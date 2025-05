Stavba / Okna a dveře / Zasklení / Rychlý a efektivní výběr zasklení HELUZ IZOS

Rychlý a efektivní výběr zasklení HELUZ IZOS

Společnost HELUZ IZOS, největší výrobce izolačního zasklení v České republice, nabízí zákazníkům širokou produktovou škálu, která dokáže velmi efektivně vyřešit rozličné požadavky projektantů i zákazníků. Díky Selektoru zasklení je navíc výběr vhodného typu velmi rychlý a intuitivní.





Na uživatele neklade Selektor výrazné nároky. „Je třeba jen znát základní parametry izolačních skel, která se do Selektoru skel zadávají,“ přibližuje Ing. Martin Najman, projektový a produktový specialista HELUZ IZOS. Nabídka této společnosti zahrnuje především tepelněizolační trojskla určená pro novostavby, ale rovněž pro rekonstrukce starších domů či bytů. Hlavní parametry, které ovlivňují energetickou bilanci budovy i uživatelský komfort, jsou tři – světelná prostupnost LT, součinitel prostupu tepla U g a solární faktor SF. S těmito parametry pak pracují jednotlivé druhy izolačního zasklení HELUZ IZOS.

IZOS ENERGY+

Zasklení vyniká extrémně nízkou hodnotou prostupu tepla (U g = až 0,5 W/m2K), a naopak velmi vysokou hodnotou solárního faktoru g = 0,62 (62 %). Vysoká propustnost slunečního záření zajišťuje v zimním období vysoké solární zisky, které pomáhají s vytápěním a snižují spotřebu energie. ENERGY+ je ideálním zasklením pro jižní, východní a západní strany domů v pasivním i téměř nulovém energetickém standardu.

IZOS SHADOW

Trojsklo IZOS SHADOW vyniká schopností blokovat sluneční záření (SF pouze 36 %). Je určeno především na místa, kde situace neumožňuje umístění stínicí techniky. Díky extrémně nízké hodnotě prostupu tepla U g = až 0,5 W/m2K najde své uplatnění také u velkoformátových oken.

IZOS TRIPLE

Díky hodnotě prostupu tepla U g 0,6 až 0,5 W/m2K přispívá k energetickým úsporám v objektu, zároveň stále propouští dostatek světla. Parametry trojskla splňují požadavky na novostavby, tedy nulové, pasivní, nízkoenergetické a energeticky úsporné budovy. Dále také na rekonstrukce s výrazným snížením energetické náročnosti. Doporučeno pro zasklívání ploch s orientací na sever.

Akusticky izolační zasklení

Martin Najman ale připomíná, že je důležité soustředit se při výběru zasklení i na další parametry „Zmínil bych hlavně váženou vzduchovou neprůzvučnost R w , neboli akustický útlum.“ Akusticky izolační zasklení představuje klíčovou část portfolia společnosti HELUZ IZOS, která jen těžko hledá konkurenci. Už jen díky tomu, že hodnoty akustického útlumu zasklení ověřuje HELUZ IZOS fyzickým měřením parametrů na zkušebním vzorku izolačního skla. Díky tomu může pracovat s databází velmi přesných výsledků zvukové izolace pro různé skladby izolačních skel. Ucelená řada HELUZ IZOS nabízí akusticky izolační zasklení s útlumem od 31 do 52 dB.

Selektor skel

Selektor skel je webová aplikace určená především pro výrobce oken, projektanty nebo architekty, pro které představuje velmi efektivní databázi obsahující nejvíce používaná zasklení HELUZ IZOS. Aktuálně se jedná o 99 kombinací skel.

Selektor obsahuje vždy aktuální data a nabízí velmi rychlé a intuitivní filtrování skel podle zadaných parametrů (produktová řada, U g , SF, R w , odolnost proti vloupání…). Selektor nabízí porovnání až čtyř typů skel a umožnuje přehledný export porovnání do pdf. Zásadní výhodu představuje fakt, že je integrován do sady nástrojů HELUZ GROUP – projektanti tak mohou využívat komplexní podporu ve fázi zpracovávání projektové dokumentace. Kromě selektoru skel IZOS, selektoru konstrukcí HELUZ je to rovněž galerie CAD detailů.

Pro výrobce oken nabízí selektor velmi rychle a přehledně informace související s možnostmi výroby (například celková tloušťka zasklení, velikost nebo váha).

Selektor skel IZOS naleznete na selektorskel.izos.cz