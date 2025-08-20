Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Stavba / Technická řešení v developerském projektu Connect Vršovice

Technická řešení v developerském projektu Connect Vršovice

20.8.2025
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce

Rezidenti budou mít k dispozici stropní chlazení, rekuperaci vzduchu, nabíjecí stanice pro elektromobily a další inovativní prvky, které reflektují rostoucí důraz na komfort a ekologické bydlení. Ptali jsme se na detaily.

projekt Connect Vršovice
Neocity a Daramis přináší moderní bydlení tam, kde dřív hučel průmysl. Na trh uvádí projekt Connect Vršovice

Čtvrť, která dříve bývala symbolem industriální Prahy, píše novou kapitolu. Neocity a Daramis v ní společně spouštějí projekt Connect Vršovice. Jde o rezidenční areál s 316 byty, který navazuje na jedinečný charakter této části města a přetváří jej v moderní prostor pro život. Devět šestipatrových domů na ploše 23 000 m2 citlivě propojuje vršovickou minulost s architekturou současnosti. Nové byty jsou již v předprodeji.

Connect Vršovice nabízí širokou škálu bytů – od kompaktních 1+kk a 2+kk pro jednotlivce a mladé páry až po prostorné rodinné byty 3+kk a 4+kk. Součástí většiny bytů budou balkony, terasy nebo velká okna, která zajistí dostatek přirozeného světla a výhledy na město. Rezidenti budou mít k dispozici stropní chlazení, rekuperaci vzduchu, nabíjecí stanice pro elektromobily a další inovativní prvky, které reflektují rostoucí důraz na komfort a ekologické bydlení.

Redakce TZB-info se ptá na detaily technického řešení

TZB-info: Rezidenti budou mít k dispozici stropní chlazení. Jaká je konstrukce chlazených stropů a na jaký zdroj chladu jsou připojeny? A jaká je regulace systému chlazení a s jakým typem vytápění je systém chlazení kombinován?

Jedná se o vodní systém firmy Wavin, kdy se systémové rošty s chladicím/topným potrubím vkládají před betonáží stropů do bednění v určených místnostech. Zdrojem topné/chladicí vody je centrální tepelné čerpadlo „vzduch–voda“. V zimním – topném – období bivalentně doplněné centrální plynovou kotelnou.
Chladicí rošty budou instalovány při spodním líci betonové stropní konstrukce, aby byl zajištěn rychlý náběh tepla/chladu. Regulace bude zajištěna prostorovým termostatem v každé obytné místnosti.

TZB-info: Prostory jsou vybaveny rekuperací vzduchu. Jedná se o lokální rekuperační větrání pro místnosti, rekuperační jednotky a rozvody vzduchu v rámci bytů nebo centrální větrání objektu? Případně nějaký kombinovaný systém?

Jedná se o centrální systém s jednou VZT jednotkou na střeše každé budovy.

TZB-info: Jaké a kudy vedou rozvody v případě rekuperace v rámci bytů nebo domů? Je nějak řešeno provázání chladicích stropů a větrání?

Čerstvý vzduch je od VZT jednotky ze střechy do jednotlivých bytů přiveden (a naopak odpadní vzduch zase na střechu odveden) stoupačkami. Za odbočkami z těchto stoupacích potrubí jsou bytové regulační elementy, od nichž je čerstvý vzduch do obytných místností distribuován v podhledu chodby a sociálního zařízení bytu. Odpadní vzduch je odváděn z bytu přes koupelnu/wc a také kuchyňský kout. Fyzicky systém stropního topení/chlazení a větrání v bytě provázán není – jedná se o nezávislé systémy.

TZB-info: Nabíjecí stanice pro elektromobily předpokládáme, že jsou navrženy v garážích. Jaké řešení v rámci objektu bylo třeba respektovat např. v rámci PBŘ? Počítá se i s nabíjením elektrokol a elektrokoloběžek? Setkali jste se v rámci povolení stavby s nějakými specifiky s ohledem na elektromobilitu např. ze strany HZS?

