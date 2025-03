Stavba / Okna a dveře / Stínicí systémy / Global Shading Day – 21. březen 2025 patří svátku v oboru stínicí techniky

Global Shading Day – 21. březen 2025 patří svátku v oboru stínicí techniky

Opět po roce je tady svátek oboru stínicí techniky – GLOBAL SHADING DAY. 21. března 2025 firmy z tohoto oboru široké veřejnosti připomínají, čím je stínicí technika přínosná a jaký je její vliv na řadu aktuálních témat.

Proč na stínicí technice záleží

Zatímco se svět potýká s extrémním počasím a rostoucími energetickými nároky, nabízí účinná stínicí technika jednoduché, ale výkonné řešení.

Pasivní chlazení : regulací tepla a světla snižuje stínicí technika závislost na klimatizaci, snižuje spotřebu energie a náklady.

: regulací tepla a světla snižuje stínicí technika závislost na klimatizaci, snižuje spotřebu energie a náklady. Pohodlí a pohoda : správné zastínění zajišťuje příjemnější vnitřní prostředí, minimalizuje oslnění a zvyšuje produktivitu.

: správné zastínění zajišťuje příjemnější vnitřní prostředí, minimalizuje oslnění a zvyšuje produktivitu. Udržitelnost: inteligentní stínicí systémy přispívají k významnému snížení emisí CO 2 a pomáhají plnit globální klimatické cíle.*

Nedá nám, abychom nepřipomenuli, že mezinárodní svátek našeho oboru má původ v českém Dni stínicí techniky, který zavedl Svaz podnikatelů ve stínicí technice v roce 2011. Od tohoto data se připojují členové svazu svými aktivitami v různých regionech, aby tak svým zákazníkům a obchodním partnerům poskytli zvýhodněné nabídky, rozšířenou otevírací dobu, vzdělávací a informační aktivity a řadu dalších výhod.





Jménem svazu také naši členové již od roku 2011 přispívají darem v podobě stínicí techniky některému ze středisek péče o zdravotně postižené občany. Za tuto dobu jsme přispěli celkem 14 střediskům po celé republice stíněním v hodnotě více než 600.000 Kč.

Po několika letech jsme svým Dnem stínicí techniky inspirovali také evropskou organizaci stínicí techniky ES-SO a od roku 2023 tak tento svátek slavíme společně s evropskými kolegy, od letošního roku dokonce i s kolegy z Australské asociace stínicí techniky.

Jsme rádi, že tak povědomí o našem krásném a užitečném oboru daří stále aktivněji zvyšovat a těšíme se na Vaši návštěvu některé z aktivit našich členů – 21. BŘEZNA 2025.

Více informací naleznete na Global Shading Day.

Ing. Štěpánka Lubinová

Výkonná manažerka Svazu podnikatelů ve stínicí technice

*Výsledky studie Guidehouse z 5. listopadu 2021 potvrzují, že inteligentní stínicí technika by mohla do roku 2050 snížit spotřebu energie na chlazení prostor v evropských budovách až o 60 %. Mohla by zabránit 100 milionům tun emisí CO 2 a ušetřit 285 miliard eur.