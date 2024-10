Stavba / Okna a dveře / Zasklení / Mimořádný důraz na detail provází unikátní nabídku skel a služeb HELUZ IZOS

Mimořádný důraz na detail provází unikátní nabídku skel a služeb HELUZ IZOS

Na první pohled se mohou různé typy zasklení jevit jako prakticky totožné, nenechte se ale mýlit – rozdíly mezi jednotlivými typy zasklení mohou být obrovské, aniž by byly pouhým okem vidět. „Zdánlivé detaily rozhodují nejen o komfortu užívání, ale rovněž o energetické a tím i ekonomické náročnosti provozu celé budovy,“ vysvětluje Petr Stejskal, obchodní ředitel společnosti HELUZ IZOS, největšího výrobce izolačních a dalších opracovaných skel pro stavebnictví na tuzemském trhu.

Společnost HELUZ IZOS, člen skupiny HELUZ GROUP, se na našem trhu stala jedním z leaderů nejen z hlediska výrobních kapacit, ale především díky rozsáhlému výrobnímu programu a široké nabídce služeb jak konečným zákazníkům, tak i projektantům a výrobcům oken.

„Náš sortiment se dělí na dvě základní velké skupiny, a to izolační dvojskla, respektive trojskla, a takzvaná opracovaná skla,“ přibližuje Petr Stejskal nabídku, která kromě běžného zasklení zahrnuje například také graficky potištěné sklo ve vysokém rozlišení, s využitím AI, skla tvrzená, ornamentální, s vyvrtanými otvory, pískovaná, smaltovaná, s různým opracováním hran… „Zároveň ale nabízíme poradenství pro projektanty a zákazníky. Každá stavba totiž přináší svá specifika a je škoda nevyužít veškerých výhod, které moderní materiály a výrobní procesy zasklení nabízejí,“ vysvětluje obchodní ředitel společnosti HELUZ IZOS.

Na zdánlivých detailech záleží

Typicky jde například o výběr a testování bezpečnosti oken s výraznějším namáháním.

„U izolačních skel zajímají zákazníky, projektanty a čím dále více i energetické poradce především tepelněizolační vlastnosti. Není to ale jediný sledovaný parametr. Stále více se ve výstavbě, ale i v rekonstrukcích řeší požadavky na akustický útlum či bezpečnost. Dobře zvolené zasklení umí všechny tyto požadavky uspokojit jednou skladbou skel a rámečků. V nabídce máme ale například i řešení pro okna instalovaná ve vyšších nadmořských polohách. To je něco, na co člověk, pokud není z branže, nemyslí. V hermeticky uzavřených sklech je prostor s určitým objemem plynu, dnes v naprosté většině argonu, který zlepšuje tepelněizolační vlastnosti. Každý plyn se podle nadmořské výšky rozpíná, kritická hranice je rozdíl v nadmořské výšce výrobního závodu a místa instalace izolačního skla 400–500 metrů. Naše výrobní závody jsou v nadmořské výšce kolem 200 metrů, takže pro zasklení instalovaná 600 metrů na mořem a výše jsme schopni dodat skla se speciálními vyrovnávacími tlakovými ventilky,“ vysvětluje Petr Stejskal.

Společnost HELUZ IZOS dokáže projektantům poradit i v tom, jak správně navrhovat zasklení vzhledem k orientaci oken vůči světovým stranám.

Úspory hlavním tématem

„Díky tomu, že IZOS patří do skupiny HELUZ GROUP, která se dlouhodobě zabývá energetickými úsporami a zvyšováním uživatelského komfortu budov, zaměřujeme se na speciální pokovy, které umějí pracovat se sluneční energií. Nabízíme izolační skla řady IZOS Energy +. Jde o určitou kombinaci jednotlivých typů skel s pokovy, která jsou schopná získat jeden a půl až dva stupně ze slunečního tepelného záření. A půl stupně rozdílu odpovídá zhruba pěti až šesti procentům nákladů na energie, ve výsledku tak náklady na vytápění mohou klesnout o čtvrtinu,“ říká Petr Stejskal A upozorňuje, že v případě odlišné konfigurace naopak jiné zasklení dokáže snížit nežádoucí přehřívání interiéru a tím i náklady na chlazení.

Izolační trojskla a dvojskla IZOS každoročně procházejí sérií náročných zkoušek prováděnými nezávislými akreditovanými zkušebnami z České republiky a Německa. O kvalitě výrobků svědčí licence OSVĚDČENO PRO STAVBU propůjčená Svazem zkušeben pro výstavbu.

www.izos.cz