Stavba / Svaz podnikatelů ve stavebnictví vítá schválení nového stavebního zákona

Svaz podnikatelů ve stavebnictví vítá schválení nového stavebního zákona

18.12.2025
Svaz podnikatelů ve stavebnictví

SPS zároveň upozorňuje, že zásadní roli sehrají prováděcí předpisy, technické požadavky a metodická podpora, které budou nový zákon doprovázet.

Klíčová bude praktická funkčnost a kvalitní provedení

Svaz podnikatelů ve stavebnictví České republiky (SPS) vítá rozhodnutí Vlády České republiky schválit novelu stavebního zákona. Podle SPS jde o nezbytný krok k tomu, aby se stavební právo v České republice vrátilo k základnímu účelu – tedy k funkčnímu, srozumitelnému a předvídatelnému povolování staveb.

Současná podoba stavební legislativy se v praxi ukázala jako neudržitelná. Je složitá, nepřehledná a v řadě případů nepřináší zrychlení řízení, ale naopak další administrativní zátěž jak pro investory, tak pro stavební úřady. Svaz proto dlouhodobě upozorňuje, že změna jednotlivých paragrafů sama o sobě nestačí – je nutné upravit celkovou filozofii fungování stavební správy.

„Pozitivně hodnotíme, že vláda deklaruje snahu vrátit stavebnímu právu funkčnost a klade důraz na profesionalizaci stavebních úřadů, jasné rozdělení odpovědností, jednotnou metodiku a dodržování zákonných lhůt. Bez těchto předpokladů nemůže žádná legislativní změna v praxi fungovat,“ uvádí Svaz podnikatelů ve stavebnictví.

SPS zároveň upozorňuje, že zásadní roli sehrají prováděcí předpisy, technické požadavky a metodická podpora, které budou nový zákon doprovázet. U řady staveb totiž o skutečné délce řízení nerozhoduje samotný zákon, ale obsah vyhlášek, závazných stanovisek a postupů dotčených orgánů. Pokud budou tyto nástroje kvalitní, srozumitelné a jednotně aplikované, lze podle Svazu reálně dosáhnout zrychlení povolovacích procesů.

„Zrychlení stavebního řízení je možné pouze tehdy, pokud reforma nebude formální, ale skutečně provedená v praxi. Digitalizace sama o sobě nestačí – musí jít ruku v ruce se zjednodušením procesů, odstraněním nadbytečných požadavků a posílením odborných kapacit úřadů,“ zdůrazňuje Svaz.

Zástupci Svazu podnikatelů ve stavebnictví jsou přesvědčeni, že funkční stavební právo je klíčové nejen pro bytovou výstavbu, ale také pro přípravu a realizaci veřejných investic – zejména v oblasti dopravní, energetické a sociální infrastruktury. Stabilní a předvídatelné povolovací prostředí je základní podmínkou pro plánování investic a pro udržení kapacity stavebního sektoru.

 
 
