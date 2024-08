Stavba / Hrubá stavba / Cihly, bloky, tvárnice / Délka dožití 148 let? Asi ne, ale doživotní záruka Heluz ano

Délka dožití 148 let? Asi ne, ale doživotní záruka Heluz ano

Doživotní záruka se nevztahuje na člověka, ale na budovu. Tj. pokud dům někdo prodává, prodává jej i s touto zárukou. Dům z cihel slouží pro bydlení a je zároveň investicí. Heluz a Nadace archa, Muzeum přeživších a místo z filmu Schindlerův seznam. Dvě témata na rozhovor.

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

Prodám dům z cihel, zn. s doživotní zárukou

„Naše doživotní záruka 148 let na stavby z Heluzu souvisí s historií firmy, s výrobou prvních cihel v Dolním Bukovsku. Historické stavby potkáváme denně a 148 let je v jejich životě krátká doba. Pokud dáváme tuto záruku jsme velmi nad běžným standardem. Jde nám o oživení informace, kterou lidé mají v podvědomí, že stavby z cihel jsou na generace, na desítky a stovky let. A tam my vidíme udržitelnost. V tom, že stavba bude, můžeme ji měnit, přizpůsobit novým požadavkům, ale stále je a je funkční. Že o tom lidé ví, to je vidět i z inzerátů, kde je důležitým sdělením ‚prodávám dům z cihel‘. Naše akce to jen připomíná,“ říká v úvodu rozhovoru Ing. Petr Porubský, obchodní ředitel Heluz.

V analýze životního cyklu (Life Cycle Assessment, LCA) životnost stavby hraje klíčovou roli a její vliv na celkový environmentální dopad se může lišit v závislosti na konkrétním projektu a použitých materiálech. Pokud je životnost stavby delší, mohou být environmentální dopady rozprostřeny na delší období, což může snížit roční environmentální zátěž. Na druhou stranu, kratší životnost může znamenat častější potřebu výstavby nových budov a demolice starých, což zvyšuje environmentální dopady v jiných fázích životního cyklu.

„V LCA analýze může životnost a úsporný provoz tvořit až kolem 70 %. A je rozhodně velký rozdíl mezi stavbou, která je garantována na 150 let a stavbou na 45–50 let. A to nemluvím o tom, že řada materiálů po dobu své životnosti neumí držte ten standard a kvalita prvků a bydlení se zhoršuje. My stálost garantujeme, cihly své parametry nemění. Ale nelze nepřipomenout, že stavebník musí respektovat požadavky na kvalitní provedení,“ hovoří o důležitých souvislostech Porubský.

Dům z cihel přetrvá generace

S ohledem na výši hypoték je realitou řady stavebníků splátkový kalendář na řadu let a je dobré mít jistotu, že stavba se nejen dožije poslední splátky, ale bude sloužit ještě dlouho. Současné vnímání se změnilo, už nestavíme pro děti. Ale pokud v domě po rodičích děti nebudou bydlet, je dobré, že mají možnost prodat funkční dům.

Doživotní záruka se nevztahuje na člověka, ale na budovu. Tj. pokud dům někdo prodává, prodává jej i s touto zárukou. Dům z cihel slouží pro bydlení a je zároveň investicí.

Pokud se srovnává dům z cihel, ze dřeva a dřevostavba z CLT panelů aj., je třeba se zajímat o životnost, akustiku, detailní materiálové složení a porovnávat to s očekáváním a s požadavky, které na stavbu máme.

„Je třeba přemýšlet v dlouhém horizontu. Pokud si někdo bere hypotéku na 30 let, v době splacení se blíží důchodovému věku a není připraven na to, že jeho dům začíná etapu dožívání. Na potřebu dalších investic v době, kdy na další hypotéku již člověk nedosáhne, příp. vzniká zátěž pro další generaci. A je třeba přemýšlet, kam a za co tito lidé v důchodovém věku půjdou bydlet. A jsme zase u pohledu na cihlový dům jako na dlouhodobou investici. V domě mohu dožít, případně jej mohu prodat a zařídit se jinak,“ říká Porubský.





