Dostupné a kvalitní bydlení pro všechny – pozvánka na konferenci

Dostupné a kvalitní bydlení pro všechny – pozvánka na konferenci

4.11.2025
ČESKÁ KOMORA ARCHITEKTŮ
Konference, organizovaná Českou komorou architektů ve spolupráci s Evropskou radou architektů (ACE), propojí pohled architektů, urbanistů, zástupců evropských institucí, akademické sféry i samospráv.

Cílem konference Dostupné a kvalitní bydlení pro všechny je otevřít dialog o možnostech, jak pomocí architektury, územního plánování a veřejných politik tvořit udržitelné a inkluzivní formy bydlení s důrazem na jeho dostupnost.

  • Datum: 13. listopadu, 9:00–16:00
  • Místo konání: Míčovna na Pražském hradě nebo online na YouTube kanálu ACE (v angličtině a francouzštině) a YouTube kanálu ČKA (v češtině)
  • Jednací jazyk: angličtina, tlumočení: čeština, francouzština
  • Svou účast prosím potvrďte vyplněním registračního formuláře

Konference Dostupné a kvalitní bydlení nabídne tematické sekce týkající se historických východisek zemí střední a východní Evropy, renovací stávajících budov, příkladů dobré praxe např. z Finska, Německa či Švýcarska a také politik a legislativního prostředí EU. Doporučení ohledně dalšího postupu a postoje architektů k tomuto tématu budou shrnuty v závěrečné deklaraci.

Více informací o programu a přednášejících naleznete na webu ČKA.
Mezi více než 20 řečníky a účastníky panelových debat vystoupí přední odborníci z celé Evropy, program bude moderovat Adam Gebrian.
  • Jednacím jazykem konference je angličtina, simultánně bude tlumočena do češtiny a francouzštiny.
  • Akce bude též streamována:

Konference je spolufinancována z programu EU Kreativní Evropa.
Těšíme se na setkání s Vámi!


