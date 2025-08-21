Analýza požadavků, nové řešení digitalizace a novela stavebního zákona platná od srpna letošního roku
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR zveřejnilo o prázdninách novou analýzu požadavků a potřeb uživatelů digitalizace stavebního řízení a seznámilo s možným řešením daného stavu. Do konce srpna probíhají na ministerstvu konzultace k novému systému i analýze popisující rozdíly mezi stávajícími systémy a jejich cílovým stavem podle potřeb, požadavků či legislativních a procesních nároků. Zároveň od 1. srpna 2025 nabyla účinnosti novela stavebního zákona, která přináší zásadní změny zejména pro drobné a jednoduché stavby. Nabízíme krátkou komentovanou rekapitulaci s odkazy na aktuální analýzy.
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR ČR) si od novely stavebního zákona slibuje především zrychlení a zjednodušení stavebního řízení; od zveřejněné analýzy požadavků a potřeb uživatelů digitalizace stavebního řízení (DSŘ) pak průběžné vylepšování stávajícího systému digitalizace dle nových legislativních požadavků a procesních úkonů.
„Naším cílem je, aby stavebníci mohli své projekty uskutečnit rychleji a bez zbytečné byrokracie. Novela se zaměřuje především na rozšíření okruhu drobných staveb, tedy takových, které nevyžadují povolení. Zároveň rozšiřuje i okruh jednoduchých staveb, které povolení sice vyžadují, ale není nutné pro ně zpracovávat dokumentaci pro provádění stavby a nevyžadují kolaudaci. V neposlední řadě novela otevírá cestu k většímu rozvoji malých fotovoltaických elektráren,“ uvedl ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek a dále zopakoval přehled nejdůležitějších zněm.
Přehled nejdůležitějších změn od 1. srpna 2025
- Rozšiřuje se výčet jednoduchých staveb (např. studny, domovní čistírny odpadních vod, některé přípojky), pro které nebude povinnost kolaudace a zpracování dokumentace pro provádění stavby – stačí povolení stavebního úřadu.
- Drobné stavby nesplňující požadavek na odstupové vzdálenosti budou nově považovány za jednoduché stavby. Bude pro ně tedy vyžadována pouze dokumentace, která nemusí být zpracována projektantem, a povolení stavebního úřadu. Nebude však již nutná projektová dokumentace ani dokumentace pro provádění stavby a kolaudace.
- Limit pro malé fotovoltaické elektrárny v kategorii drobné stavby se zvyšuje z 50 kW na 100 kW, tyto stavby tedy nebudou vyžadovat povolení stavebního úřadu. U jednoduchých staveb se limit zvyšuje na 250 kW.
- Limit 100 kW platí i pro instalace fotovoltaické elektrárny na střeše stavby. Pokud budou splněny ostatní bezpečnostní požadavky, nebude ani zde nutné povolení stavebního úřadu.
- Poplatek za povolení studní nebo domovních čistíren odpadních vod klesá z původních 10 000 Kč na 5 000 Kč.
Novela zákona obsahuje také některá opatření, která vstoupí v platnost až v letech 2026–2030. Od roku 2027 budou muset nebytové budovy s více než deseti parkovacími místy nabídnout alespoň jeden nabíjecí bod pro elektromobily. Od roku 2030 se pak u vybraných velkých objektů zavede povinnost instalace inteligentních systémů pro řízení vytápění, chlazení a osvětlení. Novinka se dotkne hlavně novostaveb a budov, které procházejí významnou renovací.
Analýza uživatelských požadavků, nové řešení digitalizace stavebního řízení
Zveřejněná analýza požadavků a potřeb uživatelů digitalizace stavebního řízení (DSŘ) byla základním pokladem pro Národní agenturu pro komunikační a informační technologie (NAKIT), která navrhla nové řešení DSŘ v podobě analytického modelu a byznys architektury. Poslouží také jako podklad pro zadávací dokumentaci k veřejným zakázkám na budoucí informační systémy stavebního řízení. Součástí je i GAP analýza, která popisuje rozdíly mezi stávajícími systémy DSŘ a jejich cílovým stavem podle potřeb, požadavků uživatelů nebo legislativních a procesních nároků. Analýzu požadavků připomínkovala dle vyjádření MMR ČR široká pracovní skupina, ve které jsou zastoupeny velké i malé stavební úřady, obce a komory architektů nebo projektantů. Kompletní přehled téměř třiceti klíčových přínosů a funkcionalit nového řešení DSŘ s detailnějším popisem nabízí manažerské shrnutí (viz Literatura). Zahrnují například:
- Hloubkovou integraci s registry veřejné správy: Nový systém bude napojen na digitální technické mapy, katastr nemovitostí, základní registry (ROB, ROS, RÚIAN) i Centrální autentizační systém.
