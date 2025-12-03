PODCAST: Dostupné bydlení může urychlit chytrá typová výstavba
Wienerberger představuje řešení pro obce
Dostupné bydlení je v českém veřejném prostoru skloňováno čím dál častěji – ať už politiky, odborníky, nebo přímo lidmi, kteří hledají cenově přijatelné bydlení ve svém regionu. Zhoršující se dostupnost zejména ve velkých městech podle odborníků volá po systémovém řešení. Jedno z nich představuje společnost wienerberger, která ve spolupráci se skupinou KD Bydlení připravila koncept rychlé a ekonomické výstavby zděných bytových domů pro obce, města i soukromé investory. V podcastu portálu estav.tv projekt představil Ing. Milan Rotek, vedoucí ateliéru wienerberger.
Proč je dostupné bydlení dnes tak zásadní
Podle Milana Rotka nejde jen o politické téma, ale o reálný problém, který dopadá na všední život lidí, především ve velkých městech: „V některých lokalitách, jako je Praha nebo střední Čechy, je dostupnost velmi špatná a ceny jsou velmi vysoké,“ říká.
Tržní prostředí samo o sobě problémy nevyřeší. Nabídka bytů dlouhodobě nestačí poptávce, což žene ceny vzhůru. Řešení? Podle Rotka je jediná cesta: výrazně zvýšit počet nových bytů na trhu – jak vlastnických, tak nájemních.
Obce musí znovu začít stavět
Jedním z největších problémů je podle Rotka minulost: „Předchozích 30 let byl největší zájem obcí a měst zbavovat se majetku, protože ho neuměly spravovat a byl to pro ně jen náklad.“ Dnes je situace opačná – samosprávy mají stavět více, cíleně a efektivně. Potřebují k tomu však know-how a nástroje, které jim proces výstavby usnadní: od projektů po financování.
KD Bydlení a Wienerberger: spolupráce, která přináší řešení
Skupina KD Bydlení, sdružující odborníky na právní servis, financování a projektové řízení, hledala partnera, který by dokázal dodat kvalitní, rychlé a ověřené stavební řešení pro bytové domy. Oslovila Wienerberger – a vznikl tak ucelený koncept. Cílem bylo vytvořit typové (ale flexibilní) projekty bytových domů, které urychlí projektování, zkrátí povolovací proces, umožní přesnější předem známou cenu a urychlí samotnou realizaci.Výsledkem spolupráce jsou tři typy domů s rozdílným typem nosného systému:
- Podélný nosný systém – dům lze „natahovat“ v jednom směru, ideální pro různé šířky parcel.
- Příčný systém – konstrukčně připomíná klasické čtyřpodlažní panelové bytovky.
- „Boďák“ – architektonicky výraznější řešení, vhodné pro specifické pozemky a pro vytvoření dominanty lokality.
Flexibilita návrhů je klíčová. „Dnes už víme, že se dají krásně namodelovat na jakýkoliv pozemek a využít jeho kapacitu do maxima,“ říká Rotek.
Rychlost díky typovým detailům a známým materiálům
Jednou z největších výhod je, že domy jsou předprojektované a připravené do povolovacího řízení. Využívají konstrukční detaily Wienerbergeru, které jsou roky ověřené. To znamená, že projektanti už nemusí znovu řešit tepelné mosty či akustiku, investoři znají dopředu náklady a technologii, realizace je rychlejší a levnější. „Projektant už nemusí modelovat, jestli mu vychází tepelný detail nebo akustika. To vše už je prověřené,“ dodává Rotek.
Architektura bez kompromisů
Dostupné bydlení nemusí znamenat uniformní, typizované „krabice“. Rotek vysvětluje, že architektura je snadno modifikovatelná. Domu mohou mít 2–7 podlaží, je možné realizovat podzemní parkování, projekty umožňují variabilitu fasád díky jednovrstvému zdivu (bez kontaktního zateplení): omítky, pásky, dřevěné obklady či další úpravy. Tím se eliminuje riziko vzniku monotónních sídlišť, které jsou v Česku často spojeny se slovem „typové“.
Široká variabilita bytů – od startovacích po byty pro rodiny
Projekt umožňuje osadit domy různými dispozicemi: od 1+kk pro mladé přes 4–5+kk pro rodiny až po speciální úpravy pro seniory. „Dostupné bydlení může znamenat startovací byt, ale také třeba byt pro doktora u nemocnice nebo dům pro seniory,“ vysvětluje Rotek.
Jednou z největších výhod zděných bytových domů je jejich dlouhá životnost a odolnost proti závadám. To je extrémně důležité – zejména pro obce, které budou budovy provozovat desítky let. Rotek upozorňuje: „Bytový dům je jedna z nejnáročnějších staveb z hlediska provozu. Pojišťovny evidují ohromné množství havárií.“ Proto Wienerberger staví na jednovrstvém zdivu s difuzní otevřeností, konstrukci, která rychle vyschne i po havárii vody, minimálních nárocích na údržbu.
Dostupnost materiálu a jednoduchost výstavby
Další výhodou je, že zděný systém Porotherm zná v Česku téměř každý. „I menší stavební firma v obci ten bytový dům bez problémů postaví,“ říká Rotek. Nejsou potřeba specialisté na složité konstrukce. Kapacity i know-how jsou široce dostupné.
Úspora pro investora: až o 3 000 Kč/m² levnější hrubá stavba
Na rozdíl od monolitického železobetonu či dřevostaveb vychází zděná bytová výstavba podle rozpočtových programů levněji. „V porovnání s železobetonovou konstrukcí se pohybujeme zhruba o 3 000 Kč na metr čtvereční podlahové plochy levněji,“ uzavírá Rotek. U velkých projektů mohou úspory činit desítky milionů.
Kde zjistit více
Zájemci – zejména představitelé obcí a měst – najdou podrobnosti na webu KD Bydlení – kdbydleni.cz, kde mohou také požádat o konzultaci nebo zpracování studie.