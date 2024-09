Stavba / Okna a dveře / Zasklení / Zasklení pro udržitelnost i úspory – nový dům pro mladou rodinu

Zasklení pro udržitelnost i úspory – nový dům pro mladou rodinu

Jak udělat první krok k ekologickému a ekonomicky efektivnímu bydlení? Naše příběhy o chytrém zasklení nám odkrývají, že již malé změny v našem domově mohou mít velký vliv.

Dnes se podíváme na projekt bungalovu pro mladou čtyřčlennou rodinu. Dům je situovaný na mírně svažitém pozemku, orientovaný vůči světovým stranám tak, aby maximálně těžil ze svého rohového francouzského okna na východě a západě. Hlavní portál je pak orientovaný na jih. Tento detail, zdánlivě estetického charakteru, má však daleko větší dopad, než by se na první pohled zdálo. A nejen o tom bude náš dnešní příběh.

Nový dům a nové úspory





Stavba nového domu je většinou spojena se spoustou výdajů, ovšem může znamenat i úspory. Výběr izolačního skla IZOS Energy+ pro toto specifické uspořádání stavby může přinést výrazné šetření v topné sezóně. S elektrickým vytápěním ušetříte až 8 704 Kč (při porovnání IZOS Triple s IZOS Energy+ Acoustic.) Jak je to možné?

Klíčem je schopnost izolačního skla pracovat se solárními zisky během zimního období. V praxi to znamená, že sklo zachytává sluneční paprsky a transformuje je na teplo, které se poté rozprostře po interiéru domu. Výsledkem je, že vytápění stojí méně energie, a tudíž i peněz. Mluvíme o technologii, která nejenže snižuje energetickou spotřebu domácností, ale zároveň přispívá k ochraně našeho životního prostředí. A to je směr, kterým by se mělo ubírat moderní bydlení – směrem k udržitelnosti, efektivitě a inovativním technologiím, do kterého izolační sklo IZOS patří. Útulné teplo a úsporu za elektrické vytápění navíc přináší i krbová kamna v obývacím pokoji, které jsou zdrojem tolik oblíbeného hygge.

Při stavbách však neřešíme jen úsporu oken, ale také úkoly, které primárně s okny nesouvisí, a to například hlučnost v okolí parcely. Skla jsou totiž nejtenčími materiály na domě a přenášejí tudíž hluk nejjednodušeji. Dům byl orientován jedním směrem do rušné příjezdové ulice, ale majitelé nemuseli dělat kompromisy ani ve výhledu, ani ve zdroji světla, které okno do ulice poskytuje. Skla tímto směrem jsou doplněna o akustickou fólii, která výrazně snižuje přenos hluku do interiéru.

IZOS na tomto projektu spolupracoval také v oblasti interiérového designu. Díky digitálnímu tisku na skla můžete totiž jednoduše promítnout do vašeho bydlení také dekory navržené architektem, jako to udělal autor projektu. Sklo najdeme v kuchyňské lince, mezi spodními a horními skříňkami na zdi. Propojení těchto jednotlivých prvků jednotnou myšlenkou od architekta dává domovu harmonický pocit, aniž byste jej v první chvíli vůbec vnímali.

Během výběru oken často nevěnujeme zasklení větší pozornost. Tento příklad domu ukazuje, že i při rozhodování o tak zdánlivém detailu, jako je typ izolační zasklení, můžeme mít významný a dlouhodobý vliv na naše životní náklady.

Pokud vás zajímá, jaké úspory byste mohli dosáhnout ve vaší konkrétní situaci, vypočítejte si ji na naší kalkulačce. Rozhodně se to vyplatí!

A nyní, když znáte tento příběh, podělte se o něj s vašimi přáteli a kolegy. Máte sami zkušenost s úsporami díky zasklení? Dejte nám o svém příběhu vědět.

www.izos.cz/cs/kalkulace



V kuchyňské lince je využito digitálně potištěné sklo HELUZ IZOS s dekorem navrženým architektem pro dotvoření originálního designu.

Dům určen: pro 4člennou rodinu – zatím jen jedno dítě

Dispozice: bungalov

Rozměr: 7 × 10 m

Místnosti: 4 + KK, stání pro 1 auto, technická místnost

Vytápění: elektrické vytápění a v interiéru je krb na dřevo

Orientace: jih-východ-západ

Porovnání klasických trojskel IZOS Triple s IZOS Energy+ Acoustic *viz příloha.

Ze severní strany je rušná příjezdová ulice, proto si majitelé pro toto okno vybrali doplnění skel o akustickou fólii pro odhlučnění.

Za topnou sezónu ušetří: 8 704 Kč