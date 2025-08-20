Technická řešení v developerském projektu Connect Vršovice
Neocity a Daramis přináší moderní bydlení tam, kde dřív hučel průmysl. Na trh uvádí projekt Connect Vršovice
Čtvrť, která dříve bývala symbolem industriální Prahy, píše novou kapitolu. Neocity a Daramis v ní společně spouštějí projekt Connect Vršovice. Jde o rezidenční areál s 316 byty, který navazuje na jedinečný charakter této části města a přetváří jej v moderní prostor pro život. Devět šestipatrových domů na ploše 23 000 m2 citlivě propojuje vršovickou minulost s architekturou současnosti. Nové byty jsou již v předprodeji.
Connect Vršovice nabízí širokou škálu bytů – od kompaktních 1+kk a 2+kk pro jednotlivce a mladé páry až po prostorné rodinné byty 3+kk a 4+kk. Součástí většiny bytů budou balkony, terasy nebo velká okna, která zajistí dostatek přirozeného světla a výhledy na město. Rezidenti budou mít k dispozici stropní chlazení, rekuperaci vzduchu, nabíjecí stanice pro elektromobily a další inovativní prvky, které reflektují rostoucí důraz na komfort a ekologické bydlení.
Redakce TZB-info se ptá na detaily technického řešení
TZB-info: Rezidenti budou mít k dispozici stropní chlazení. Jaká je konstrukce chlazených stropů a na jaký zdroj chladu jsou připojeny? A jaká je regulace systému chlazení a s jakým typem vytápění je systém chlazení kombinován?
Jedná se o vodní systém firmy Wavin, kdy se systémové rošty s chladicím/topným potrubím vkládají před betonáží stropů do bednění v určených místnostech. Zdrojem topné/chladicí vody je centrální tepelné čerpadlo „vzduch–voda“. V zimním – topném – období bivalentně doplněné centrální plynovou kotelnou.
Chladicí rošty budou instalovány při spodním líci betonové stropní konstrukce, aby byl zajištěn rychlý náběh tepla/chladu. Regulace bude zajištěna prostorovým termostatem v každé obytné místnosti.
TZB-info: Prostory jsou vybaveny rekuperací vzduchu. Jedná se o lokální rekuperační větrání pro místnosti, rekuperační jednotky a rozvody vzduchu v rámci bytů nebo centrální větrání objektu? Případně nějaký kombinovaný systém?
Jedná se o centrální systém s jednou VZT jednotkou na střeše každé budovy.
TZB-info: Jaké a kudy vedou rozvody v případě rekuperace v rámci bytů nebo domů? Je nějak řešeno provázání chladicích stropů a větrání?
Čerstvý vzduch je od VZT jednotky ze střechy do jednotlivých bytů přiveden (a naopak odpadní vzduch zase na střechu odveden) stoupačkami. Za odbočkami z těchto stoupacích potrubí jsou bytové regulační elementy, od nichž je čerstvý vzduch do obytných místností distribuován v podhledu chodby a sociálního zařízení bytu. Odpadní vzduch je odváděn z bytu přes koupelnu/wc a také kuchyňský kout. Fyzicky systém stropního topení/chlazení a větrání v bytě provázán není – jedná se o nezávislé systémy.
TZB-info: Nabíjecí stanice pro elektromobily předpokládáme, že jsou navrženy v garážích. Jaké řešení v rámci objektu bylo třeba respektovat např. v rámci PBŘ? Počítá se i s nabíjením elektrokol a elektrokoloběžek? Setkali jste se v rámci povolení stavby s nějakými specifiky s ohledem na elektromobilitu např. ze strany HZS?
Dá se říct, že v současné době už je elektromobilita běžnou součástí projektů a nepředstavuje žádnou specialitu vyžadující nějaké nesystémové nebo unikátní řešení. Projekt je vybaven místnostmi pro odložení kol v suterénu v návaznosti na vjezdy/vstupy do objektu. Speciální řešení pro nabíjení elektrokol a elektrokoloběžek není součástí projektu.
TZB-info: Jak je v objektech nakládáno s dešťovou vodou? Uvažovali jste např. o recyklaci šedé vody? FV nebo tepelných čerpadlech? V rámci projektu je řešen automatický systém pro závlahu společné zeleně, které je v parteru na společných částech pozemku věnována v rámci projektu velká péče v rámci sadových úprav. Počítá se se závlahou dřevin i trávníkových ploch.
Pro závlahu společné zeleně bude využita primárně dešťová voda z dvojice podzemních akumulačních nádrží. S šedou vodou zde neuvažujeme. Fotovoltaika bude o výkonu cca 15 kWp.
TZB-info: Ke stavebnímu řešení: Vzhledem k podzemním garážím počítá stavební řešení s nějakou ochranou proti přívalovým dešťům? Domy mají komfortní velká okna pro prosvětlení bytů. Jaké je zasklení, které zajistí tepelnou pohodu a počítá se s nějakým stíněním?
V rámci řešení parteru celého projektu je řešeno odvodnění zpevněných ploch a spodní stavba společných garáží v suterénu objektu je řešena jako „bílá vana“ se základovou deskou a obvodovými stěnami z vodostavebního železobetonu. Strop garáží mimo půdorys nadzemních budov je opatřen povlakovou hydroizolací.
Přívalové deště by v našem případě neměly být problém, neb vjezdy do garáže jsou koncipovány tak, že podlaha garáže je výše než navazující terén, takže by nemělo hrozit, že voda z přívalových dešťů zaplaví garáže.
Okenní výplně budou osazeny dřevěnými okny zasklenými standardně izolačními trojsky. Všechna okna bytů budou vybavena předokenními exteriérovými elektricky ovládanými hliníkovými žaluziemi pro stínění vnitřních prostor.
TZB-info: S jakými dalšími inovativními prvky se budoucí obyvatelé potkají?
V typových bytech jsou navrženy prefabrikované koupelny. Jednotlivé koupelny budou jakožto stavební celky provedeny včetně obkladů, zařizovacích předmětů a osvětlení, budou vyrobeny mimo staveniště ve specializované továrně a na staveniště transportovány jako celek v zapečetěném stavu podle dohodnutého harmonogramu a během betonáže podlaží osazovány na své místo v dispozici bytů. Toto řešení realizace koupelen bylo zvoleno zejména s ohledem na možnost vysoké a stejnorodé kvality jejich provedení včetně snadnějšího využití materiálů, se kterými se jinak v podmínkách stavby špatně pracuje – např. velkoformátových obkladů stěn.
Další zajímavou možností je zamýšlená nabídka klientům na vybavení bytů cenově dostupným interierovým vybavením. Bude možnost volby z široké škály kvalitního nábytku pro každý typový byt v několika balíčcích co do rozsahu vybavení, ať už jde o vybavení kuchyňskými linkami včetně spotřebičů, vestavěnými skříněmi nebo kompletního vybavení bytu na klíč. Nabízené vybavení stejně jako provedení koupelen je velmi variabilní podle přání konkrétního klienta s širokou možností individualizace.