- Automatizaci úkonů: S využitím OCR a technologií umělé inteligence bude systém schopen automaticky třídit dokumenty, přiřazovat je do spisů a vyhodnocovat základní údaje bez zásahu úředníka.
- Nové nástroje pro efektivní spolupráci: Funkce jako sdílení dokumentace přes odkazy, verzování podkladů nebo přístup pro třetí osoby na vyžádání výrazně zjednoduší komunikaci mezi stavebníky, úřady a projektanty.
- Uživatelský komfort: Portál stavebníka i ISSŘ budou mít nové přehledné rozhraní s dashboardem, který zobrazí aktuální stav řízení a nadcházející úkoly. Plánuje se také systém notifikací přes e-mail nebo SMS.
- Plně digitální procesy: Záměrem je eliminovat nutnost fyzického nebo datového doručování dokumentů. Všechny klíčové úkony – podání, vyjádření, odvolání – bude možné provádět výhradně online.
- Osvědčení o digitálním úkonu: Každý krok provedený uživatelem bude elektronicky potvrzen v podobě tzv. digitálního osvědčení, které posílí právní jistotu všech účastníků řízení.
Rozdíly mezi stávajícím a novým informačním systémem
Pro účely přípravy návrhu cílového řešení NAKIT dále vypracoval již zmíněnou GAP analýzu. Ta popisuje funkčnost současných informačních systémů DSŘ bez takzvaného technologického bypassu a definuje cíle a požadavky na budoucí informační systémy. Výsledkem je detailní popis rozdílů (mezer, gaps) mezi současným a cílovým ideálním stavem.
Klíčové rozdíly shrnuje tato tabulka (Zdroj: MMR ČR)
|Oblast
|Stávající stav
|Nové řešení
|Zařazení do spisu
|Manuální, bez podpory AI
|Automatické, s využitím OCR/AI
|Nahlížení do spisu
|Služba není zavedena
|Navržená nová služba
|Komunikace mezi aktéry
|Služba není zavedena
|Navrženy nové služby (nové kanály portál stavebníka, ISSŘ a Asistovaná přepážka)
|Doručování dokumentů
|Fyzicky nebo datovou schránkou
|Plně digitální prostřednictví portálu stavebníka a ISSŘ. Stávající kanály zachovány.
|Spolupráce aktérů
|Omezená, bez sdílení
|Sdílení dokumentace, verzování, notifikace
|Integrace
|Částečná
|Hloubková s registry a systémy veřejné správy
|Uživatelské rozhraní
|Nepřehledné (především ISSŘ)
|Interaktivní, přizpůsobitelné, s notifikacemi
|Vyhledávání
|Omezené
|Podle parcel, účastníků, čísel řízení
„S IT firmami si vyjasníme, co mohou od zakázek čekat, jak budou zhruba vypadat a co bude obsahovat zadávací dokumentace. Zároveň zjistíme, jaké jsou jejich možnosti a v čem vidí rizika. To nám pomůže zvolit vhodnou formu soutěže a vyhnout se budoucím problémům při vývoji. Výrazně se tím také omezí nebezpečí zpoždění projektu. Budeme navrhovat vývoj po částech, který nám umožní pružně reagovat na budoucí potřeby a příležitosti například v oblasti umělé inteligence nebo v případě, že nastanou změny v legislativě,“ dodala na závěr vrchní ředitelka sekce IT Eva Pavlíková a odkázala na aktuální informace MMR ČR.
Doporučená literatura a zdroje:
- Novela stavebního zákona (novely č. 87/2025 Sb. a č. 223/2025 Sb., zákona č. 283/2021 Sb. stavebního zákona) platná od 1. 8. 2025 (k prostudování zde a zde)
- Návrh nového řešení Digitalizace stavebního řízení: Manažerské shrnutí: 11. 7. 2025 (k prostudování zde)
- Průzkumy a analýzy MMR ČR, včetně GAP analýzy (k prostudování zde)