Cena cihel poroste

Na celkovém rozpočtu stavby zdivo tvoří tvoří zhruba 5 až 8 % nákladů z celku. Ale rozhodnout se pro cihlu je zásadní. Je to rozhodnutí o životnosti té stavby, o její hodnotě, o budoucích opravách. Zvýšení cen nebude v řádu desítek, bude to v řádu jednotek procent různě sortimentním mixem.

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

Stavební výroba v ČR podle dat Českého statistického úřadu meziročně klesla o 2,4 %, tedy stejně jako v roce 2023. Zahájila se výstavba více než 36 000 bytů, velmi poklesly rodinné domy a je otázka, jestli bytové domy mohou pokles rodinných domů vynahradit. Pojďme na komentář s dnešním hostem, kterým je Ing. Petr Porubský, obchodní ředitel společnosti Heluz Group.

„Může nárůst bytových domů vynahradit ten velký čtyřicetiprocentní pokles výstavby rodinných domů? Ano, může. Ale otázkou je, jestli je to reálné, např. i vzhledem k procesu povolování staveb. Myslím, že je to spíše nereálné,“ shrnuje výhled Porubský.

Co v roce 2025 znamená skupina Heluz Group?

„Heluz byl velmi často nebo dříve vnímán jako společnost, která se věnovala cihlařině. To platí, na tom se nic nezměnilo. Cihly jsou nám pořád velmi blízké, ale dnes je moderní Heluz víc než jen cihla. Je to společnost, která se zabývá i výrobou zasklení pro okna. Zabývá se i samotnými okny a cílíme na to, abychom stavbu jako takovou zaštítili jako celek. Abychom nevnímali tu hrubou stavbu jen v rámci cihlařiny. A tímto směrem jsme se rozhodli jít, takže dnes nejen cihla,“ vysvětluje Ing. Petr Porubský posun ve společnosti Heluz Group.

Start stavební sezóny. Sortiment pro bytové a rodinné domy

„Cihelny stály, pomalu se rozjíždí. Každopádně za normálních okolností dnes bychom vyráběli úplně jiné množství, než které vyrábíme. Některé závody jsou v provozu, ale některé nám stále stojí a zatím nedokážeme přesně definovat, kdy se rozjedou.

Cihlařina je vždy více zaměřená na výstavbu rodinných domů a tomu byl i uzpůsoben ten sortimentní mix. Pokud se trh mění, my se samozřejmě přizpůsobujeme a úplně stejně musíme zasáhnout do toho poměru, kdy vyrábíme zdivo nebo systém pro bytové domy a pro rodinné domy. Pro bytovky to jsou zejména akustické cihly a příčky, pro rodinné domy zejména obvodové zdivo, jednovrstvá konstrukce.

Poměr sortimentu na skladech bude jiný, abychom dokázali zásobovat podle poptávky. Ale sortiment pro rodinné domy budeme pořád držet, to není o tom, že by se ta výstavba úplně zastavila, ačkoliv poptávka klesla rapidně,“ říká Porubský a doplňuje:

„Dodávky přímo na stavbu chceme zachovat. Jsou důležité pro rodinné domy i pro výstavbu domů bytových. V podstatě my to neodlišujeme. Výstavba bytových domů často probíhá někde v centru města, a tak je velmi důležité pracovat s logistikou a na tu stavbu dodávat skladbu na kamionu dle potřeb.“

Heluz dům 2024

Investor ocenil systém Heluz jako celek a perfektní dodávky na stavbu.

„Vnímáme to jako náš standard. Ucelené řešení, smysluplný celek. To je kampaň, která tady běží už více let a vznikla proto, že systémové řešení je pro zákazníka velká pomoc. Návaznost a propojení prvků, zjednodušení té stavby. Není nic lepšího než mít všechno od jednoho dodavatele.

Obvodový plášť, příčky, překlady, nosné překlady, žaluzie, stropy, panelové řešení stropů. Takže těch možností je tady hodně a dnes to už není jenom právě o té cihle, ale i o zasklení, protože i samotné zasklení na té budově dělá takřka až 30 % obvodového pláště. A já musím řešit, jakým způsobem mě bude těch 30 % fungovat.

Spolupracujeme s mnoha partnery, kteří okna dodávají na českém trhu, kterým dodáváme zasklení a dokážeme v každé lokalitě nabídnout proškoleného vhodného partnera, co se okny zabývá,“ popisuje Porubský.

Prostě cihelný zděný dům je jedničkou na trhu

„Životnost těchto staveb je nad 100 let a my sami dáváme na naše výrobky doživotní záruku až 148 let. Právě z toho pohledu, že ten materiál udrží svoji stálost, nemění svou kvalitu. Bude fungovat po celou dobu a nemění své parametry. Důležité je například i hodnocení jako LCA model, kde životnost samotná hraje až 90 % v rámci vlivu na uhlíkovou stopu.

