Uměleckou grafiku jako z plakátu přenesla na sklo technologie IZOS Design

V Klatovech uhasíte žízeň, a ještě se budete cítit jako v galerii. Pivnice Žíznivej kozel dostala k sedmým narozeninám nový výčepní pult. Dvě z jeho stěn oživuje originální grafika tištěná na skle, dílo Martina Kaisera, držitele Ceny České filmové a televizní akademie za nejlepší filmový plakát. Rohaté postavičky s křídly, a vůbec celý ten zobrazený vtipný chaos, ožívá podsvícením. Uměleckou grafiku přenesla na bezpečnostní sklo technologie IZOS Design v závodě HELUZ IZOS.

Příběh restaurace na Pražské ulici v čp. 123 začíná už v roce 1896. Tehdy tady otevřel svůj podnik restauratér Václav Čapek, který měl zkušenosti z předního pražského lokálu U Rozvařilů. Čepovalo se zde pivo ze Schwarzenberského pivovaru v Protivíně. Současný provozovatel, Martin Chmelík, restauraci vede sedmým rokem. Když ji přebíral, byla tu herna. Aby svůj podnik co nejvíc odlišil, dal mu prý ten nejbláznivější název, který jej napadl. Ještě výraznější než název je ale nakonec samotný interiér.

Srdce Žíznivého kozla

„Nebaví mě místa, která jsou stejná jako ostatní, nezajímavá, nudná,“ říká k tomu Martin Chmelík. S kamarádem Michalem Krejcarem proto vymysleli interiér, který se neokoukal ani po sedmi letech. Čisté linie a použití kvalitních materiálů, především jasanového dřeva, působí v porovnání s levným nábytkem a reklamními ubrusy, běžným standardem pivnic a hospod, jako zjevení. Nábytek vyrobený Michalem Krejcarem z Utopia factory potěší dokonalostí linky vedoucí od kuchyně až k výčepnímu pultu. Stoly s podsvícenými bočními hranami jako by na jedné straně ustupovaly a na druhé se rozvíjely tak, aby vytvořily širokou cestu napříč lokálem.

Za sedm let se však podnik tak rozrostl a bylo třeba přidat stoly. To byl impuls pro Pavla Chmelíka i Michala Krejcara, pro něž jsou interiéry koníčkem. A tak přibylo srdce podniku, nový výčepní pult. Ten umožňuje modernější mytí i chlazení velkého objemu pivního skla. Vizuálně i materiálově doplňuje stávající nábytek a svým tvarem dokončuje zajímavou šikmou linii vedoucí skrz interiér.

Výčepní pult s uměleckým dílem držitele Českého lva

Minimalistický tvar a kvalitní jasanové dřevo tvoří dokonalé pozadí pro umělecké dílo tištěné na skle. Lehce potrhlá grafika od výtvarníka Martina Kaisera, držitele Českého lva za nejlepší filmový plakát, rozsvítila přední a boční stěnu pultu směrem do lokálu. Jsou na ní třeba postavičky s křídly a rohy. Ale hlavně vtipné detaily. Stejně jako všechna díla Martina Kaisera i grafika v Žíznivým kozlovi vyvolává emoce. Díky podsvícení je celkový dojem výraznější i vzdušnější. Grafika vytváří povznesenou náladu a zachycuje i důležité prvky podniku, na přání Pavla Chmelíka třeba tanky, které z interiéru se starým výčepním pultem zmizely.

Kalené sklo IZOS Protect má až 5× větší pevnost v tahu za ohybu

Výrobu skel s originálním designem pro nový výčepní pult včetně digitálního potisku zajistil závod HELUZ IZOS. Metodou digitálního tisku je možné vyrobit designová skla s libovolnými motivy i barvami, od jednoduchých vzorů až po celoplošný potisk, třeba podle fotografie. Keramická barva se nanáší na skleněnou tabuli, následně se suší. Potom je v kalicí peci při rovnoměrném ohřátí na teplotu okolo 620 °C zakalena trvale na povrch skleněné tabule. Kalení je metoda, při které se barvy stanou odolnými proti poškrábání, chemickému čištění, ale navíc sklo získá 5x větší pevnost v tahu za ohybu než sklo základní. Tento materiál se v případě rozbití rozpadne na malé neostré části, má označení IZOS Protect.

Technologie IZOS Design umožnuje tisk až čtyřmetrových formátů

Technologie IZOS Design umožnuje bezokrajový tisk i na skla nepravidelných tvarů, nebo velkých formátů až do rozměru 2 400 × 4 100 mm. Potištěné sklo je možné použít do vrstveného skla. Díky sadě barev Jetver ULTRA jsou všechny odstíny živé a syté. IZOS Studio klade důraz na důkladnou přípravu grafických podkladů a při tisku se tu nespěchá, čímž je zajištěna nejvyšší kvalita. Tady je digitální tisk tvořivý proces, jemuž je vždy věnována maximální trpělivost a péče. Že výsledek stojí za to, se můžete přesvědčit v Žíznivým kozlovi, kde umělecký zážitek umocníte plzeňským pivem z tanku. A protože Pavlu Chmelíkovi a Martinu Kaiserovi nápady ještě nedošly, najdete jednou potištěná skla z IZOSu nejspíš i v bistru Mlsný kozel a v čajovně, které Pavel Chmelík plánuje otevřít.

