vstupenku na INTRO TALKS.
TŘETÍ MÍSTO udělila porota absolventce Fakulty architektury ČVUT v Praze Valentýně Zítkové za práci Obec k obci sedá. Pod vedením Tomáše Zmeka, Jonáše Krýzla a Jana Novotného zpracovala zajímavý podnět ke koordinované spolupráci více obcí, která by mohla pomoci v rozvoji potenciálu každé z nich. „Diplomová práce vyniká citlivým uchopením fenoménu současné české vesnice v regionálním kontextu a schopností porozumět vrstevnaté struktuře místa. Silnou stránkou je komplexní analytická část, která přináší hluboké porozumění vztahům mezi krajinou, infrastrukturou a obytnou strukturou sedmi zkoumaných obcí, a návrhový přístup založený na soustavě menších, na místní kontext přirozeně reagujících intervencí, jež chápou architekturu a urbanismus jako dlouhodobý proces postupné kultivace prostředí. Mimořádně kvalitní grafické zpracování vytváří konzistentní vizuální jazyk a spolu s poetickým, avšak racionálním přístupem dodává projektu vyzrálý a autentický charakter,“ vyzdvihla ve svém hodnocení porota.
→ Autorka obdrží finanční odměnu ve výši 20 000 Kč a roční předplatné časopisů Architect+, ASB, ERA21, INTRO a vstupenku na INTRO TALKS.
ČESTNÝM UZNÁNÍM POROTY byly letos oceněny dvě práce, které zaujaly svým tématem i zpracováním.
Marie Školová ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se ve své diplomové práci Haldy a město, vedené Danielem Matějkou, věnovala potenciálu ostravských uhelných hald. Autorka tento krajinný fenomén systematicky zpracovala formou katalogu, funkčně je vymezila podle charakteru a prioritizace nutnosti zásahu, přičemž hlavním cílem bylo využít jejich potenciál být součástí městské struktury, například v podobě nové smíšené čtvrti Zárubek nebo jako místa pro výzkum a rekreaci v případě Lihovarské haldy. „Práce se citlivě věnuje aktuálnímu tématu postindustriálních krajin. Systematický katalog hald přináší cenný přehled jejich typologií a potenciálu a tvoří pevný základ návrhové části. Oceňujeme komplexní propojení krajinářského a urbanistického přístupu i profesionální úroveň vizuální prezentace a grafického zpracování,“ uvedla porota.
Diplomky 2025 – Čestné uznání, Zvláštní cena Ministerstva průmyslu a ochodu, Haldy a město, Autor: Marie Rovná (Školová)
Za svou práci Kostel a komín byl oceněn i Matěj Šépka z Fakulty architektury ČVUT v Praze. V práci, kterou vedl Michal Juha, se zabýval adaptací nevyužívané kotelny na sídlišti Řepy v Praze na komunitní a duchovní centrum, čímž reaguje na nedostatek míst přirozeného setkávání i sakrálních prostor přístupných široké veřejnosti. „Autor citlivě pracuje s přirozenou dominantou stávajícího objektu, maximálně využívá jeho konstrukci a formu a drobnými zásahy jej otevírá komunitnímu životu. Navržená monumentální dřevěná střešní konstrukce se světlíky přináší současnou odpověď na tradiční chrámové prostory, zatímco flexibilní dispozice umožňuje fungování objektu jako kostela, komunitního centra i kavárny. Kostel, jehož věž tvoří původní komín kotelny, je inspirativním příběhem o hledání nové náplně dosloužilých objektů s výrazným společenským přesahem,“ ocenili porotci.
→ Autoři získají roční předplatné časopisů Architect+, ASB, ERA21, INTRO a vstupenku na INTRO TALKS.
Ceny partnerů
Počtvrté se mohli diplomanti v rámci přehlídky ucházet i o CENU KAPLICKY INTERNSHIP. Soutěž je samostatně pořádána nadací Bakala Foundation ve spolupráci s Nadačním fondem Kaplicky Centre a londýnským Design Museem již od roku 2015. Poskytuje čerstvým absolventům architektonických oborů možnost strávit tři měsíce na placené stáži v jednom z prestižních architektonických studií, přičemž v letošním roce vítěz vyrazí do tokijského ateliéru Kengo Kuma & Associates. Mezi nejznámější realizace tohoto ateliéru patří Olympijský stadion v Tokiu či Victoria & Albert Museum ve skotském Dundee. V České republice se studio podílí na návrhu Moravského židovského muzea Mehrin v Brně, což je jeho první projekt u nás. Do užšího výběru Kaplicky Internship postoupilo celkem sedm diplomových prací, vítěze pak na základě osobní prezentace projektu vybírala porota ve složení Eliška Kaplický Fuchsová, Marcin Sapeta, Jan Kasl, Regina Loukotová, Zdeněk Lukeš, Petra Ross a Deyan Sudjic. Cenu Kaplicky Internship získal absolvent ČVUT z Fakulty architektury Vít Veselý za projekt Pod korunami.
