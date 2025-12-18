Svaz podnikatelů ve stavebnictví vítá schválení nového stavebního zákona
Svaz podnikatelů ve stavebnictví vítá schválení nového stavebního zákona
SPS zároveň upozorňuje, že zásadní roli sehrají prováděcí předpisy, technické požadavky a metodická podpora, které budou nový zákon doprovázet.
Klíčová bude praktická funkčnost a kvalitní provedení
Svaz podnikatelů ve stavebnictví České republiky (SPS) vítá rozhodnutí Vlády České republiky schválit novelu stavebního zákona. Podle SPS jde o nezbytný krok k tomu, aby se stavební právo v České republice vrátilo k základnímu účelu – tedy k funkčnímu, srozumitelnému a předvídatelnému povolování staveb.
Současná podoba stavební legislativy se v praxi ukázala jako neudržitelná. Je složitá, nepřehledná a v řadě případů nepřináší zrychlení řízení, ale naopak další administrativní zátěž jak pro investory, tak pro stavební úřady. Svaz proto dlouhodobě upozorňuje, že změna jednotlivých paragrafů sama o sobě nestačí – je nutné upravit celkovou filozofii fungování stavební správy.
„Pozitivně hodnotíme, že vláda deklaruje snahu vrátit stavebnímu právu funkčnost a klade důraz na profesionalizaci stavebních úřadů, jasné rozdělení odpovědností, jednotnou metodiku a dodržování zákonných lhůt. Bez těchto předpokladů nemůže žádná legislativní změna v praxi fungovat,“ uvádí Svaz podnikatelů ve stavebnictví.
„Zrychlení stavebního řízení je možné pouze tehdy, pokud reforma nebude formální, ale skutečně provedená v praxi. Digitalizace sama o sobě nestačí – musí jít ruku v ruce se zjednodušením procesů, odstraněním nadbytečných požadavků a posílením odborných kapacit úřadů,“ zdůrazňuje Svaz.
Zástupci Svazu podnikatelů ve stavebnictví jsou přesvědčeni, že funkční stavební právo je klíčové nejen pro bytovou výstavbu, ale také pro přípravu a realizaci veřejných investic – zejména v oblasti dopravní, energetické a sociální infrastruktury. Stabilní a předvídatelné povolovací prostředí je základní podmínkou pro plánování investic a pro udržení kapacity stavebního sektoru.