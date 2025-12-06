Central Group zastavuje výstavbu nových projektů. Vyjádření Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Ceny stavebních prací reagují na realitu trhu – na mzdy, materiály, kapacity a především na extrémně složitý a dlouhý povolovací proces. Pokud trvá získat povolení sedm, deset či více let, vytváří to tlak na ceny, protože se během té doby změní úplně všechno.
Developer Central Group zastaví všechny nové projekty
Největší český rezidenční developer Central Group příští rok nezahájí jedinou novou stavbu. Firma to oznámila na středeční tiskové konferenci s tím, že trh je podle jejího majitele Dušana Kunovského „nezdravě přehřátý“ a ceny stavebních dodávek míří na úrovně, které už nejsou pro investory přijatelné.
„Hysterické navyšování cen stavebních prací a materiálů zásadně zvyšuje ceny nových bytů pro kupující. Je to přehřátí celého stavebního trhu, které je potřeba zchladit. Proto nyní o rok odkládáme zahájení všech našich nových staveb,“ uvedl zakladatel Central Group Dušan Kunovský.
Firma zároveň zdůrazňuje, že všechny rozestavěné projekty, které jsou v prodeji, postupují dál. V případě probíhajících výběrových řízení rozhodne do tří měsíců, zda i tyto stavby odloží, nebo se do nich pustí.1
Komentář Jiřího Nouzy, prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Rozhodnutí jedné firmy nevypovídá o celém stavebním trhu a určitě není v zájmu České republiky, aby se z něj stávalo politické nebo sektorové kladivo. Stavebnictví stojí před řadou výzev – ceny práce, vstupů i kapacit, legislativa, povolování, nejistoty v ekonomice. To vše se v určité kombinaci může projevit v rozhodování jednotlivých firem. Je ale potřeba říct, že většina stavebních společností dnes pracuje naplno a nevnímá žádné systémové zpomalení zakázek.
Zároveň je důležité zdůraznit, že stavební firmy nejsou příčinou drahého bydlení ani hlavním limitem nové výstavby. Ceny stavebních prací reagují na realitu trhu – na mzdy, materiály, kapacity a především na extrémně složitý a dlouhý povolovací proces. Pokud trvá získat povolení sedm, deset či více let, vytváří to tlak na ceny, protože se během té doby změní úplně všechno. To je struktura problému, ne jedna velká firma a její aktuální strategie.
Přáli bychom si, aby podobné zprávy nebyly interpretovány jako začátek ‚stavební války‘. Všichni – stavaři, developeři, města i stát – jsme na jedné lodi.
Česká ekonomika i české rodiny potřebují, aby se stavělo více, rychleji a předvídatelněji. A to se nestane tím, že budeme hledat viníky mezi sebou. Stane se to tehdy, když odstraníme překážky, které dlouhodobě brzdí celý systém.2
Opakuje se rok 2022?
Kunovského krok připomíná situaci z roku 2022. Tehdy Central Group jako první developer na trhu pozastavil dva velké projekty a během několika měsíců se k němu přidali i další. Tehdy šlo o reakci na válečnou a energetickou krizi, rozpad dodavatelských řetězců a skokový růst cen stavebních prací i materiálů.
„Tenkrát to byl pro všechny šok a divili se, proč to děláme. Ale během tří až šesti měsíců nás celý trh následoval. My se snažíme vidět ne co je teď, ale co za nějakou dobu bude,“ dodává šéf Central Group.1
Zdroje:
1 Developer Central Group zastaví všechny nové projekty, Seznam.cz 3. 12. 2025
2 Tiskové vyjádření SPS