Certifikát k životnímu prostředí, který jsme získali před pár lety a udržujeme, nese veškerý proces výroby cihel, takže je počítáno i s energeticky náročnou výrobou. Ne všechny materiály na trhu tyhle certifikáty z hlediska celého životního cyklu mají,“ vrací se Porubský k doživotní záruce, kterou Heluz promuje od loňska.

Podpora bytových domů, 900 milionů na výstavbu dostupného nájemního bydlení

„900 milionů, což znamená 92 projektů lze vnímat jako signál. V ČR se stavělo 17000 rodinných domů/rok. Tady se bavíme, převedeno na rodinné domy, o max. 200 domech. Ale jako signál je to dobré. Ať se bude stavět bytový dům z cihel nebo je tam cihla jako jeden z relevantních materiálů, mějme naději, že to bude zajímavé pro města a obce. Věřme, že uvítají příležitost a opravdu začnou stavět,“ hodnotí Porubský.

Kolik stojí cihla? Kupte si cihly hned, cena poroste

„V loňském roce jsme drželi cenu cihel, což samozřejmě nebylo úplně jednoduché, protože to byly vlastně čisté náklady, když stály cihelny. Co se týká energií, musíme být i na dlouhodobých kontraktech a zajistit stabilní dodávky. Řekněme, že cena plynu se držela na stejné úrovni, nebo mírně začala klesat nebo klesala. To nám pomohlo a my jsme nepotřebovali v podstatě zvyšovat nebo zvedat cenu, co se týká výrobků. Ale bohužel toto už nemůžu potvrdit dál, musíme s cenou zahýbat. Čeká nás navýšení cen přes celý sortiment. Zvýšení cen nebude v řádu desítek, bude to v řádu jednotek % různě sortimentním mixem.

Na celkovém rozpočtu stavby zdivo tvoří nebo cihelný systém tvoří zhruba 5 až 8 % nákladů z celku. Ale rozhodnout se pro cihlu je zásadní. Je to rozhodnutí o životnosti té stavby, o její hodnotě, o budoucích opravách. A je to rozhodnutí, které už nejde změnit. U základové desky a obvodového pláště by se neměl dělat kompromis. Tady se hodí známé – nikdo nejsme tak bohatý, abychom si kupovali levné věci,“ uvádí Porubský.

Signály o podpoře dřevostaveb

Hovoří se o tom, že stát zvažuje podporu pro dřevostavby. Praxe už nám mnohokrát ukázala, že vždycky, když stát něčemu dal větší podporu, nějakou dotací něco upřednostnil, tak to vždycky na trhu udělalo nepořádek. Vždycky to nakonec ve svém výsledku znamenalo, že něčeho je málo, že se zvedly ceny a bylo to ke škodě zákazníkům, výrobcům a nabídce jako celku.

„Vzhledem k tomu, že se věnujeme cihlařině jako jednomu z těch našich pilířů, tak musím být trošičku diplomatický. Ano, vnímáme to taky jako jednostranné prosazování, což není nikdy pro trh dobře a narušuje to soutěž a ekonomický koloběh jako takový.

Ale co to vůbec dřevostavba je? Dnes tento pojem zaštiťuje veškeré stavby, v kterých se trošku objeví dřevo. Dřevostavby se udržují na nějakých 14 %, a v tom ty roubenky apod., skutečně dřevěné stavby, jsou zastoupeny někde kolem 8,5 až 9 %. Ostatní něco přes 84 % jsou lehké montované stavby, ať už tvořené panelovým způsobem anebo na staveništi. A v těch lehkých montovaných stavbách je zhruba 5 maximálně 10 % dřeva. Tedy já se ptám, jako kde chceme růst?

Pojďme opravdu oddělit to, co je dřevostavba a co je montovaný domek, protože pro ty lidi to má zásadní vliv i v rámci životnosti, údržby atd.,“ apeluje Porubský.

„Když začneme počítat plány na zvýšení dřevostaveb, musíme si uvědomit, že na to je třeba mít i materiál. V rámci naší skupiny máme i pilu, dřevovýrobu a víme, jak je náročné v podstatě sehnat kvalitní dřevo. A na tu stavbu potřebuju sakra kvalitní dřevo, a ne nějaký dřevo, který prošlo kůrovcem nebo cokoliv dalšího.

Také bychom neměli zapomenout, že tradiční česká vesnice potřebuje domy z cihel, protože to je ta tradiční výstavba, která tam byla, takže i to je důvod, proč potřebujeme nějaký mix těch materiálů.

Definujeme energetické standardy, měli bychom řešit urbanismus míst. Doba je rychlá a složitá, nevíme, co bude. Ale víme, co po nás zůstane a cihlové domy zůstanou,“ nastoluje další otázky Porubský.