Co je přesně znamená doživotní záruka 148 let? Poslechněte si v úvodním videu.

Je v tak dlouhé záruce 148 let schována i důvěra v to, že přetrvá i Heluz?

„Heluz je rodinná firma a velkým tématem bylo v posledních letech předávání firmy, firemní kultury a filozofie další mladé generaci v rodině. Hlásíme se k sociálním závazkům a věříme, že i za 148 let bude logo Heluz na stavebních materiálech a na stavbách,“ říká Porubský.

Cihelny stojí a čekají na spuštění odložené poptávky

„Nepřijde nám smysluplné tlačit do plného trhu další výrobky. 3 Cihelny stojí a nevyrábí, 1 cihelna je v provozu. S ohledem na investice a další bychom rádi, aby cihelny produkovaly, ale zatím si to nemůžeme dovolit. Odložená poptávka stále trvá. Na druhou stranu také máme obavu, že až se spustí, aby poptávka nebyla enormní a nenastal zase nedostatek materiálů, a to obecně. Protože ne každá cihelna umí vyrobit všechny prvky, jsou stojící cihelny pro sortiment náročné. S 1 cihelnou v provozu nelze zajistit 100 % produktů. Jakkoliv došlo k předzásobení, u některých prvků už vidíme problémy s dostupností. K sortimentním výpadkům již dochází a docházet i bude,“ říká Porubský a připomíná, že Heluz má v portfoliu více než 130 produktů.

„V současné době se může stát, že dodací lhůta se prodlouží na týden, 14 dní. To pořád není z hlediska procesu výstavby problém,“ doplňuje Porubský a zmiňuje, že nejde jen o kapacitu výroby, ale i dopravců atd. Čím dříve stavebník objednávku řeší, tím spíše bude mít materiál v klidu a včas.

„Problémy stavebnictví nejsou letošní, trvá to již 2 roky, první signály o zvratu ve stavebnictví byly již v druhém pololetí 2022. Což je z pohledu výrobce již dlouho a je to náročné. Nevznikají úspory z rozsahu, záleží nám na lidech, naši kolegové jsou pro nás důležití, jsou doma a Heluz jim vyplácí mzdu. Ano, je to náročné a nevidíme, že by odněkud zleva zprava přicházela pomoc. Je to na nás,“ potvrzuje Porubský.

Aktuálně letošní léto často prší a přívalové deště způsobují řadu problémů. Jak to vypadá v ložisku pro cihelnu?

„Samozřejmě, že se zatopí jako jiné terénní nerovnosti, ale hlína je minimálně nasákavý materiál. V rámci procesu je mnohokrát s materiálem nakládáno a než se dostane do výroby, má minimální vlhkost. Počasí tedy pro nás není v tomto směru nijakou hrozbou,“ říká Porubský, ale s tématem dešťů, padne i slovo archa. A tak se dostáváme k jednomu krásnému projektu, na kterém se Heluz podílí.

Nadace archa, Muzeum přeživších, místo z filmu Schindlerův seznam

Když zazněla archa, není nemožné připomenout, že v Brněnci, nedaleko Brna, je místo s velmi pohnutou historií, kterou známe z filmového zpracování. Místo, které potřebuje podporu, aby mohlo znovu žít, aby vydalo svědectví a připomínalo složitý lidský příběh.

Přečtěte si také Zrození Schindlerovy archy Přečíst článek

Část historického textilního výrobního areálu byla v době druhé světové války přeměněna v koncentrační tábor, jehož část příběhu zachytil film Schindlerům seznam. I s tím, že 1 200 vězňů, kteří sem na práci přišli, odsud měli možnost po válce také odejít. Budovy však po válce čekal další složitý osud a dnes, přestože jsou předmětem filmové turistiky, jsou v bídném stavu. Snad se blýská na lepší časy a první budova areálu již vypadá lépe.