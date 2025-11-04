Dostupné a kvalitní bydlení pro všechny – pozvánka na konferenci
Konference, organizovaná Českou komorou architektů ve spolupráci s Evropskou radou architektů (ACE), propojí pohled architektů, urbanistů, zástupců evropských institucí, akademické sféry i samospráv.
Cílem konference Dostupné a kvalitní bydlení pro všechny je otevřít dialog o možnostech, jak pomocí architektury, územního plánování a veřejných politik tvořit udržitelné a inkluzivní formy bydlení s důrazem na jeho dostupnost.
- Datum: 13. listopadu, 9:00–16:00
- Místo konání: Míčovna na Pražském hradě nebo online na YouTube kanálu ACE (v angličtině a francouzštině) a YouTube kanálu ČKA (v češtině)
- Jednací jazyk: angličtina, tlumočení: čeština, francouzština
- Svou účast prosím potvrďte vyplněním registračního formuláře
Konference Dostupné a kvalitní bydlení nabídne tematické sekce týkající se historických východisek zemí střední a východní Evropy, renovací stávajících budov, příkladů dobré praxe např. z Finska, Německa či Švýcarska a také politik a legislativního prostředí EU. Doporučení ohledně dalšího postupu a postoje architektů k tomuto tématu budou shrnuty v závěrečné deklaraci.
Mezi více než 20 řečníky a účastníky panelových debat vystoupí přední odborníci z celé Evropy, program bude moderovat Adam Gebrian.
- Jednacím jazykem konference je angličtina, simultánně bude tlumočena do češtiny a francouzštiny.
- Akce bude též streamována:
- na YouTube kanálu ACE (v angličtině a francouzštině)
- na YouTube kanálu ČKA (v češtině)
Konference je spolufinancována z programu EU Kreativní Evropa.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Česká komora architektů (ČKA) je stavovská profesní organizace. Byla zřízena zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, jako