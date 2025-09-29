Konference SPS pojmenovala hlavní příčiny nedostupnosti bydlení a nabídla konkrétní řešení
Pokud nezačneme ve velkém stavět, nic se nezmění. Povolovací procesy jsou pomalé, územní plánování zkostnatělé a samosprávy často výstavbu blokují. V zahraničí tvoří až 50 % nové výstavby modulární stavby. Významné rezervy má i využití brownfieldů.
Bydlení se bez výstavby nezlevní. Politici i experti se shodli: je čas na skutečnou změnu
Konference Svazu podnikatelů ve stavebnictví pojmenovala hlavní příčiny nedostupnosti bydlení a nabídla konkrétní řešení. A to nejen odborné veřejnosti, ale také přítomným politikům, včetně ministra pro místní rozvoj Petra Kulhánka.
Česko čelí zásadní bytové krizi. Jen Praha každoročně potřebuje 10 000 nových bytů – staví se ale sotva polovina. Deficit v hlavním městě se blíží 150 tisícům bytů. Pokud se zásadně nezrychlí a nezjednoduší výstavba, dostupnost bydlení se zhorší pro celé generace.
Na to upozornila konference Plán B(ydlení): Jak skutečně zdostupnit bydlení v Česku?, kterou v rámci veletrhu FOR ARCH uspořádal Svaz podnikatelů ve stavebnictví (SPS) ve spolupráci s ABF. Událost spojila přední experty, developery i politiky napříč spektrem.
Hlavní výstupy:
- Masivní výstavba je klíčem. Ale Česko ji neumí.
- Lidé chtějí do měst, ale tam se byty nestaví.
- 15 ročních platů za byt, nájmy rostou také. Náklady na bydlení dnes přesahují možnosti mnoha lidí s průměrnými příjmy.
- Modulární výstavba a brownfieldy: stále nevyužitý potenciál.
Nabídka bytů
„Pokud nezačneme ve velkém stavět, nic se nezmění. Povolovací procesy jsou pomalé, územní plánování zkostnatělé a samosprávy často výstavbu blokují,“ uvedl Zdeněk Soudný, viceprezident SPS, který konferenci inicioval a vedl i závěrečnou politickou debatu. Dnes trvá v Česku získání stavebního povolení v průměru až 10 let. Kromě toho trh brzdí nedostatek kvalifikovaných lidí, materiálů, ale i nevyužitý potenciál brownfieldů a moderních technologií.
„Již 30 let probíhá urbanizace. Lidé se stěhují do Prahy a dalších velkých měst za prací, školami a zázemím. Výstavba jim ale nestačí,“ upozornil Zdeněk Soudný. Poptávka je tak koncentrovaná tam, kde je nabídka nejmenší.
Rostoucí počet jednočlenných domácností situaci dál zhoršuje. „Od roku 1991 se jejich počet zdvojnásobil,“ uvedl Petr Hána z Deloitte. Mnozí žijí sami – ať už z vlastního rozhodnutí, nebo kvůli rozvodům.
Náklady na bydlení
„V Praze potřebuje člověk na koupi bytu 15 hrubých ročních platů, v Ostravě jedenáct,“ spočítal Petr Hána. I u nájemního bydlení, které může být alternativou k hypotéce, ceny rostou. Zejména v prémiových lokalitách ale stále představuje recept na lepší dostupnost: „Pokud chce někdo bydlet na pražských Vinohradech, platit za tamní byt nájem je rozhodně přívětivější než platit hypotéku,“ poznamenal Petr Vondrášek ze společnosti Fidurock.
I v tomto segmentu je však zásadním problémem nedostatek. „Bytů k pronájmu se staví stejně málo jako bytů do vlastnictví. A v 90. letech jsme navíc většinu obecních bytů rozprodali,“ připomněl Milan Roček ze společnosti Flatzone.
Náklady na bydlení dnes přesahují možnosti mnoha lidí s průměrnými příjmy. Řešení hledá například Česká spořitelna, která přes iniciativu Dostupné bydlení nabízí pracovníkům veřejného sektoru byty za 80 % tržního nájmu. „Naším cílem je, aby náklady nepřesáhly 40 % jejich čistého příjmu,“ vysvětlil Pavel Kelner, CFO iniciativy.
Modulární výstavba a brownfieldy: stále nevyužitý potenciál
„V zahraničí tvoří až 50 % nové výstavby modulární stavby. U nás to není ani procento,“ upozornil Stanislav Martinec, zakladatel KOMA Modular. Přitom právě tento typ výstavby by mohl přinést rychlé, levné a kvalitní řešení.
Významné rezervy má i využití brownfieldů. Rozvoj nevyužitých areálů uvnitř měst často naráží na NIMBY efekt (not-in-my-backyard).
„Z brownfieldů se stávají chráněné zóny, které lidé přestávají vnímat. Jejich potenciál si vlastně ani neumí představit a jsou z principu proti změnám. Je proto důležité ukazovat, že revitalizace těchto míst nepřináší hodnotu a kvalitní vybavenost jen novým obyvatelům, ale především těm, co v okolí už žijí,“ uvedl Leoš Anderle, CEO Sekyra Group.
Debatu uzavřela panelová diskuse za účasti ministra Petra Kulhánka a zástupců ANO, Motoristů, Pirátů, SPOLU, STAN a SPD. Pod taktovkou SPS našli společnou řeč.
- Motivovat obce skrze rozpočtové určení daní: Aby měly obce z výstavby přímý prospěch a přestaly ji blokovat.
- Zjednodušit územní plánování: Tak, aby se politické rozhodnutí dalo uskutečnit v jednom volebním období.
- Opravit stavební zákon: Zjednodušit fázi povolování, ne ji dál zatěžovat regulacemi.
„Všichni mluví o digitalizaci. Ale přenášet chaos do on-line prostředí problém neřeší. Nejdřív musíme systém opravit, pak digitalizovat,“ uzavřel Zdeněk Soudný s odkazem na příklad Finska, které nyní dále zjednodušuje svůj – oproti Česku už tak přehlednější – stavební zákon.
Svaz podnikatelů ve stavebnictví dlouhodobě upozorňuje na bariéry výstavby a přináší konkrétní návrhy, jak je odstranit. Konference Plán B(ydlení) byla důkazem, že odborná i politická shoda existuje – teď je třeba jednat.