Dá se říct, že v současné době už je elektromobilita běžnou součástí projektů a nepředstavuje žádnou specialitu vyžadující nějaké nesystémové nebo unikátní řešení. Projekt je vybaven místnostmi pro odložení kol v suterénu v návaznosti na vjezdy/vstupy do objektu. Speciální řešení pro nabíjení elektrokol a elektrokoloběžek není součástí projektu.

TZB-info: Jak je v objektech nakládáno s dešťovou vodou? Uvažovali jste např. o recyklaci šedé vody? FV nebo tepelných čerpadlech? V rámci projektu je řešen automatický systém pro závlahu společné zeleně, které je v parteru na společných částech pozemku věnována v rámci projektu velká péče v rámci sadových úprav. Počítá se se závlahou dřevin i trávníkových ploch.

Pro závlahu společné zeleně bude využita primárně dešťová voda z dvojice podzemních akumulačních nádrží. S šedou vodou zde neuvažujeme. Fotovoltaika bude o výkonu cca 15 kWp.









TZB-info: Ke stavebnímu řešení: Vzhledem k podzemním garážím počítá stavební řešení s nějakou ochranou proti přívalovým dešťům? Domy mají komfortní velká okna pro prosvětlení bytů. Jaké je zasklení, které zajistí tepelnou pohodu a počítá se s nějakým stíněním?

V rámci řešení parteru celého projektu je řešeno odvodnění zpevněných ploch a spodní stavba společných garáží v suterénu objektu je řešena jako „bílá vana“ se základovou deskou a obvodovými stěnami z vodostavebního železobetonu. Strop garáží mimo půdorys nadzemních budov je opatřen povlakovou hydroizolací.
Přívalové deště by v našem případě neměly být problém, neb vjezdy do garáže jsou koncipovány tak, že podlaha garáže je výše než navazující terén, takže by nemělo hrozit, že voda z přívalových dešťů zaplaví garáže.
Okenní výplně budou osazeny dřevěnými okny zasklenými standardně izolačními trojsky. Všechna okna bytů budou vybavena předokenními exteriérovými elektricky ovládanými hliníkovými žaluziemi pro stínění vnitřních prostor.

TZB-info: S jakými dalšími inovativními prvky se budoucí obyvatelé potkají?

V typových bytech jsou navrženy prefabrikované koupelny. Jednotlivé koupelny budou jakožto stavební celky provedeny včetně obkladů, zařizovacích předmětů a osvětlení, budou vyrobeny mimo staveniště ve specializované továrně a na staveniště transportovány jako celek v zapečetěném stavu podle dohodnutého harmonogramu a během betonáže podlaží osazovány na své místo v dispozici bytů. Toto řešení realizace koupelen bylo zvoleno zejména s ohledem na možnost vysoké a stejnorodé kvality jejich provedení včetně snadnějšího využití materiálů, se kterými se jinak v podmínkách stavby špatně pracuje – např. velkoformátových obkladů stěn.
Další zajímavou možností je zamýšlená nabídka klientům na vybavení bytů cenově dostupným interierovým vybavením. Bude možnost volby z široké škály kvalitního nábytku pro každý typový byt v několika balíčcích co do rozsahu vybavení, ať už jde o vybavení kuchyňskými linkami včetně spotřebičů, vestavěnými skříněmi nebo kompletního vybavení bytu na klíč. Nabízené vybavení stejně jako provedení koupelen je velmi variabilní podle přání konkrétního klienta s širokou možností individualizace.

Redakce děkuje za odpovědi. Pokud máte další dotazy, využijte diskusi pod článkem.

Kupujete byt nebo dům? Pomůckou vám může být checklist otázek Jak koupit bydlení. Abyste se nezapomněli zeptat na něco důležitého.
 
 
Reklama