Garáže a technické místnosti mizí. Jak menší domy ovlivňují komfort bydlení?

Pokud lidé potřebují bydlet a mají omezený rozpočet, šetří na „zbytných“ místnostech, což pro budoucí komfort bydlení je samozřejmě škoda, říká Jan Smola, ředitel společnosti Heluz.

Stavby se zmenšují

„Z dřívějších 180 až 200 m2 se dnes běžně dostáváme na přibližně 135 metrů u rodinných domů. Z projektů se postupně vytrácí garáže nebo místnosti na uskladnění sportovního vybavení či šatny. Pokud lidé potřebují bydlet a mají omezený rozpočet, dělají to na úkor těchto ‚zbytných‘ místností, což pro budoucí komfort bydlení je samozřejmě škoda. Asi to všichni známe: po pár letech bydlení nashromáždíme spoustu věcí. A když není žádná šatna, technická místnost nebo garáž, tak je dost složité v domě normálně fungovat,“ říká Jan Smola, ředitel společnosti Heluz, a připomíná, že většinou je obtížné dodatečně tyto místnosti v domě nebo u domu budovat.

„Dříve bylo naprostým standardem, že k rodinnému domu patřila minimálně jedna garáž. Teď to v mnoha projektech vůbec není. Je možné naprojektovat dům s garáží, nechat si to celé povolit, ale postavit pouze dům s tím, že tam jednou dostavím i garáž. Ale pokud už ani v plánu garáž není, nejsem si jistý, jestli ji někdo v budoucnu dodělá,“ říká Smola a na později doporučuje odložit raději terénní úpravy, ploty kolem domu, bazény a další prvky, které nejsou nezbytné a na které nezbývá rozpočet. Jen je třeba i na s tím související procesy myslet, například aby bylo možno vybagrovat díru pro bazén a přivézt skořepinu, je třeba myslet na přístup techniky nejen co do místa, ale i únosnosti příjezdu.

Často podceňují technické místnosti lidé, kteří s bydlením v domě nemají zkušenosti

„Pokud lidé přechází z bytu do domu, často si neuvědomují, jaké potřeby má dům. Jednoduchý příklad – v domě se zahradou potřebujete sekačku, kterou jste v bytě neměli. A také musíte počítat s tím, že ji pak máte kde zaparkovat. Pokud o tom nepřemýšlíte, může se vám v katalogu líbit malý dům se čtyřmi místnostmi, ale brzy narazíte na jeho omezení,“ uvádí jednoduchý příklad Smola. K tomu lze přidat prostor pro zdroje tepla, kde dříve malé plynové kotle střídají rozměrné akumulační nádoby k tepelným čerpadlům, bateriová úložiště k FV, často systém na úpravu tvrdosti vody apod. A je třeba myslet nejen na samostatné umístění, ale také na servis těchto zařízení a případnou výměnu. A vrátíme-li se k těm jednodušším věcem, na zahradu je třeba také plno nářadí a dalších věcí.

Těžký strop je další budoucí parcela. A to se počítá

„Například možnost vícegeneračního bydlení a zvětšení užitné plochy. Zatímco naše generace ještě mohla koupit pozemek za relativně rozumné ceny, tedy pět až deset procent z hodnoty stavby, dnes se za pozemky platí stejně jako za dům. Často se přitom budují lehké stropy zaklopené sádrokartonem. My ale nabádáme lidi k tomu, aby přemýšleli, jestli by nebylo v kontextu celkových výdajů lepší investovat trochu více a udělat těžký strop, který umožní v budoucnu vybudovat další bytovou jednotku v podkroví,“ říká Smola a upozorňuje tím vlastně na fakt, že díky těžkému stropu máte další stavební parcelu. Možná ji nevyužijete, ale rozhodně zvedne cenu nemovitosti.

Zdroj: Tiskové informace Heluz