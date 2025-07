Stavba / Okna a dveře / Stínicí systémy / Analýza trhu stínicí techniky za rok 2024

Svaz podnikatelů ve stínicí technice (SPST) již řadu let sleduje vývoj oboru a průběžně shromažďuje data o oboru stínicí techniky. Také v loňském roce byl zaznamenán zajímavý posun v preferencích zákazníků, a tím i v produkci firem z tohoto oboru. Shromážděná data navíc můžeme porovnávat i s vývojem trhu v zahraničí.

Roste obliba venkovního stínění

Z aktuálních dat za rok 2024 je patrné další posílení venkovních stínicích prvků, jako jsou venkovní rolety či venkovní žaluzie vůči vnitřnímu stínění. Tato skupina produktů v roce 2024 představovala téměř 56 % všech produktů stínicí techniky. Je to dáno především jejich výraznějším vlivem na energetickou bilanci budov, a tím i na úspory nákladů za energie na chlazení i vytápění. Zákazníci si stále více uvědomují, že nejefektivnější vliv stínění proti přehřívání budov je v tom, že zabrání slunečním paprskům, aby se dostaly k samotnému oknu. To je také důvodem, proč jsou právě tyto stínicí prvky podpořeny v rámci programu Nová zelená úsporám.

Z venkovních stínicích prvků pak vůči hliníkovým roletám nebo hliníkovým žaluziím vzrostl zájem o vnější textilní rolety, zejména tzv. screenové rolety, u kterých zákazníci kromě výrazných tepelněizolačních vlastností často ocení také jejich čistý, technický vzhled.

Vnitřní stínění – designová součást interiéru místností

Vnitřní stínicí prvky vůči předchozímu roku zaznamenaly mírný pokles, a to právě v důsledku většího zájmu o venkovní stínění. Pokles je však jen mírný, neboť i když jsou tepelněizolační vlastnosti vnitřního stínění horší než u venkovního, rozšíření škály materiálů a jejich designu dává vnitřnímu stínění obrovské možnosti v oblasti bytového designu. Současně nemůžeme pominout vliv vnitřního stínění na zrakovou pohodu (zabránění oslnění), a to i v zimě, kdy přehřívání interiéru není naší prioritou. To, že vnitřní stínění nijak výrazně svou roli neztrácí, je dáno také tím, že někdy bývá řešením v případech, kdy není možné použít venkovní stínění (např. ve výškových budovách či při jinak komplikované montáži).

Objem realizovaných sítí proti hmyzu, které nejsou sice stínicím prvkem, ale v sortimentu je má většina dodavatelů stínění, zůstává už po několik let přibližně na stejné úrovni, a i nadále platí, že lehce roste poptávka po sítích integrovaných do venkovního stínění.

Stínění jako součást chytré domácnosti

Motorizace stínicí techniky v České republice pomalu, ale průběžně narůstá. Podstatné také je, že se zvyšuje zájem o napojení stínicích prvků na ostatní technická zařízení v budovách, a to i v rodinných domech. Zvyšuje se tak nejen uživatelský komfort, ale také efektivita, s jakou stínicí technika plní svou funkci – zabraňovat přehřívání budov nebo naopak úniku tepla z interiéru, a tím dosahovat vyšších úspor na vytápění či chlazení budov.

Srovnání se zahraničím

Informace shromážděné Svazem podnikatelů ve stínicí technice z hlediska složení portfolia přibližně korespondují s údaji z některých dalších evropských států, kde také dochází k nárůstu zájmu o venkovní stínění, resp. o propojení stínicí techniky s řídicími systémy budov.

To však neplatí např. o Německu, kde byl v roce 2024 zaznamenán pokles zájmu o venkovní stínicí prvky, a to o 10,5 % oproti roku 2023, a podobně v Rakousku o 4,2 % oproti roku 2023. Podle rakouského oborového „radaru“ je jedním z důvodů tohoto poklesu to, že za poslední 3 roky se prodejní ceny jen na úrovni producentů zvýšily o více než pětinu. Pro mnoho potenciálních zákazníků tak bylo pořízení stínění jednoduše příliš drahé. (Zdroj: www.branchenradar.com). Naproti tomu stejný údaj v České republice představuje nárůst o přibližně 1,5 % v roce 2024 oproti roku 2023. To dokazuje, že Česká republika patří v produkci venkovních stínicích prvků k výkonným a konkurenceschopným trhům.