Interiérová skla IZOS: Užitečné prvky pro oživení interiéru

Ornamentní a čirá bezpečnostní skla představují nejen estetické, ale i praktické prvky, schopné kompletně proměnit jakýkoli interiér. Tyto skleněné komponenty překračují hranice běžného designu, nabízejí nejen vizuální atraktivitu, ale také funkčnost v podobě stěn propouštějících světlo a zajišťujících soukromí.

Řadu skel IZOS Indoor tvoří jednoduchá skla Float upravená tvrzením, vrstvením nebo tepelným zpevněním. Tato řada je určená pro řešení veškerých skleněných ploch uvnitř domu i okolo něj. Tato skla jsou vhodná pro výrobu skleněných dveří, posuvných stěn, skleněných příček a zábradlí. V nabídce nechybí ani vysoce odolné sklo určené pro pochozí plochy jako skleněné schody či skleněná patra. Skla IZOS splňují nejnáročnější požadavky na bezpečnost a kvalitu zpracování.

S širokou škálou a velikostí se stávají tato skla ideální volbou pro mnoho prostor, ať už v rodinných domech nebo bytech. Představte si, že se po náročném dni vracíte do svého domova. Když vstoupíte do chodby, místo zapínání světla se ocitnete v příjemně prosvětleném prostoru. Skleněnou příčku je možné digitálně potisknout libovolným vzorem dle vaší fantazie nebo se můžete inspirovat z knihovny dekorů IZOS Design a objednat si konkrétní dekor. Jak by se takový detail promítl do vašeho pocitu z návratu domů, když by chodba zářila díky prosvětlenému sklu, které vás přivítá a zpříjemní vám moment příchodu? Bezpečnostní skla, čirá či s potiskem, mohou nabídnout více než jen oddělení prostoru. Inspirací mohou být elegantní skleněné zasouvací dveře do kuchyně, které vám umožní snadno měnit atmosféru místnosti – od uzavřeného prostoru pro soustředěnou práci po otevřený prostor pro společenské setkávání. Světlo, které se láme skrze tato skla, vytváří na podlaze a stěnách fascinující hru světel a stínů, přinášející každému interiéru neopakovatelný designový rozměr.

HELUZ IZOS, přední český výrobce izolačních skel, nabízí řešení ve všech rozměrech – od standardních velikostí až po impozantní skleněné stěny s rozměry do 5 000 × 3 000 mm. Tyto velkoformátové prvky mohou posunout prostor k pocitu vzdušnosti a otevřenosti, a to bez ohledu na jejich použití jako dělící příčky či posuvné dveře.

Dalším zajímavým prvkem jsou ornamentní skla IZOS, která rovněž nabízejí širokou paletu využití, od výplní dveří přes koupelnové zástěny až po nábytková dvířka. S jejich pomocí lze zajistit soukromí bez ztráty světla a současně oživit prostor jedinečným vzorem, který sám o sobě působí jako dekorativní prvek. Kromě estetiky se tyto skleněné prvky mohou pyšnit i vysokou úrovní zpracování – od broušení a leštění, přes kalení, v některých případech i možnost laminace. Ornamentální skla jsou k dispozici v různých tloušťkách, ať už jsou to klasické 4 mm nebo speciální dekor IZOS Matelux s tloušťkou až 10 mm.

Pro ty, kdo hledají alternativu k čirému sklu pro velké prosklené plochy, je tu možnost digitálního tisku IZOS Design nebo reliéfní ornamentní skla pro menší formáty. Skla HELUZ IZOS přinášejí do interiéru svěží vítr, propůjčují mu eleganci a umožňují vytvořit prostředí, kde se budete cítit komfortně a kam se budete s radostí vracet. Jsou synonymem pro světlo, soukromí a osobitý styl, který z vašeho domova učiní nezapomenutelné místo plné pohody.

Typy skel IZOS INDOOR

Floatová opracovaná skla

Bezpečnostní vrstvená skla

Bezpečnostní vrstvená skla s protihlukovou izolací

Bezpečnostní tepelně tvrzená skla

Tepelně zpevněná skla

Vrstvená skla z tepelně tvrzených či tepelně zpevněných skel

Kde použít

Nábytek

Pochozí plochy

Příčky

Venkovní i vnitřní balkony

Skleníky

Zastávky

Přístřešky