→ Oceněná architektka získá 3měsíční plně hrazenou stáž v ateliéru Kengo Kuma & Associates v Tokiu.
Společně s čestným uznáním poroty Diplomek získala Marie Školová ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně za svou diplomovou práci Haldy a město i CENU MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU. „Autorka představila inovativní a odborně přesvědčivé řešení, jak mohou bývalé těžební haldy získat novou společenskou hodnotu a stát se plnohodnotnou součástí městské krajiny Ostravska. Haldy chápe nejen jako pozůstatek bouřlivé industriální minulosti, ale také jako jedinečný krajinotvorný prvek s výrazným potenciálem pro současné i budoucí fungování města. Velkým přínosem je také vytvoření katalogu hald,“ uvedlo ve svém hodnocení MPO.
→ Autorka získá notebook.
CENU SPOLEČNOSTI CEGRA obdržela Marie Hojná za práci Zemědělské výukové středisko, kterou na Fakultě architektury ČVUT v Praze vedli Michal Kuzemenský a Slavomír Peterka. Návrh proměňuje území mezi pražskou Libní a Trojou v areál, který reaguje na současné výzvy města – zadržování vody v krajině, zvyšování biodiverzity, regeneraci půdy i mezilidských vztahů – a kombinuje pobytovou funkci s racionálním zemědělským využitím. „Projekt má široký záběr: propojuje mikrourbanismus s několika stavbami a přesahem do krajinářské architektury a zároveň hledá správnou atmosféru i vztahy mezi místy a objekty,“ přičemž porotci dále ocenili „přehledný řád masterplanu, charakter utilitárních, ale vznešeně navržených staveb i příjemnou náladu celého areálu, který dokáže fungovat pro různorodé uživatele“.
→ Autorka získá licenci softwaru ArchiCAD.
CENOU SPOLEČNOSTI HELUZ byla oceněna práce Štěpána Mareše s názvem Trutnov – průmyslový areál v centru města, kterou na Fakultě architektury ČVUT v Praze vedl Vojtěch Sosna. Autor se zabývá konverzí průmyslových objektů na bydlení, čímž přináší městu novou identitu a kvalitu života bez expanze do krajiny. „Diplomová práce představuje konkrétní a realizovatelnou strategii transformace brownfieldu, která reaguje na nedostatek dostupného bydlení i problémy suburbanizace. Projekt efektivně využívá cihelný konstrukční systém, vyniká proveditelností a materiálovou racionalitou. Využívá principy kompaktní zástavby, aktivního parteru a modulárního blokového členění, které podporují sociální interakci a komunitní život,“ ocenila hodnoticí komise.
→ Oceněný projekt získá mediální prostor pro prezentaci na portálu archSPACE.
Diplomky 2025 – Zvláštní cena společnosti Heluz, Trutnov – průmyslový areál v centru města, Autor: Štěpán Mareš
26. ročník soutěže DIPLOM.KY v číslech:
- 5 porotců
- 3 ceny
- 2 čestná uznání
- 4 ceny partnerů včetně Kaplicky Internship
- 26 prací v užším výběru
- celkem 114 přihlášených diplomových prací, z toho:
- 56 z FA ČVUT v Praze
- 14 z FA VUT v Brně
- 10 z FSv ČVUT v Praze
- 10 z FAST VUT v Brně
- 7 z UMPRUM v Praze
- 6 ze ZF MENDELU v Brně
- 5 z FUA TU v Liberci
- 4 z AVU v Praze
- 2 z ARCHIP Praha
O České komoře architektů
ČKA je samosprávným profesním sdružením s přeneseným výkonem státní správy, které bylo zřízeno zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ČKA dohlíží na profesionální, odborný a etický výkon profese architektů v ČR. Komora je zároveň oficiálním připomínkovým místem pro zákony, právní úpravy a předpisy, které se týkají profese architekta. Dalším a neméně důležitým posláním ČKA je také péče o kvalitu vystavěného prostředí, což činí prostřednictvím propagace a posuzováním regulérnosti architektonických soutěží, podporou vzniku pozic městských architektů, organizováním řady akcí, ocenění a školení jak pro odbornou, tak širokou veřejnost. Mezi nejznámější aktivity patří Česká cena za architekturu, udílení Pocty ČKA, pořádání soutěžní přehlídky Diplom.ky, diskuzních setkání OTTA ad.
